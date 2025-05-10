УКР
Путін не виявляє жодних ознак того, що він хоче миру, - Фредеріксен

Фредеріксен про Путіна

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла онлайн-участь у зустрічі з лідерами "Коаліції охочих" сьогодні, 10 травня.

Про це повідомляє Офіс прем'єр-міністра Данії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учасники зустрічі обговорили шляхи зміцнення України сьогодні та в майбутньому.

"Понад три роки ми підтримуємо оборону України. Україна готова до 30-денного припинення вогню. Путін не виявляє жодних ознак того, що він хоче миру. Важливо, щоб зараз на Росію чинився тиск, щоб можна було встановити тривалий і справедливий мир", - заявила Фредеріксен.

Фредеріксен про Путін

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

путін володимир (24521) Фредеріксен Метте (107) припинення вогню (327)
Вона не чула сьогоднішню заяву найвеличнішого?
10.05.2025 21:33 Відповісти
Для чого йому зараз мир - кожен день сунеться
10.05.2025 21:36 Відповісти
Він (*****)ніколи цього не виявляв і для того щоб це зрозуміти знадобилося 10 років? Про це, казав ще попередній президент України-Порошенко.
10.05.2025 21:36 Відповісти
То ж треба збільшувати - тиск .
Нікуди понтове ***** не дінеться , ще й сам приповзе і буде просити миру , але для цього паРашу потрібно ізолювати в економічному плані . А для цього в свою чергу - потрібна воля США і ЄС . Якої наразі немає .
10.05.2025 21:40 Відповісти
Завтра увидим зачем приезжал вождь китайцев,утихомиривать московского хана или наоборот помочь ему и дальше продолжать войну.
10.05.2025 21:51 Відповісти
не выгодно утихомиривать
снимут санкции, пропадут ресурсы по бросовым ценам для Китая и Индии
10.05.2025 22:08 Відповісти
Путін не виявляє жодних ознак того, що він хоче миру

Ще він не виявляє жодних ознак притомності!
10.05.2025 21:58 Відповісти
Вау! Миссис Очевидность!!!! на 11-м году войны!!!
10.05.2025 23:25 Відповісти
Нехай не бреше, ця місіс Фрекенбок. Ми віримо тільки найвеличнішому і сонцесяйному, той зразу мир в очах царька мордовського вгледів. А хіба лідор всесвіту збреше? От нагадайте мені хоч один випадок, коли найпотужніший збрехав або навірно передбачив (порохоботів прошу не лізти, знаємо ми вас, одразу почнете наговарювати).
11.05.2025 08:03 Відповісти
 
 