Путин не проявляет никаких признаков того, что он хочет мира, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приняла онлайн-участие во встрече с лидерами "Коалиции желающих" сегодня, 10 мая.

Об этом сообщает Офис премьер-министра Дании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, участники встречи обсудили пути укрепления Украины сегодня и в будущем.

"Более трех лет мы поддерживаем оборону Украины. Украина готова к 30-дневному прекращению огня. Путин не проявляет никаких признаков того, что он хочет мира. Важно, чтобы сейчас на Россию оказывалось давление, чтобы можно было установить длительный и справедливый мир", - заявила Фредериксен.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Вона не чула сьогоднішню заяву найвеличнішого?
10.05.2025 21:33 Ответить
Для чого йому зараз мир - кожен день сунеться
10.05.2025 21:36 Ответить
Він (*****)ніколи цього не виявляв і для того щоб це зрозуміти знадобилося 10 років? Про це, казав ще попередній президент України-Порошенко.
10.05.2025 21:36 Ответить
То ж треба збільшувати - тиск .
Нікуди понтове ***** не дінеться , ще й сам приповзе і буде просити миру , але для цього паРашу потрібно ізолювати в економічному плані . А для цього в свою чергу - потрібна воля США і ЄС . Якої наразі немає .
10.05.2025 21:40 Ответить
Завтра увидим зачем приезжал вождь китайцев,утихомиривать московского хана или наоборот помочь ему и дальше продолжать войну.
10.05.2025 21:51 Ответить
не выгодно утихомиривать
снимут санкции, пропадут ресурсы по бросовым ценам для Китая и Индии
10.05.2025 22:08 Ответить
Путін не виявляє жодних ознак того, що він хоче миру

Ще він не виявляє жодних ознак притомності!
10.05.2025 21:58 Ответить
Вау! Миссис Очевидность!!!! на 11-м году войны!!!
10.05.2025 23:25 Ответить
Нехай не бреше, ця місіс Фрекенбок. Ми віримо тільки найвеличнішому і сонцесяйному, той зразу мир в очах царька мордовського вгледів. А хіба лідор всесвіту збреше? От нагадайте мені хоч один випадок, коли найпотужніший збрехав або навірно передбачив (порохоботів прошу не лізти, знаємо ми вас, одразу почнете наговарювати).
11.05.2025 08:03 Ответить
 
 