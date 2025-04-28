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Новини Атака безпілотників Знищення російських безпілотників
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Сили ППО збили 40 із 166 дронів РФ, ще 74 безпілотники-імітатори локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили 40 дронів

У ніч проти 28 квітня Росія атакувала Україну 166 ударними дронами та безпілотниками інших типів. Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed. Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти запускали дрони з Курська та Міллерова. Основними напрямками для атаки були Сумщина та Черкащина.

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

повітряні сили

Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, що 28 квітня російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

Читайте також: Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4174) знищення (7276) Повітряні сили (2652)


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Топ коментарі
+4
щось змінилось..., кількість збитих шахедів зменшується з кожним днем..., дуже сподіваюсь що це не тільки в мене викликає занепокоєння...
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28.04.2025 17:48
+2
З приходом Сирунського і його кадрів ефективність ППО покотилась донизу і результативність вже нижче ніж в 22-му.
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28.04.2025 18:06
+1
Мда...
Ранком я чув штук вісім, але зовсім не чув роботи ППО...
Майже третина досягла цілей...
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28.04.2025 17:49
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щось змінилось..., кількість збитих шахедів зменшується з кожним днем..., дуже сподіваюсь що це не тільки в мене викликає занепокоєння...
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28.04.2025 17:48 Відповісти
З приходом Сирунського і його кадрів ефективність ППО покотилась донизу і результативність вже нижче ніж в 22-му.
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28.04.2025 18:06 Відповісти
Не мели дурниць. В 2022-му ніякої ефективності від ППО майже не було, чи забув вже про блекаути восени та взимку першого року повномасштабної? Тоді і шахедів ще не було в такій кількості.
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28.04.2025 18:32 Відповісти
Альо-на, на початку 2022 шахедів не було ))
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28.04.2025 18:40 Відповісти
Де я написав про початок 22-го?



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НОВИНИФОТОВІЙНА

04.10.22 12:25 15 182 21

В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)
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28.04.2025 18:55 Відповісти
жовтень це початок ? ))))
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28.04.2025 19:03 Відповісти
ви там між собою розберіться, дєвочкі )))

різні ніки - різні фрази ..
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28.04.2025 19:04 Відповісти
Альо, голубець, харош бухать - про початок ти почав
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28.04.2025 19:15 Відповісти
харош бухать..тобі взагалі не писали ..я відповідав "Вячеслав Клименко "

ти воно?
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28.04.2025 19:18 Відповісти
Сам не мели. Новини за 10.10.22-го -

По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://forbes.ua/war-in-ukraine/rosiyani-za-pivdobi-vipustili-raket-po-ukraini-na-400-800-mln-infografika-forbes-10102022-8899 Forbes.

Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n337281
І це ще був не найкращий результат (Гугл в поміч - було і 80, і 90% збиття) під час масованих атак 22-го і 23-го років, зауваж без Петріотів, ІРІСів і точно не пам'ятаю, але навіть Гепардів теж було не густо.
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28.04.2025 19:10 Відповісти
просто раніше зельоні гниди використовували дороге ППО направо і наліво .. а тепер всьо- Верховна Гнида просралась .. і економить , для бункера зберігає
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28.04.2025 18:43 Відповісти
Мда...
Ранком я чув штук вісім, але зовсім не чув роботи ППО...
Майже третина досягла цілей...
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28.04.2025 17:49 Відповісти
"Локацій втрачені"
Тобто прое..ли.
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28.04.2025 18:12 Відповісти
Дрони-приманки Гербера" виконують роль з виснаження ППО. Без БК та не мають складної електроніки як на Шахедах. Літають навколо цілей поки не скінчиться паливо
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28.04.2025 18:27 Відповісти
головне правильно подати зельону інформацію - що локаційно втрачені саме імітатори )))
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28.04.2025 18:36 Відповісти
40 із 166 ... мееше 25% збивається ...((
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28.04.2025 18:49 Відповісти
 
 