Доба на Донеччині: росіяни вбили 4 людини, 10 осіб поранено. Понад 70 ударів по області

Російські окупаційні війська 6 травня 2025 року 76 разів били по Донецькій області, внаслідок чого загинули 4 людини, 10 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 5 будівель. У Родинському пошкоджено 5 приватних будинків, ще 3 — у Добропіллі. У Гродівській ТГ 3 будинки зруйновано і 11 пошкоджено.

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Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки, у Ставках — 1. В Олександрівській громаді пошкоджено сільгосппідприємства. У Слов'янську пошкоджено промзону. В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків; у Торському пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці 3 людини поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, адмінбудівлю, 3 підприємства і 2 лінії електропередач. В Іллінівській громаді 1 людина загинула і 5 об'єктів пошкоджено в Яблунівці, 1 людина загинула і 17 об'єктів пошкоджено в Полтавці; пошкоджено 10 об'єктів в Олександро-Калиновому і 1 в Степанівці.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Протягом 6 травня 2025 року війська РФ 76 разів били по Донеччині, внаслідок чого загинули 4 людини. 10 осіб дістали поранення. Евакуйовано 113 людей, зокрема 25 дітей.

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