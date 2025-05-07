Сибіга зустрівся з очільницею посольства США Девіс: обговорили двосторонню співпрацю

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга привітав Девіс з початком її роботи в Україні та побажав їй успіхів у подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

"Глава МЗС наголосив, що Росія майже два місяці продовжує удари проти українських міст і громад замість того, щоб погодитися на пропозицію США щодо тривалого припинення вогню, яке Україна прийняла безумовно ще 11 березня.

Андрій Сибіга відзначив зусилля Сполучених Штатів на чолі з Президентом Дональдом Трампом задля припинення війни та підкреслив відданість України справі досягнення справедливого та сталого миру.

Сторони обговорили актуальні питання подальшої двосторонньої співпраці України та США", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга і глава МЗС Чехії Ліпавський обговорили санкції проти РФ та продовження військової допомоги Україні

Також сторони відзначили важливість підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Вони також скоординували графік подальших двосторонніх зустрічей на різних рівнях.

Як відомо, Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, поки Трамп не призначить нового посла США в Україні.

Читайте: Тимчасова повірена США Девіс прибула до Києва