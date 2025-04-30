В "Росатоме" заявили, что готовы говорить о присутствии США на оккупированной ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности РФ говорить с США об их присутствии на оккупированной Запорожской АЭС в рамках мирных переговоров.

Его заявление цитирует российский "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - сказал Лихачев.

Надо заметить, что несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС.

Напомним, что предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривают, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу. Этот план публиковало агентство Reuters. Согласно ему, Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.

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