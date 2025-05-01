Причина детонации кассетных боеприпасов в Киеве пока неизвестна, - КГВА
На месте ночных взрывов в Дарницком районе Киева продолжаются работы ГСЧС, полиции и пиротехников. Пока неизвестно, от чего детонируют боеприпасы.
Об этом в эфире телевидения сообщил спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, речь идет о кассетных боеприпасах, которые российские войска сбросили с беспилотников. Взрывы произошли, предположительно, из-за неизвестного механизма: снаряды могли сработать из-за вибрации, тепла или с помощью самоликвидаторов. Точный тип и происхождение снарядов будет установлен после экспертизы.
КГВА обнародовала фото опасных предметов и призвала граждан не приближаться к ним, а сообщать спасателям и обозначать место находки.
По словам Иевлева, это уже не первый случай применения дронов с кассетными боеприпасами - такие взрывчатки могут оставаться активными несколько суток. Он подчеркнул, что угроза подобных атак существует по всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы взрывы, вероятно, кассетных боеприпасов, разбросанных из "шахедов".
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