Сибига встретился с главой посольства США Дэвис: обсудили двустороннее сотрудничество
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Сибига поздравил Дэвис с началом ее работы в Украине и пожелал ей успехов в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.
"Глава МИД подчеркнул, что Россия почти два месяца продолжает удары против украинских городов и общин вместо того, чтобы согласиться на предложение США о длительном прекращении огня, которое Украина приняла безусловно еще 11 марта.
Андрей Сибига отметил усилия Соединенных Штатов во главе с Президентом Дональдом Трампом для прекращения войны и подчеркнул преданность Украины делу достижения справедливого и устойчивого мира.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества Украины и США", - говорится в сообщении.
Также стороны отметили важность подписания Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Они также скоординировали график дальнейших двусторонних встреч на разных уровнях.
Как известно, Джули Дэвис будет исполнять обязанности временной поверенной, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине.
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трамп не призначить нового посла США в Україні.
Домовились домовлятись.