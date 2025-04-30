У "Росатомі" заявили, що готові говорити про присутність США на окупованій ЗАЕС
Очільник "Росатому" Олексій Лихачов заявив про готовність РФ говорити зі США про їхню присутність на окупованій Запорізькій АЕС у межах мирних перемовин.
Його заяву цитує російський "Интерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У разі прийняття політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", - сказав Лихачов.
Варто зауважити, що декілька днів тому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС.
Нагадаємо, що пропозиції США для врегулювання російсько-української війни, які представив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі, передбачають, серед іншого, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини, ЗАЕС і Каховську дамбу. Цей план опубліковувало агентство Reuters. Згідно з ним, Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії між Україною та РФ, а також над Каховською дамбою.
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Яким чином електроенергія з ЗЯЕС передаватиметься до "рф"???
Який ідіот писав текст цієї "угоди"?
А венс, все лякає, старог Трампа, «третьою світовою війною», як прутін і Хрущов, і СТАВЛЯТЬ УЛЬТИМАТУМИ окупованій московитами Мирній Україні!!!
- ціль кацапів - затягувати перемовини з трампом.
- для цього підкидають пряник : то "зупинка вогню по енергетиці", то пасхальна "зупинка вогню", то триденна, то готові обговорювати присутність сша на ЗАЕС.
- ще бувають інші пряники: то портрет трампу намалюють, то збрешуть що молились в церкві за трампа
навіщо: щоб відтягувати по максимуму трампа від прийняття рішень (щоб у трампа максимально довго була ілюзія, що кацапи ось-ось дійдуть до конструктиву)