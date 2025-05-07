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Новости Заявления Путина об Украине
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Путин обвинил Румынию в войне в Украине: Там заявили, что РФ - единственная, кто угрожает Европе

Путин обвинил Румынию в войне в Украине. Ему ответили

Диктатор Владимир Путин обвинил Румынию и Болгарию в якобы создании напряженности, которая привела к войне в Украине.

Об этом пишет Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Путина

В документальном фильме к 25-летию пребывания у власти Путин сказал, что наличие американских баз НАТО на территории Румынии якобы привело к войне в Украине.

"В Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие передовые базы США - по одной в каждой стране. И мы имеем полное право откровенно спросить: против кого это расширение?", - заявил диктатор.

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После архивного заявления также был современный комментарий Путина, в котором кремлевский диктатор говорит, что пытался обратиться к партнерам "с надеждой, что нас услышат и изменят отношение к России". Этого не произошло, поэтому, по его словам, это "привело к нынешним трагическим событиям в Украине".

"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" - это 90-минутный документальный фильм, снятый пропагандистом Павлом Зарубиным, с серией интервью, записанных весной 2025 года, который рассказывает о "достижениях" Путина за время его пребывания у власти.

В фильме Путин защищает оккупацию Крыма Россией и оправдывает полномасштабное вторжение в Украину, атакует "западные ценности", размышляет над тем, кто может когда-то его заменить, и говорит, что "надеется", что ему никогда не придется применять ядерное оружие.

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Ответ Румынии

Представитель МИД Царнеа сказал, что вступление Румынии в НАТО является суверенной волей граждан страны и стран-союзниц и "не представляет угрозы безопасности для кого-либо".

По его словам, Путин использует "те же знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны с аннексией".

"Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, - это Российская Федерация, которая ведет незаконную и неоправданную войну, сопровождающуюся многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации и антиевропейской и антинатовской пропагандой", - добавил он.

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Автор: 

путин владимир (31328) россия (95687) Румыния (1098)


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Топ комментарии
+12
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07.05.2025 15:55
+8
***** косит под шизика, но мы то знаем что весь народ на рашке - душевнобольные.
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07.05.2025 15:53
+7
Цікаво, як на це відреагує пан Сіміон?
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07.05.2025 15:52
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Цікаво, як на це відреагує пан Сіміон?
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07.05.2025 15:52 Ответить
З язика зняли. Як дупцю лизати тому хто звинувачує тві об країну в війні?))) і як на це відреагують цигани?
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07.05.2025 15:55 Ответить
Згодиться і візьме на себе повишєнниє соціальниє обязатєльства.
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07.05.2025 16:23 Ответить
***** косит под шизика, но мы то знаем что весь народ на рашке - душевнобольные.
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07.05.2025 15:53 Ответить
- Вась! А, Вась!... А знаешь - поп сегодня в церкви сказал, что мы, русские, "душевно богатые"...
- Ты его неправильно поняла... Он, по-видимому, сказал, что мы "духовно богатые"... А по жизни мы - "душевнобольные"...
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07.05.2025 16:02 Ответить
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07.05.2025 15:55 Ответить
Бази НАТО у Румунії та Болгарії - проти "божевільного маніяка, з ядерною бомбою", який погрожує всій Європі...
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07.05.2025 15:57 Ответить
Трамп и в Венгрии хочет бызу сделать и перевести туда войска,интересно как Орбан отбрехиваться будет?
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07.05.2025 16:56 Ответить
Буде "воловодить" до останнього... А якщо американці "додавлять" - буде скиглить, що його "змусили" - а він упирався, як міг...
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07.05.2025 17:47 Ответить
Навіщо притомним людям розмовляти з ботоксним опаришем? Це справа дохлої рудої білки на довбанутому черепі з пошкодженим вухом. Балалайню треба безперервно їпти і товкти до повного розпаду та анігіляції.
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07.05.2025 16:00 Ответить
Кончене! Швидше б уже здохло!
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07.05.2025 16:00 Ответить
Заперечив би божевільність. Він фіксований на ідеї імперського реваншизму, закомплексований, сцикливий та "криворукий".
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07.05.2025 16:01 Ответить
Була б людина а статтю знайти можна - кегебіст приклав цю тезу до країн
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07.05.2025 16:08 Ответить
тільки тому
що румини не поважають трампона
вони почали війну
а хвуйло поважає трампона
тому він зупинив війну
а виноват врешті решт байден
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07.05.2025 16:11 Ответить
....а все почалось з того
що барак хесейнович в тамбові обсцікав под'єзди
що даже вовки розбіглись
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07.05.2025 16:15 Ответить
винуваті пінгвіни з антарктиди
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07.05.2025 16:22 Ответить
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07.05.2025 16:22 Ответить
Особливо якщо згорнуті у трубку.
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07.05.2025 16:25 Ответить
А всередині ломик.
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07.05.2025 17:27 Ответить
б.... , реально НЕДОНОШНННОЕ !!!! нападай тогда на них ххххли ,ты на нас напал , чудовище ???!!!(((
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07.05.2025 16:23 Ответить
Та зрозуміло, що всі винні окрім ху#ла.
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07.05.2025 16:39 Ответить
БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.А ДЛЯ ЧОГО ТИ ВИКОРИСТАВ БАЗУ В СЕВАСТОПОЛІ І ПРОТИ КОГО...?
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07.05.2025 16:51 Ответить
Покидьки Людства!
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07.05.2025 17:49 Ответить
 
 