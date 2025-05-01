Рашисты больше всего атакуют на Покровском направлении — 85 боевых столкновений, — Генштаб ВСУ
В течение 30 апреля 2025 года Силы обороны Украины провели 196 боестолкновений с российскими оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 92 авиаудара, сбросив 139 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5900 обстрелов, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2677 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Михайловское, Малая Рыбица, Проходы, Миропольское, Новодмитровка, Угроиды Сумской области; Русин Яр, Малиновка, Лысовка, Сухой Яр, Новополь, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Кут, Ялта, Ивановка, Гродовка, Миролюбовка, Покровск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Томарино Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника.
Бои на Харьковщине
На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.
Ситуация на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.
На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часова Яра.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергиевки, Новой Полтавки.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Багатира.
Юг
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Курская операция
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 266 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.
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Противник штурмує в районі Водяного Другого, Березівки та на північ від Тарасівки. На північній околиці останнього н.п. російські війська просунулися до 300 метрів.
У Торецьку противник зайняв «кишеню» на захід від стадіону «Авангард».
На північ від Торецька противник просунувся до південної околиці селища Дачне на глибину до 950 метрів.
Йдуть бої у напрямку Дилеївських ставків та в районі шахти «Матрони Московської».
На Лиманському напрямку російські війська просунулися у селищі Нове та північніше від даного селища зайняли опорний пункт і просунулись вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 1.85 км на глибину до 700 метрів. Бої йдуть у районі населеного пункту Липове, що розташоване на південно-західній околиці Нового, а також у напрямку Рідкодубу та на схід від Катеринівки."