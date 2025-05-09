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Новости Трибунал для Путина
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Лукашенко будет среди подсудимых трибунала за агрессию против Украины, - СМИ

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окажется среди подсудимых специального трибунала за преступление агрессии России против Украины.

Об этом говорится в статье "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь предоставила для российской агрессии свою территорию, инфраструктуру, военные базы и т.д., и доказательство вины Лукашенко, который лично давал на это разрешение и поддерживал агрессию, не представляется проблемным", - говорится в материале.

Как отмечается, Украина также намерена доказать причастность лидера КНДР Ким Чен Ына, хотя это будет сложнее. Несмотря на поставки оружия и боеприпасов в РФ, что существенно повлияло на боеспособность агрессора, эти действия формально не являются преступлением агрессии. В то же время украинские юристы считают, что участие северокорейских военных в боевых действиях на Курщине также следует рассматривать как часть агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия выступает за создание спецтрибунала для РФ и будет поддерживать Украину после прекращения огня, - Лемми

Что касается Ирана, то военные КСИР в начале войны координировали дроновые атаки по Украине, но сейчас, чтобы выдвинуть обвинения, следует собрать доказательства причастности именно руководства Ирана, что является серьезным юридическим препятствием.

Ранее сообщалось, что Европейский совет поддержит создание Специального трибунала для наказания виновных в преступлениях агрессии России против Украины, но Венгрия не соглашается с частью выводов.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецтрибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, - глава МИД Люксембурга Беттель

Автор: 

Лукашенко Александр (3614) трибунал (273)


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Топ комментарии
+4
"- Мойша, ви такі знаєте, шо вони про вас кажуть, коли вас нема?
- Ізя, коли мене нема, то вони мене можуть навіть бити!" (С)
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09.05.2025 15:10
+3
Так бульбенфюрер заслужив, це цому нагорода бути повішеним разом з ****** на одній гілякі.
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09.05.2025 15:11
+2
Аби відбувся , якийсь , трибунал треба аби раша була розгромлена і зазнала поразки , а цього не хоче навіть США ... про що взагалі розмова ?
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09.05.2025 15:14
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Воно до суда не дотягне, як і ху...ло!
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09.05.2025 15:10 Ответить
Здохне обісцяним.
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09.05.2025 15:26 Ответить
"- Мойша, ви такі знаєте, шо вони про вас кажуть, коли вас нема?
- Ізя, коли мене нема, то вони мене можуть навіть бити!" (С)
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09.05.2025 15:10 Ответить
Так бульбенфюрер заслужив, це цому нагорода бути повішеним разом з ****** на одній гілякі.
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09.05.2025 15:11 Ответить
Аби відбувся , якийсь , трибунал треба аби раша була розгромлена і зазнала поразки , а цього не хоче навіть США ... про що взагалі розмова ?
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09.05.2025 15:14 Ответить
Ну хоч пофантазувати,бо ж люди не розуміють,як то так війна, а по ворогу стріляти зась,бо він може відповісти.А народу треба щось згадувати,от трибунал придумали,на який всі ложили і тільки сміються,як розподіляються кошти на то,що ніколи не буде працювати
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09.05.2025 15:23 Ответить
"Політичний онанізм" - нове поняття в ******** політології ....
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09.05.2025 15:24 Ответить
Потім будуть говорити,що просто втомились від війни.А по-суті втомились від тих всіх політиків,які собі чудово мандрують і проводять час у світському суспільстві за гроші платників податків.
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09.05.2025 15:31 Ответить
Вкинути його в яму з колорадськими жуками.
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09.05.2025 15:17 Ответить
бульбофюрер намастився салом та вже шукає шпарини, шоби пропєтляти із сином

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09.05.2025 15:18 Ответить
Питання, чому не викинуть з ЕС їбучу прлвокаторшу Угорщіну, яка не приховуе прорашкіни настрої в политиці? В ЕС не місце руському міру!!!!
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09.05.2025 15:36 Ответить
На той час, коли це станеться, то бульбофюреру вже буде пох!!!!!
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09.05.2025 16:53 Ответить
 
 