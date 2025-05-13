РУС
Новости Визит Мерца в Украину
Мерц: Визит лидеров в Киев - сигнал решительной поддержки Украины

мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал символическое значение визита в Киев, который он совершил в минувшую субботу вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского правительства Дональдом Туском.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, эта поездка стала демонстрацией солидарности с Украиной и решимости европейских лидеров не позволить силовому пересмотру границ в Европе. После поездки они провели консультации с другими мировыми лидерами, в частности представителями США, относительно дальнейших действий в поддержке Украины.

Канцлер также высоко оценил инициативность и мужество президента Владимира Зеленского, который проявил готовность лично принять участие в мирной встрече в Турции, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если до конца недели не будет прогресса в переговорах - финансовый и энергетический секторы РФ ждут санкции, - Мерц

"Это демонстрирует серьезность и готовность к компромиссу, что он готов сделать все возможное, чтобы воспользоваться возможностью для прекращения огня и дальнейших мирных переговоров по Украине", - отметил Мерц.

В то же время он подчеркнул, что требовать от Украины новых уступок на фоне нынешней ситуации неприемлемо. Германия, заверил он, готова поддерживать Украину в военном плане столько, сколько потребуется.

"Никто из нас не готов принять, что военная сила изменит границы в Европе. Если мы допустим это, то станем свидетелями дальнейшей военной агрессии против других европейских стран", - добавил Мерц.

Напомним, утром 10 мая в Киев с визитом прибыли новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вице-председатель Бундестага Нурипур призвал Мерца как можно быстрее передать Украине Taurus

визит (3146) Фридрих Мерц (211)
тауруси, пане Мерце, тауруси
13.05.2025 17:30 Ответить
Тихо, они уже в Украине (надеюсь) и ждут отмашки из Бундесвера
13.05.2025 17:37 Ответить
Забув додати "незламної потужної".
13.05.2025 17:37 Ответить
три ультиматуми кацапам від Європи за два дні- сигнал рішучої підтримки
13.05.2025 17:49 Ответить
А на выходе -- большой пук.
13.05.2025 17:58 Ответить
сигнал рішучої підтримки

Хто скаже, чим конкретно відрізняється просто підтримка від рішучої підтримки?
13.05.2025 18:14 Ответить
Ага. Язиками приїхали поляпать, зашиьісь підтримка. Це як відспівування покійника. Повчіться як Іран, і північна корея підтримують Сосію, без жодного базікання і анонсів тисячі вагонів зброї навезли рашистам
13.05.2025 18:36 Ответить
правильно казати потужний сігнал
13.05.2025 18:36 Ответить
Ещё вчера он был как все, сегодня вдруг решительно решает....
13.05.2025 23:37 Ответить
 
 