Сили ППО збили 40 із 166 дронів РФ, ще 74 безпілотники-імітатори локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 28 квітня Росія атакувала Україну 166 ударними дронами та безпілотниками інших типів. Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed. Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Російські окупанти запускали дрони з Курська та Міллерова. Основними напрямками для атаки були Сумщина та Черкащина.
"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - сказано у повідомленні.
Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Нагадаємо, що 28 квітня російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
12002 відвідувача онлайн
НОВИНИФОТОВІЙНА
04.10.22 12:25 15 182 21
В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)
різні ніки - різні фрази ..
ти воно?
По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://forbes.ua/war-in-ukraine/rosiyani-za-pivdobi-vipustili-raket-po-ukraini-na-400-800-mln-infografika-forbes-10102022-8899 Forbes.
Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n337281
І це ще був не найкращий результат (Гугл в поміч - було і 80, і 90% збиття) під час масованих атак 22-го і 23-го років, зауваж без Петріотів, ІРІСів і точно не пам'ятаю, але навіть Гепардів теж було не густо.
Ранком я чув штук вісім, але зовсім не чув роботи ППО...
Майже третина досягла цілей...
Тобто прое..ли.