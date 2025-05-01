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Новости Атака шахедов на Киев
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Причина детонации кассетных боеприпасов в Киеве пока неизвестна, - КГВА

Атака шахидов 4 апреля. Сколько БПЛА сбила ПВО

На месте ночных взрывов в Дарницком районе Киева продолжаются работы ГСЧС, полиции и пиротехников. Пока неизвестно, от чего детонируют боеприпасы.

Об этом в эфире телевидения сообщил спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, речь идет о кассетных боеприпасах, которые российские войска сбросили с беспилотников. Взрывы произошли, предположительно, из-за неизвестного механизма: снаряды могли сработать из-за вибрации, тепла или с помощью самоликвидаторов. Точный тип и происхождение снарядов будет установлен после экспертизы.

Также читайте: Отсроченные кассетные боеприпасы из "шахедов" взрываются в Киеве: работает ГСЧС

КГВА обнародовала фото опасных предметов и призвала граждан не приближаться к ним, а сообщать спасателям и обозначать место находки.

По словам Иевлева, это уже не первый случай применения дронов с кассетными боеприпасами - такие взрывчатки могут оставаться активными несколько суток. Он подчеркнул, что угроза подобных атак существует по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы взрывы, вероятно, кассетных боеприпасов, разбросанных из "шахедов".

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Автор: 

Киев (25565) обстрел (27275)


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..са кличко заголовок наверное писал..
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01.05.2025 15:33 Ответить
А кацапам все Кличко заважає..
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01.05.2025 15:36 Ответить
Я знайшол прічіну.Русскіе,єто народ -під@рас.
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01.05.2025 15:43 Ответить
Причина у 2019р.
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01.05.2025 15:44 Ответить
Куратор за спам заплатить ?
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01.05.2025 16:17 Ответить
Ще коли рашисти почали використовувати касетні ********** по містах у 2022-му було чітко зазначено що усі вони мають певний час затримки для самодетонації від кількох годин до кількох діб, тож нічого "незрозумілого" у цьому не має, а при навчанні громадян із поводженням з вибухонебезпечними речами так й зазначено - НЕ НАБЛИЖАТИСЬ БО МОЖУТЬ СПРАЦЮВАТИ ЯК АВТОМАТИЧНО, ТАК Й ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ!!!
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01.05.2025 15:45 Ответить
У нас такі випадки були, під час блокади, у березні 2022 року. Саме після авіанальотів...
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01.05.2025 16:04 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4777657-zsu-vidnovyly-115-pozytsii-na-fronti-syrskyi "Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", - написав головком ЗСУ. Дивно що DeepState UA якось не дуже приділяє увагу успіхам ЗСУ а пише переважно лише про "досягнення" рашистів!!!

https://deepstateua.com/author/deepstate/

https://deepstateua.com/author/deepstate/
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01.05.2025 15:48 Ответить
 
 