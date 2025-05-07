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Новини Заяви Путіна про Україну
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Путін звинуватив Румунію у війні в Україні: Там заявили, що РФ - єдина, хто загрожує Європі

Путін звинуватив Румунію у війні в Україні. Йому відповіли

Диктатор Володимир Путін звинуватив Румунію та Болгарію у нібито створенні напруженості, що призвела до війни в Україні.

Про це пише Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Заява Путіна

У документальному фільмі до 25-річчя перебування при владі Путін сказав, що наявність американських баз НАТО на території Румунії нібито призвела до війни в України.

"У Болгарії та Румунії з'являються так звані легкі передові бази США - по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відверто запитати: проти кого це розширення?", - заявив диктатор.

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Після архівної заяви також був сучасний коментар Путіна, в якому кремлівський диктатор каже, що намагався звернутися до партнерів "із надією, що нас почують і змінять ставлення до Росії". Цього не сталося, тому, за його словами, це "призвело до нинішніх трагічних подій в Україні".

"Росія. Кремль. Путін. 25 років" – це 90-хвилинний документальний фільм, знятий пропагандистом Павлом Зарубіним, із серією інтерв'ю, записаних навесні 2025 року, який розповідає про "досягнення" Путіна за час його перебування при владі.

У фільмі Путін захищає окупацію Криму Росією та виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну, атакує "західні цінності", розмірковує над тим, хто може колись його замінити, і каже, що "сподівається", що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.

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Відповідь Румунії

Речник МЗС Царнеа сказав, що вступ Румунії до НАТО є суверенною волею громадян країни та країн-союзниць і "не становить загрози безпеці для будь-кого".

За його словами, Путін використовує "ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією".

"Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, - це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою", - додав він.

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Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) Румунія (1169)


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Топ коментарі
+8
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07.05.2025 15:55
+6
Цікаво, як на це відреагує пан Сіміон?
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07.05.2025 15:52
+5
***** косит под шизика, но мы то знаем что весь народ на рашке - душевнобольные.
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07.05.2025 15:53
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Цікаво, як на це відреагує пан Сіміон?
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07.05.2025 15:52 Відповісти
З язика зняли. Як дупцю лизати тому хто звинувачує тві об країну в війні?))) і як на це відреагують цигани?
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07.05.2025 15:55 Відповісти
Згодиться і візьме на себе повишєнниє соціальниє обязатєльства.
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07.05.2025 16:23 Відповісти
***** косит под шизика, но мы то знаем что весь народ на рашке - душевнобольные.
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07.05.2025 15:53 Відповісти
- Вась! А, Вась!... А знаешь - поп сегодня в церкви сказал, что мы, русские, "душевно богатые"...
- Ты его неправильно поняла... Он, по-видимому, сказал, что мы "духовно богатые"... А по жизни мы - "душевнобольные"...
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07.05.2025 16:02 Відповісти
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07.05.2025 15:55 Відповісти
Бази НАТО у Румунії та Болгарії - проти "божевільного маніяка, з ядерною бомбою", який погрожує всій Європі...
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07.05.2025 15:57 Відповісти
Навіщо притомним людям розмовляти з ботоксним опаришем? Це справа дохлої рудої білки на довбанутому черепі з пошкодженим вухом. Балалайню треба безперервно їпти і товкти до повного розпаду та анігіляції.
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07.05.2025 16:00 Відповісти
Кончене! Швидше б уже здохло!
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07.05.2025 16:00 Відповісти
Заперечив би божевільність. Він фіксований на ідеї імперського реваншизму, закомплексований, сцикливий та "криворукий".
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07.05.2025 16:01 Відповісти
Була б людина а статтю знайти можна - кегебіст приклав цю тезу до країн
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07.05.2025 16:08 Відповісти
тільки тому
що румини не поважають трампона
вони почали війну
а хвуйло поважає трампона
тому він зупинив війну
а виноват врешті решт байден
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07.05.2025 16:11 Відповісти
....а все почалось з того
що барак хесейнович в тамбові обсцікав под'єзди
що даже вовки розбіглись
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07.05.2025 16:15 Відповісти
винуваті пінгвіни з антарктиди
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07.05.2025 16:22 Відповісти
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07.05.2025 16:22 Відповісти
Особливо якщо згорнуті у трубку.
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07.05.2025 16:25 Відповісти
б.... , реально НЕДОНОШНННОЕ !!!! нападай тогда на них ххххли ,ты на нас напал , чудовище ???!!!(((
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07.05.2025 16:23 Відповісти
Та зрозуміло, що всі винні окрім ху#ла.
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07.05.2025 16:39 Відповісти
 
 