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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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У "Росатомі" заявили, що готові говорити про присутність США на окупованій ЗАЕС

У РФ заговорили про готовність говорити про присутність США на ЗАЕС

Очільник "Росатому" Олексій Лихачов заявив про готовність РФ говорити зі США про їхню присутність на окупованій Запорізькій АЕС у межах мирних перемовин.

Його заяву цитує російський "Интерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У разі прийняття політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", - сказав Лихачов.

Варто зауважити, що декілька днів тому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, що пропозиції США для врегулювання російсько-української війни, які представив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі, передбачають, серед іншого, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини, ЗАЕС і Каховську дамбу. Цей план опубліковувало агентство Reuters. Згідно з ним, Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії між Україною та РФ, а також над Каховською дамбою.

Читайте також: Запорізька АЕС не працюватиме без України, - Зеленський

Автор: 

окупація (6710) США (22950) Росатом (216) Запорізька АЕС (1408)


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Топ коментарі
+4
кацапи брешуть, а суть така:

- ціль кацапів - затягувати перемовини з трампом.
- для цього підкидають пряник : то "зупинка вогню по енергетиці", то пасхальна "зупинка вогню", то триденна, то готові обговорювати присутність сша на ЗАЕС.
- ще бувають інші пряники: то портрет трампу намалюють, то збрешуть що молились в церкві за трампа

навіщо: щоб відтягувати по максимуму трампа від прийняття рішень (щоб у трампа максимально довго була ілюзія, що кацапи ось-ось дійдуть до конструктиву)
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30.04.2025 18:12
+3
в світі один ідіот і це трамп
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30.04.2025 18:05
+2
"американо- рашистські" злодії української власності,готові до перемовин,як нею заробляти "юдині срібняки" ,Щоб Ви потвори захлиснулися власними слюнями...
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30.04.2025 18:11
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>> розподілом електроенергії між Україною та рф

Яким чином електроенергія з ЗЯЕС передаватиметься до "рф"???

Який ідіот писав текст цієї "угоди"?
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30.04.2025 18:01 Відповісти
в світі один ідіот і це трамп
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30.04.2025 18:05 Відповісти
Окупанти з московії, розікрали на ЗАЕС, усе, що тільки можливо було ВИНЕСТИ та ВИВЕЗТИ, навіть засоби гігієни для жінок!
А венс, все лякає, старог Трампа, «третьою світовою війною», як прутін і Хрущов, і СТАВЛЯТЬ УЛЬТИМАТУМИ окупованій московитами Мирній Україні!!!
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30.04.2025 18:04 Відповісти
"американо- рашистські" злодії української власності,готові до перемовин,як нею заробляти "юдині срібняки" ,Щоб Ви потвори захлиснулися власними слюнями...
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30.04.2025 18:11 Відповісти
Заес бездарно втрачену бездарним Зеленським, де 5/6 блоків давно відробили проектний термін звільнити просто скинувши пару бетонобійних бомб на 1-й реактор.
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30.04.2025 18:11 Відповісти
кацапи брешуть, а суть така:

- ціль кацапів - затягувати перемовини з трампом.
- для цього підкидають пряник : то "зупинка вогню по енергетиці", то пасхальна "зупинка вогню", то триденна, то готові обговорювати присутність сша на ЗАЕС.
- ще бувають інші пряники: то портрет трампу намалюють, то збрешуть що молились в церкві за трампа

навіщо: щоб відтягувати по максимуму трампа від прийняття рішень (щоб у трампа максимально довго була ілюзія, що кацапи ось-ось дійдуть до конструктиву)
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30.04.2025 18:12 Відповісти
Тобто, роатом готовий ******* американські технології.
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30.04.2025 18:24 Відповісти
Іншими словами РФ пропонує Віткофу хабаряу у вигліді частини прибутків від зняття санкцій з послідовним виробництва е/е на Запоріжзиткій АЄС і в такому ж дусі вони готові ділитися з усіх окупованих активів України.
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30.04.2025 18:36 Відповісти
У "Росатомі" заявили, що готові говорити про присутність США на окупованій ЗАЕС в якості сторожів зовнішнього периметра. Обіцяли видати цуценя.
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30.04.2025 18:49 Відповісти
Ага. Так як і МАГАТЕ присутнє на ЗАЕС десь в куточку в коморі щоб не мішали і нічого не бачили. Зате не скажеш що МАГАТЕ немає на ЗАЕС. Краще ЗАЕС повинна бути зовсім порожня. Бо це бомба уповільненої дії якщо рашисти її запустять
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30.04.2025 19:14 Відповісти
 
 