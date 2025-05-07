Сутки на Донетчине: россияне убили 4 человека, 10 человек ранены. Более 70 ударов по области

Российские оккупационные войска 6 мая 2025 года 76 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 4 человека, 10 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранен человек, повреждены 5 зданий. В Родинском повреждены 5 частных домов, еще 3 - в Доброполье. В Гродовской ТГ 3 дома разрушены и 11 повреждены.

Смотрите также: Рашисты массированно атаковали "шахедами" Славянск: попадание в промышленную зону. ВИДЕО

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушены 2 дома, в Ставках - 1. В Александровской громаде повреждены сельхозпредприятия. В Славянске повреждена промзона. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека, повреждены 6 домов; в Торском повреждены 3 дома. В Константиновке 3 человека ранены, повреждены 28 частных домов, админздание, 3 предприятия и 2 линии электропередач. В Ильиновской громаде 1 человек погиб и 5 объектов повреждены в Яблоневке, 1 человек погиб и 17 объектов повреждены в Полтавке; повреждены 10 объектов в Александро-Калиновом и 1 - в Степановке.

Также читайте: Сибига о ночной атаке РФ: Путин сознательно насмехается над мирными усилиями США

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 7 домов.

В течение 6 мая 2025 года войска РФ 76 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 4 человека. 10 человек получили ранения. Эвакуированы 113 человек, в том числе 25 детей.

Также читайте: Силы обороны помешали врагу переправиться через р. Жеребец. Уничтожено 4 мотоцикла с российскими штурмовиками возле Веселого, - ОСГВ "Хортиця"