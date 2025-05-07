Атака шахедов на Киевщину: 3 взрослых и девушка получили ранения, будучи возле магазина

Днем 7 мая в результате вражеской атаки БПЛА в Фастовском районе Киевской области ранены четверо жителей. Среди них - несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская областная военная администрация

Все получили ранения днем, находясь возле магазина.

Какие именно ранения получили мирные жители

Мужчина 1993 года рождения получил множественные осколочные ранения.

Мужчина 1988 года рождения - осколочные ранения брюшной стенки и плеча.

Девушка 2009 года рождения - осколочные ранения шеи и головы

Женщина 1978 года рождения получила острую реакцию на стресс и от госпитализации отказалась.

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Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

"Еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения правил безопасности во время сигнала "воздушная тревога". Будьте осмотрительны, берегите жизнь!" - призвал глава КОВА.

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".