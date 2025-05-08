196 боестолкновений произошло на фронте за прошедшие сутки: больше всего — на Покровском и Новопавловском направлениях

В течение 7 мая 2025 года зафиксировано 196 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ передает Цензор.НЕТ.

Удары по РФ Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 89 авиаударов, в частности сбросил 1157 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2891 дрон-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Владимировка, Константиновка, Новополье - Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Темировка, Новодаровка, Высокое, Каменское - Запорожской области; Казацкое - Херсонской области.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один склад горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию российских захватчиков.

Харьковщина

На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Грековки, Колодязей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений у Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лисовки, Котлиного, Звериного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатиря, Романовки, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 атаки на позиции наших войск вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Одрадного.

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Юг

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну тщетную попытку продвинуться вперед в сторону населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили семь вражеских атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался продвинуться вперед.

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Курщина

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также осуществил 325 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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