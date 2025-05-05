Наиболее активно россияне штурмуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В настоящее время произошло 146 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБ, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отразили четыре атаки, продолжается бой.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники от разили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.

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С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 279 человек убитыми и ранеными; к тому же уничтожено два танка, шесть автомобилей, один багги, 12 мотоциклов, два орудия, 12 БпЛА, терминал спутниковой связи, блиндаж, семь пунктов управления БпЛА; кроме того, повреждены танк, шесть пушек, автомобиль и миномет противника.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отразили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Богатырь, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отразили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным. Авиационным ударам подверглись Малиновка, Темировка, Александроград и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении наши защитники отразили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

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Курское направление

На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 27 КАБ, совершил 293 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 1-й отдельной бригады ТрО им. Ивана Богуна, 31-й отдельной механизированной бригады и 79-го пограничного отряда Госпогранслужбы, которые эффективно уничтожают врага, наносят потери в живой силе и технике.

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