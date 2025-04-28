Сили ППО збили 40 із 166 дронів РФ, ще 74 безпілотники-імітатори локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 28 квітня Росія атакувала Україну 166 ударними дронами та безпілотниками інших типів. Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed. Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти запускали дрони з Курська та Міллерова. Основними напрямками для атаки були Сумщина та Черкащина.

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, що 28 квітня російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

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