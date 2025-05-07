Путин обвинил Румынию в войне в Украине: Там заявили, что РФ - единственная, кто угрожает Европе
Диктатор Владимир Путин обвинил Румынию и Болгарию в якобы создании напряженности, которая привела к войне в Украине.
Об этом пишет Digi24, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Путина
В документальном фильме к 25-летию пребывания у власти Путин сказал, что наличие американских баз НАТО на территории Румынии якобы привело к войне в Украине.
"В Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие передовые базы США - по одной в каждой стране. И мы имеем полное право откровенно спросить: против кого это расширение?", - заявил диктатор.
После архивного заявления также был современный комментарий Путина, в котором кремлевский диктатор говорит, что пытался обратиться к партнерам "с надеждой, что нас услышат и изменят отношение к России". Этого не произошло, поэтому, по его словам, это "привело к нынешним трагическим событиям в Украине".
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" - это 90-минутный документальный фильм, снятый пропагандистом Павлом Зарубиным, с серией интервью, записанных весной 2025 года, который рассказывает о "достижениях" Путина за время его пребывания у власти.
В фильме Путин защищает оккупацию Крыма Россией и оправдывает полномасштабное вторжение в Украину, атакует "западные ценности", размышляет над тем, кто может когда-то его заменить, и говорит, что "надеется", что ему никогда не придется применять ядерное оружие.
Ответ Румынии
Представитель МИД Царнеа сказал, что вступление Румынии в НАТО является суверенной волей граждан страны и стран-союзниц и "не представляет угрозы безопасности для кого-либо".
По его словам, Путин использует "те же знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны с аннексией".
"Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, - это Российская Федерация, которая ведет незаконную и неоправданную войну, сопровождающуюся многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации и антиевропейской и антинатовской пропагандой", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ты его неправильно поняла... Он, по-видимому, сказал, что мы "духовно богатые"... А по жизни мы - "душевнобольные"...
що румини не поважають трампона
вони почали війну
а хвуйло поважає трампона
тому він зупинив війну
а виноват врешті решт байден
що барак хесейнович в тамбові обсцікав под'єзди
що даже вовки розбіглись