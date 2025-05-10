Путин не проявляет никаких признаков того, что он хочет мира, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приняла онлайн-участие во встрече с лидерами "Коалиции желающих" сегодня, 10 мая.

Об этом сообщает Офис премьер-министра Дании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, участники встречи обсудили пути укрепления Украины сегодня и в будущем.

"Более трех лет мы поддерживаем оборону Украины. Украина готова к 30-дневному прекращению огня. Путин не проявляет никаких признаков того, что он хочет мира. Важно, чтобы сейчас на Россию оказывалось давление, чтобы можно было установить длительный и справедливый мир", - заявила Фредериксен.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.