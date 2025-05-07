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Сибига встретился с главой посольства США Дэвис: обсудили двустороннее сотрудничество

Сибига провел встречу с Джули Дэвис. О чем говорили

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Сибига поздравил Дэвис с началом ее работы в Украине и пожелал ей успехов в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

"Глава МИД подчеркнул, что Россия почти два месяца продолжает удары против украинских городов и общин вместо того, чтобы согласиться на предложение США о длительном прекращении огня, которое Украина приняла безусловно еще 11 марта.

Андрей Сибига отметил усилия Соединенных Штатов во главе с Президентом Дональдом Трампом для прекращения войны и подчеркнул преданность Украины делу достижения справедливого и устойчивого мира.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества Украины и США", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига и глава МИД Чехии Липавский обсудили санкции против РФ и продолжение военной помощи Украине

Также стороны отметили важность подписания Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Они также скоординировали график дальнейших двусторонних встреч на разных уровнях.

Как известно, Джули Дэвис будет исполнять обязанности временной поверенной, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине.

Читайте: Временная поверенная США Дэвис прибыла в Киев

Автор: 

США (26853) Сибига Андрей (418) Дэвис Джулия (2)


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Джулі Девіс виконуватиме обов'язки тимчасової повіреної, поки Трамп не призначить нового посла США в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3550849

трамп не призначить нового посла США в Україні.
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07.05.2025 11:06 Ответить
"Вони також скоординували графік подальших двосторонніх зустрічей на різних рівнях." Джерело: https://censor.net/ua/n3550849

Домовились домовлятись.
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07.05.2025 11:06 Ответить
Что временно, то постоянно.
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07.05.2025 11:21 Ответить
Ще фігі від імені Зеленського не крутить ?
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07.05.2025 11:43 Ответить
 
 