Путін звинуватив Румунію у війні в Україні: Там заявили, що РФ - єдина, хто загрожує Європі

Диктатор Володимир Путін звинуватив Румунію та Болгарію у нібито створенні напруженості, що призвела до війни в Україні.

Про це пише Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Заява Путіна

У документальному фільмі до 25-річчя перебування при владі Путін сказав, що наявність американських баз НАТО на території Румунії нібито призвела до війни в України.

"У Болгарії та Румунії з'являються так звані легкі передові бази США - по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відверто запитати: проти кого це розширення?", - заявив диктатор.

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Після архівної заяви також був сучасний коментар Путіна, в якому кремлівський диктатор каже, що намагався звернутися до партнерів "із надією, що нас почують і змінять ставлення до Росії". Цього не сталося, тому, за його словами, це "призвело до нинішніх трагічних подій в Україні".

"Росія. Кремль. Путін. 25 років" – це 90-хвилинний документальний фільм, знятий пропагандистом Павлом Зарубіним, із серією інтерв'ю, записаних навесні 2025 року, який розповідає про "досягнення" Путіна за час його перебування при владі.

У фільмі Путін захищає окупацію Криму Росією та виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну, атакує "західні цінності", розмірковує над тим, хто може колись його замінити, і каже, що "сподівається", що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.

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Відповідь Румунії

Речник МЗС Царнеа сказав, що вступ Румунії до НАТО є суверенною волею громадян країни та країн-союзниць і "не становить загрози безпеці для будь-кого".

За його словами, Путін використовує "ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією".

"Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, - це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою", - додав він.

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