Путін не виявляє жодних ознак того, що він хоче миру, - Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла онлайн-участь у зустрічі з лідерами "Коаліції охочих" сьогодні, 10 травня.

Про це повідомляє Офіс прем'єр-міністра Данії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учасники зустрічі обговорили шляхи зміцнення України сьогодні та в майбутньому.

"Понад три роки ми підтримуємо оборону України. Україна готова до 30-денного припинення вогню. Путін не виявляє жодних ознак того, що він хоче миру. Важливо, щоб зараз на Росію чинився тиск, щоб можна було встановити тривалий і справедливий мир", - заявила Фредеріксен.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.