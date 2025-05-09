Убил военного и его родственницу в Софиевской Борщаговке: стрелка заключили под стражу, автомат изъят. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему мужчине, который расстрелял военного и его тещу накануне, 8 мая, в Софиевской Борщаговке Бучанского района.
Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 8 мая полицейские получили сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. Вследствие полученных огнестрельных ранений военнослужащий и его теща погибли.
Полицейские провели спецоперацию и задержали стрелка в течение часа.
Фигурант задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 63-летний местный житель.
Автомат, из которого стрелок произвел выстрелы, изъят и направлен на соответствующую экспертизу.
Кроме того, во время проведенных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли оружие, более 300 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 и запал дистанционного действия УЗРГМ.
Полицейские Киевщины сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3551202
https://x.com/13Hellis_13/status/1920803451430219827