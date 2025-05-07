Атака "шахедів" на Київщину: 3 дорослих та дівчина дістали поранення, перебуваючи біля магазину

Удень 7 травня внаслідок ворожої атаки БпЛА у Фастівському районі Київської області поранено чотирьох жителів. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація

Всі дістали поранення вдень, перебуваючи біля магазину.

Які саме поранення дістали мирні мешканці

Чоловік 1993 року народження отримав множинні осколкові поранення.

Чоловік 1988 року народження — осколкові поранення черевної стінки та плеча.

Дівчина 2009 року народження — осколкові поранення шиї та голови

Жінка 1978 року народження отримала гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилася.

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Зазначається, що постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

"Вкотре наголошую на необхідності дотримання правил безпеки під час сигналу "повітряна тривога". Будьте обачливі, бережіть життя!", - закликав очільник КОВА.

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".