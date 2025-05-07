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Новини Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: росіяни вбили 4 людини, 10 осіб поранено. Понад 70 ударів по області

Обстріли Донеччини 6 травня 2025 року. РФ вбила 4 людей

Російські окупаційні війська 6 травня 2025 року 76 разів били по Донецькій області, внаслідок чого загинули 4 людини, 10 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 5 будівель. У Родинському пошкоджено 5 приватних будинків, ще 3 — у Добропіллі. У Гродівській ТГ 3 будинки зруйновано і 11 пошкоджено.

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Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки, у Ставках — 1. В Олександрівській громаді пошкоджено сільгосппідприємства. У Слов'янську пошкоджено промзону. В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків; у Торському пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці 3 людини поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, адмінбудівлю, 3 підприємства і 2 лінії електропередач. В Іллінівській громаді 1 людина загинула і 5 об'єктів пошкоджено в Яблунівці, 1 людина загинула і 17 об'єктів пошкоджено в Полтавці; пошкоджено 10 об'єктів в Олександро-Калиновому і 1 в Степанівці.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Протягом 6 травня 2025 року війська  РФ 76 разів били по Донеччині, внаслідок чого загинули 4 людини. 10 осіб дістали поранення. Евакуйовано 113 людей, зокрема 25 дітей.

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Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) Мирноград (66) Бахмутський район (419) Краматорський район (271) Покровський район (610) Сіверськ (89) Торське (4) Полтавка (5) Яблунівка (1) Костянтинівка (296) Зарічне (15) Слов’янськ (605) Добропілля (19) Родинське (23) Олексієво-Дружківка (1) Олександро-Калинове (4) Ставки (2)


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