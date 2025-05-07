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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: россияне убили 4 человека, 10 человек ранены. Более 70 ударов по области

Обстрелы Донецкой области 6 мая 2025 года. РФ убила 4 человека

Российские оккупационные войска 6 мая 2025 года 76 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 4 человека, 10 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранен человек, повреждены 5 зданий. В Родинском повреждены 5 частных домов, еще 3 - в Доброполье. В Гродовской ТГ 3 дома разрушены и 11 повреждены.

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Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушены 2 дома, в Ставках - 1. В Александровской громаде повреждены сельхозпредприятия. В Славянске повреждена промзона. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека, повреждены 6 домов; в Торском повреждены 3 дома. В Константиновке 3 человека ранены, повреждены 28 частных домов, админздание, 3 предприятия и 2 линии электропередач. В Ильиновской громаде 1 человек погиб и 5 объектов повреждены в Яблоневке, 1 человек погиб и 17 объектов повреждены в Полтавке; повреждены 10 объектов в Александро-Калиновом и 1 - в Степановке.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 7 домов.

В течение 6 мая 2025 года войска РФ 76 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 4 человека. 10 человек получили ранения. Эвакуированы 113 человек, в том числе 25 детей.

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Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767) Мирноград (65) Бахмутский район (412) Краматорский район (266) Покровский район (602) Северск (89) Торское (5) Полтавка (5) Яблоновка (2) Константиновка (1764) Заречное (15) Славянск (2578) Доброполье (18) Родинское (23) Алексеево-Дружковка (1) Олександро (3) Ставки (1)


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