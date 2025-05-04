С начала суток на фронте более 200 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 201 боевое столкновение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применив одну ракету и 116 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 779 дронов-камикадзе и осуществили 4062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого. В то же время враг наносил авиационные удары по районам Захаровки, Рубежного и Волчанска.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосиново. Украинские защитники отразили четыре вражеские атаки, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Две попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи Ступочек. Силы обороны успешно остановили девять штурмов захватчиков в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часова Яра.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

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С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатир и в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 70 вражеских атак, до сих пор продолжаются 12 боевых столкновений. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам Покровска, Сухого Яра, Зари, Леонидовки, Дружковки, Русиного Яра, Малиновки, Удачного, Новопавловки, Зеленого Кута и Новоукраинки.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 177 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, три БпЛА, один мотоцикл и одну боевую бронированную машину противника.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатир. Шесть атак продолжаются до сих пор. Российские террористы нанесли авиационные удары по районам Новополя, Новодаровки, Новоукраинки, Зеленого Кута, Богатыря и Зеленого Поля.

При поддержке авиации захватчики пять раз атаковали позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении наши войска отразили три атаки противника вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району Орехова.

Сегодня на Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселое, Берислав и Бургунка.

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Курское направление

На Курском направлении украинские защитники отразили 20 вражеских атак, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

В этот день стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 32-й отдельной артиллерийской бригады, которые стойко сдерживают противника, нанося ему большие потери.

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