Сибига встретился с главой посольства США Дэвис: обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Сибига поздравил Дэвис с началом ее работы в Украине и пожелал ей успехов в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

"Глава МИД подчеркнул, что Россия почти два месяца продолжает удары против украинских городов и общин вместо того, чтобы согласиться на предложение США о длительном прекращении огня, которое Украина приняла безусловно еще 11 марта.

Андрей Сибига отметил усилия Соединенных Штатов во главе с Президентом Дональдом Трампом для прекращения войны и подчеркнул преданность Украины делу достижения справедливого и устойчивого мира.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества Украины и США", - говорится в сообщении.

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Также стороны отметили важность подписания Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Они также скоординировали график дальнейших двусторонних встреч на разных уровнях.

Как известно, Джули Дэвис будет исполнять обязанности временной поверенной, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине.

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