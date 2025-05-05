Наиболее активно россияне штурмуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
В настоящее время произошло 146 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБ, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отразили четыре атаки, продолжается бой.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники от разили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.
С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.
По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 279 человек убитыми и ранеными; к тому же уничтожено два танка, шесть автомобилей, один багги, 12 мотоциклов, два орудия, 12 БпЛА, терминал спутниковой связи, блиндаж, семь пунктов управления БпЛА; кроме того, повреждены танк, шесть пушек, автомобиль и миномет противника.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отразили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Богатырь, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отразили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным. Авиационным ударам подверглись Малиновка, Темировка, Александроград и Зеленое Поле.
На Ореховском направлении наши защитники отразили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.
Курское направление
На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 27 КАБ, совершил 293 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 1-й отдельной бригады ТрО им. Ивана Богуна, 31-й отдельной механизированной бригады и 79-го пограничного отряда Госпогранслужбы, которые эффективно уничтожают врага, наносят потери в живой силе и технике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль