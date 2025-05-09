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Новини Трибунал для Путіна
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Лукашенко буде серед підсудних трибуналу за агресію проти України, - ЗМІ

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко опиниться серед підсудних спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь надала для російської агресії свою територію, інфраструктуру, військові бази тощо, і доведення вини Лукашенка, який особисто давав на це дозвіл і підтримував агресію, не видається проблемним", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, Україна також має намір довести причетність лідера КНДР Кім Чен Ина, хоча це буде складніше. Попри постачання зброї та боєприпасів до РФ, що суттєво вплинуло на боєздатність агресора, ці дії формально не є злочином агресії. Водночас українські юристи вважають, що участь північнокорейських військових у бойових діях на Курщині також слід розглядати як частину агресії проти України.

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Щодо Ірану, то військові КВІР на початку війни координували дронові атаки по Україні, але наразі, щоб висунути обвинувачення, слід зібрати докази причетності саме керівництва Ірану, що є серйозною юридичною перешкодою.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада підтримає створення Спеціального трибуналу для покарання винних у злочинах агресії Росії проти України, але Угорщина не погоджується з частиною висновків.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2656) трибунал (263)


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Топ коментарі
+4
"- Мойша, ви такі знаєте, шо вони про вас кажуть, коли вас нема?
- Ізя, коли мене нема, то вони мене можуть навіть бити!" (С)
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09.05.2025 15:10
+2
Так бульбенфюрер заслужив, це цому нагорода бути повішеним разом з ****** на одній гілякі.
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09.05.2025 15:11
+2
Аби відбувся , якийсь , трибунал треба аби раша була розгромлена і зазнала поразки , а цього не хоче навіть США ... про що взагалі розмова ?
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09.05.2025 15:14
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Воно до суда не дотягне, як і ху...ло!
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09.05.2025 15:10 Відповісти
Здохне обісцяним.
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09.05.2025 15:26 Відповісти
"- Мойша, ви такі знаєте, шо вони про вас кажуть, коли вас нема?
- Ізя, коли мене нема, то вони мене можуть навіть бити!" (С)
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09.05.2025 15:10 Відповісти
Так бульбенфюрер заслужив, це цому нагорода бути повішеним разом з ****** на одній гілякі.
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09.05.2025 15:11 Відповісти
Аби відбувся , якийсь , трибунал треба аби раша була розгромлена і зазнала поразки , а цього не хоче навіть США ... про що взагалі розмова ?
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09.05.2025 15:14 Відповісти
Ну хоч пофантазувати,бо ж люди не розуміють,як то так війна, а по ворогу стріляти зась,бо він може відповісти.А народу треба щось згадувати,от трибунал придумали,на який всі ложили і тільки сміються,як розподіляються кошти на то,що ніколи не буде працювати
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09.05.2025 15:23 Відповісти
"Політичний онанізм" - нове поняття в ******** політології ....
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09.05.2025 15:24 Відповісти
Потім будуть говорити,що просто втомились від війни.А по-суті втомились від тих всіх політиків,які собі чудово мандрують і проводять час у світському суспільстві за гроші платників податків.
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09.05.2025 15:31 Відповісти
Вкинути його в яму з колорадськими жуками.
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09.05.2025 15:17 Відповісти
бульбофюрер намастився салом та вже шукає шпарини, шоби пропєтляти із сином

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09.05.2025 15:18 Відповісти
Питання, чому не викинуть з ЕС їбучу прлвокаторшу Угорщіну, яка не приховуе прорашкіни настрої в политиці? В ЕС не місце руському міру!!!!
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09.05.2025 15:36 Відповісти
 
 