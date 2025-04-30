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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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В "Росатоме" заявили, что готовы говорить о присутствии США на оккупированной ЗАЭС

В РФ заговорили о готовности говорить о присутствии США на ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности РФ говорить с США об их присутствии на оккупированной Запорожской АЭС в рамках мирных переговоров.

Его заявление цитирует российский "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - сказал Лихачев.

Надо заметить, что несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС.

Напомним, что предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривают, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу. Этот план публиковало агентство Reuters. Согласно ему, Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.

Читайте также: Запорожская АЭС не будет работать без Украины, - Зеленский

Автор: 

оккупация (10159) США (26763) Росатом (50) Запорожская АЭС (706)


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Топ комментарии
+4
кацапи брешуть, а суть така:

- ціль кацапів - затягувати перемовини з трампом.
- для цього підкидають пряник : то "зупинка вогню по енергетиці", то пасхальна "зупинка вогню", то триденна, то готові обговорювати присутність сша на ЗАЕС.
- ще бувають інші пряники: то портрет трампу намалюють, то збрешуть що молились в церкві за трампа

навіщо: щоб відтягувати по максимуму трампа від прийняття рішень (щоб у трампа максимально довго була ілюзія, що кацапи ось-ось дійдуть до конструктиву)
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30.04.2025 18:12
+3
в світі один ідіот і це трамп
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30.04.2025 18:05
+2
"американо- рашистські" злодії української власності,готові до перемовин,як нею заробляти "юдині срібняки" ,Щоб Ви потвори захлиснулися власними слюнями...
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30.04.2025 18:11
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>> розподілом електроенергії між Україною та рф

Яким чином електроенергія з ЗЯЕС передаватиметься до "рф"???

Який ідіот писав текст цієї "угоди"?
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30.04.2025 18:01 Ответить
в світі один ідіот і це трамп
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30.04.2025 18:05 Ответить
Окупанти з московії, розікрали на ЗАЕС, усе, що тільки можливо було ВИНЕСТИ та ВИВЕЗТИ, навіть засоби гігієни для жінок!
А венс, все лякає, старог Трампа, «третьою світовою війною», як прутін і Хрущов, і СТАВЛЯТЬ УЛЬТИМАТУМИ окупованій московитами Мирній Україні!!!
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30.04.2025 18:04 Ответить
"американо- рашистські" злодії української власності,готові до перемовин,як нею заробляти "юдині срібняки" ,Щоб Ви потвори захлиснулися власними слюнями...
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30.04.2025 18:11 Ответить
Заес бездарно втрачену бездарним Зеленським, де 5/6 блоків давно відробили проектний термін звільнити просто скинувши пару бетонобійних бомб на 1-й реактор.
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30.04.2025 18:11 Ответить
кацапи брешуть, а суть така:

- ціль кацапів - затягувати перемовини з трампом.
- для цього підкидають пряник : то "зупинка вогню по енергетиці", то пасхальна "зупинка вогню", то триденна, то готові обговорювати присутність сша на ЗАЕС.
- ще бувають інші пряники: то портрет трампу намалюють, то збрешуть що молились в церкві за трампа

навіщо: щоб відтягувати по максимуму трампа від прийняття рішень (щоб у трампа максимально довго була ілюзія, що кацапи ось-ось дійдуть до конструктиву)
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30.04.2025 18:12 Ответить
Тобто, роатом готовий ******* американські технології.
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30.04.2025 18:24 Ответить
Іншими словами РФ пропонує Віткофу хабаряу у вигліді частини прибутків від зняття санкцій з послідовним виробництва е/е на Запоріжзиткій АЄС і в такому ж дусі вони готові ділитися з усіх окупованих активів України.
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30.04.2025 18:36 Ответить
У "Росатомі" заявили, що готові говорити про присутність США на окупованій ЗАЕС в якості сторожів зовнішнього периметра. Обіцяли видати цуценя.
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30.04.2025 18:49 Ответить
Ага. Так як і МАГАТЕ присутнє на ЗАЕС десь в куточку в коморі щоб не мішали і нічого не бачили. Зате не скажеш що МАГАТЕ немає на ЗАЕС. Краще ЗАЕС повинна бути зовсім порожня. Бо це бомба уповільненої дії якщо рашисти її запустять
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30.04.2025 19:14 Ответить
Чому наші не розуміють, що якщо завести туди американців вони почнуть вимагати від нас тримати в попядку станцію і поступово навчать кацапів управляти нею. Що їх і потрібно.
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30.04.2025 19:48 Ответить
 
 