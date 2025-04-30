У "Росатомі" заявили, що готові говорити про присутність США на окупованій ЗАЕС

Очільник "Росатому" Олексій Лихачов заявив про готовність РФ говорити зі США про їхню присутність на окупованій Запорізькій АЕС у межах мирних перемовин.

Його заяву цитує російський "Интерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У разі прийняття політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", - сказав Лихачов.

Варто зауважити, що декілька днів тому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, що пропозиції США для врегулювання російсько-української війни, які представив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі, передбачають, серед іншого, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини, ЗАЕС і Каховську дамбу. Цей план опубліковувало агентство Reuters. Згідно з ним, Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії між Україною та РФ, а також над Каховською дамбою.

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