Лукашенко будет среди подсудимых трибунала за агрессию против Украины, - СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окажется среди подсудимых специального трибунала за преступление агрессии России против Украины.

Об этом говорится в статье "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь предоставила для российской агрессии свою территорию, инфраструктуру, военные базы и т.д., и доказательство вины Лукашенко, который лично давал на это разрешение и поддерживал агрессию, не представляется проблемным", - говорится в материале.

Как отмечается, Украина также намерена доказать причастность лидера КНДР Ким Чен Ына, хотя это будет сложнее. Несмотря на поставки оружия и боеприпасов в РФ, что существенно повлияло на боеспособность агрессора, эти действия формально не являются преступлением агрессии. В то же время украинские юристы считают, что участие северокорейских военных в боевых действиях на Курщине также следует рассматривать как часть агрессии против Украины.

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Что касается Ирана, то военные КСИР в начале войны координировали дроновые атаки по Украине, но сейчас, чтобы выдвинуть обвинения, следует собрать доказательства причастности именно руководства Ирана, что является серьезным юридическим препятствием.

Ранее сообщалось, что Европейский совет поддержит создание Специального трибунала для наказания виновных в преступлениях агрессии России против Украины, но Венгрия не соглашается с частью выводов.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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