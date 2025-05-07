УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11869 відвідувачів онлайн
Новини
496 5

Сибіга зустрівся з очільницею посольства США Девіс: обговорили двосторонню співпрацю

Сибіга провів зустріч із Джулі Девіс. Про що говорили

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга привітав Девіс з початком її роботи в Україні та побажав їй успіхів у подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

"Глава МЗС наголосив, що Росія майже два місяці продовжує удари проти українських міст і громад замість того, щоб погодитися на пропозицію США щодо тривалого припинення вогню, яке Україна прийняла безумовно ще 11 березня.

Андрій Сибіга відзначив зусилля Сполучених Штатів на чолі з Президентом Дональдом Трампом задля припинення війни та підкреслив відданість України справі досягнення справедливого та сталого миру.

Сторони обговорили актуальні питання подальшої двосторонньої співпраці України та США", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга і глава МЗС Чехії Ліпавський обговорили санкції проти РФ та продовження військової допомоги Україні

Також сторони відзначили важливість підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Вони також скоординували графік подальших двосторонніх зустрічей на різних рівнях.

Як відомо, Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, поки Трамп не призначить нового посла США в Україні.

Читайте: Тимчасова повірена США Девіс прибула до Києва

Автор: 

США (23054) Сибіга Андрій (423) Девіс Джулі (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джулі Девіс виконуватиме обов'язки тимчасової повіреної, поки Трамп не призначить нового посла США в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3550849

трамп не призначить нового посла США в Україні.
показати весь коментар
07.05.2025 11:06 Відповісти
"Вони також скоординували графік подальших двосторонніх зустрічей на різних рівнях." Джерело: https://censor.net/ua/n3550849

Домовились домовлятись.
показати весь коментар
07.05.2025 11:06 Відповісти
Что временно, то постоянно.
показати весь коментар
07.05.2025 11:21 Відповісти
Ще фігі від імені Зеленського не крутить ?
показати весь коментар
07.05.2025 11:43 Відповісти
 
 