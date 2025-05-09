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Убил военного и его родственницу в Софиевской Борщаговке: стрелка заключили под стражу, автомат изъят. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему мужчине, который расстрелял военного и его тещу накануне, 8 мая, в Софиевской Борщаговке Бучанского района.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 8 мая полицейские получили сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. Вследствие полученных огнестрельных ранений военнослужащий и его теща погибли.

Полицейские провели спецоперацию и задержали стрелка в течение часа.

Фигурант задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 63-летний местный житель.

Автомат, из которого стрелок произвел выстрелы, изъят и направлен на соответствующую экспертизу.

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Убийство в Софиевской Борщаговке: мужчина получил подозрение

Кроме того, во время проведенных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли оружие, более 300 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 и запал дистанционного действия УЗРГМ.

Полицейские Киевщины сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Убийство в Софиевской Борщаговке: мужчина получил подозрение
Убийство в Софиевской Борщаговке: мужчина получил подозрение

Автор: 

Нацполиция (16504) убийство (6494) подозрение (493) Софиевская Борщаговка (4)


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Топ комментарии
+6
а чому вже не пишуть що військовослужбовец-гнида барижив зброєю і отримав кулі саме з тієї зброї, яку сам продав ждуну?
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09.05.2025 18:34
+3
Ось вам приклад ждуна який ждав рузькиймір. Чомусь в новинах не розказали що це падло було сепаром і ненавиділо Україну а його дочка живе на Сосії звідки строчить антиукраїнські коменти по типу зміни в Україні влади і що Україні потрібно змиритися і капітулювати
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09.05.2025 18:30
+3
Поліція сказала:

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3551202
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09.05.2025 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Ось вам приклад ждуна який ждав рузькиймір. Чомусь в новинах не розказали що це падло було сепаром і ненавиділо Україну а його дочка живе на Сосії звідки строчить антиукраїнські коменти по типу зміни в Україні влади і що Україні потрібно змиритися і капітулювати
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09.05.2025 18:30 Ответить
а чому вже не пишуть що військовослужбовец-гнида барижив зброєю і отримав кулі саме з тієї зброї, яку сам продав ждуну?
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09.05.2025 18:34 Ответить
А хто сказав що він барижив зброєю? Цей сєпар який ненавидів Україну і українських військових? І ви йому повірили? Як ви собі представляєте що сусід продав іншому сусіду з яким постійно конфліктував автомат, аж 300 набоїв і гранату і не здогадувався навіщо цьому неадеквату такий арсенал?
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09.05.2025 18:38 Ответить
Поліція сказала:

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3551202
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09.05.2025 18:44 Ответить
Ага. А дані полюція взяла зі слів вбивці. ДО того ж вбивця заявив що жертва вимагала в нього ще грошей але конкретну сумму не назвав бо видно ще не придумав яку. Да і навіщо було вбивці йти в будинок і розстрілювати сім'ю військового якого він застрелив в автомобілі на дорозі? Це може пояснюватись тільки сильною ненавистю до всієї сім'ї військового.
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09.05.2025 18:49 Ответить
Думка від сусідів "через дорогу":
https://x.com/13Hellis_13/status/1920803451430219827
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09.05.2025 18:45 Ответить
хто сказав що вони конфліктували?
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09.05.2025 18:49 Ответить
Да вся вулиця знає що вони гризлися між собою. Бо цей сепарок і до того ж алкаш вже всіх дістав. Да ще й його дочка із Сосії постійно йому прокапувала мізки. Так що скоріше в нього дах зірвало через політику
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09.05.2025 18:57 Ответить
звідки в тебе ця інформація?
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09.05.2025 19:34 Ответить
Які тільки на цьому форумі тупі бики...Вбиті вже свою версію не розкажуть,все базується на словах вбивці але форумні бики дружно ревуть: вбитий барижив зброєю...чуваки,ви дивовижно безмозглі лантухи!
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09.05.2025 19:35 Ответить
 
 