Мерц: Візит лідерів до Києва - сигнал рішучої підтримки України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував символічне значення візиту до Києва, який він здійснив минулої суботи разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та главою польського уряду Дональдом Туском.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Мерца, ця поїздка стала демонстрацією солідарності з Україною та рішучості європейських лідерів не дозволити силовому перегляду кордонів у Європі. Після поїздки вони провели консультації з іншими світовими лідерами, зокрема представниками США, щодо подальших дій у підтримці України.
Канцлер також високо оцінив ініціативність і мужність президента Володимира Зеленського, який виявив готовність особисто взяти участь у мирній зустрічі в Туреччині, попри складну ситуацію на фронті.
"Це демонструє серйозність і готовність до компромісу, що він готовий зробити все можливе, щоб скористатися можливістю для припинення вогню і подальших мирних переговорів щодо України", - зазначив Мерц.
Водночас він підкреслив, що вимагати від України нових поступок на фоні нинішньої ситуації є неприйнятним. Німеччина, запевнив він, готова підтримувати Україну у військовому плані стільки, скільки буде потрібно.
"Ніхто з нас не готовий прийняти, що військова сила змінить кордони в Європі. Якщо ми допустимо це, то станемо свідками подальшої військової агресії проти інших європейських країн", - додав Мерц.
Нагадаємо, зранку 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Хто скаже, чим конкретно відрізняється просто підтримка від рішучої підтримки?