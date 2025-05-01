Причина детонації касетних боєприпасів у Києві наразі невідома, - КМВА

На місці нічних вибухів у Дарницькому районі Києва тривають роботи ДСНС, поліції та піротехніків. Наразі невідомо, від чого детонують боєприпаси.

Про це в ефірі телебачення повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, йдеться про касетні боєприпаси, які російські війська скинули з безпілотників. Вибухи сталися, імовірно, через невідомий механізм: снаряди могли спрацювати через вібрацію, тепло або за допомогою самоліквідаторів. Точний тип і походження снарядів буде встановлено після експертизи.

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КМВА оприлюднила фото небезпечних предметів і закликала громадян не наближатися до них, а натомість повідомляти рятувальникам та позначати місце знахідки.

За словами Ієвлєва, це вже не перший випадок застосування дронів із касетними боєприпасами - такі вибухівки можуть залишатися активними кілька діб. Він наголосив, що загроза подібних атак існує по всій території України.

Ранше повідомлялося, що у Києві зафіксовано вибухи, ймовірно, касетних боєприпасів, розкиданих із "шахедів".

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