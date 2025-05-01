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Новини Атака шахедів на Київ
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Причина детонації касетних боєприпасів у Києві наразі невідома, - КМВА

Атака шахедів 4 квітня. Скільки БпЛА збила ППО

На місці нічних вибухів у Дарницькому районі Києва тривають роботи ДСНС, поліції та піротехніків. Наразі невідомо, від чого детонують боєприпаси.

Про це в ефірі телебачення повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, йдеться про касетні боєприпаси, які російські війська скинули з безпілотників. Вибухи сталися, імовірно, через невідомий механізм: снаряди могли спрацювати через вібрацію, тепло або за допомогою самоліквідаторів. Точний тип і походження снарядів буде встановлено після експертизи.

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КМВА оприлюднила фото небезпечних предметів і закликала громадян не наближатися до них, а натомість повідомляти рятувальникам та позначати місце знахідки.

За словами Ієвлєва, це вже не перший випадок застосування дронів із касетними боєприпасами - такі вибухівки можуть залишатися активними кілька діб. Він наголосив, що загроза подібних атак існує по всій території України.

Ранше повідомлялося, що у Києві зафіксовано вибухи, ймовірно, касетних боєприпасів, розкиданих із "шахедів".

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Автор: 

Київ (19517) обстріл (28613)


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..са кличко заголовок наверное писал..
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01.05.2025 15:33 Відповісти
А кацапам все Кличко заважає..
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01.05.2025 15:36 Відповісти
Я знайшол прічіну.Русскіе,єто народ -під@рас.
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01.05.2025 15:43 Відповісти
Причина у 2019р.
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01.05.2025 15:44 Відповісти
Куратор за спам заплатить ?
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01.05.2025 16:17 Відповісти
Ще коли рашисти почали використовувати касетні ********** по містах у 2022-му було чітко зазначено що усі вони мають певний час затримки для самодетонації від кількох годин до кількох діб, тож нічого "незрозумілого" у цьому не має, а при навчанні громадян із поводженням з вибухонебезпечними речами так й зазначено - НЕ НАБЛИЖАТИСЬ БО МОЖУТЬ СПРАЦЮВАТИ ЯК АВТОМАТИЧНО, ТАК Й ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ!!!
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01.05.2025 15:45 Відповісти
У нас такі випадки були, під час блокади, у березні 2022 року. Саме після авіанальотів...
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01.05.2025 16:04 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4777657-zsu-vidnovyly-115-pozytsii-na-fronti-syrskyi "Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", - написав головком ЗСУ. Дивно що DeepState UA якось не дуже приділяє увагу успіхам ЗСУ а пише переважно лише про "досягнення" рашистів!!!

https://deepstateua.com/author/deepstate/

https://deepstateua.com/author/deepstate/
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01.05.2025 15:48 Відповісти
 
 