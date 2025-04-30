В "Росатоме" заявили, что готовы говорить о присутствии США на оккупированной ЗАЭС
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности РФ говорить с США об их присутствии на оккупированной Запорожской АЭС в рамках мирных переговоров.
Его заявление цитирует российский "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.
"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - сказал Лихачев.
Надо заметить, что несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС.
Напомним, что предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривают, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу. Этот план публиковало агентство Reuters. Согласно ему, Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яким чином електроенергія з ЗЯЕС передаватиметься до "рф"???
Який ідіот писав текст цієї "угоди"?
А венс, все лякає, старог Трампа, «третьою світовою війною», як прутін і Хрущов, і СТАВЛЯТЬ УЛЬТИМАТУМИ окупованій московитами Мирній Україні!!!
- ціль кацапів - затягувати перемовини з трампом.
- для цього підкидають пряник : то "зупинка вогню по енергетиці", то пасхальна "зупинка вогню", то триденна, то готові обговорювати присутність сша на ЗАЕС.
- ще бувають інші пряники: то портрет трампу намалюють, то збрешуть що молились в церкві за трампа
навіщо: щоб відтягувати по максимуму трампа від прийняття рішень (щоб у трампа максимально довго була ілюзія, що кацапи ось-ось дійдуть до конструктиву)