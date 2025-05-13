УКР
Мерц: Візит лідерів до Києва - сигнал рішучої підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував символічне значення візиту до Києва, який він здійснив минулої суботи разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та главою польського уряду Дональдом Туском.

За словами Мерца, ця поїздка стала демонстрацією солідарності з Україною та рішучості європейських лідерів не дозволити силовому перегляду кордонів у Європі. Після поїздки вони провели консультації з іншими світовими лідерами, зокрема представниками США, щодо подальших дій у підтримці України.

Канцлер також високо оцінив ініціативність і мужність президента Володимира Зеленського, який виявив готовність особисто взяти участь у мирній зустрічі в Туреччині, попри складну ситуацію на фронті. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо до кінця тижня не буде прогресу у переговорах - фінансовий та енергетичний сектори РФ чекають санкції, - Мерц

"Це демонструє серйозність і готовність до компромісу, що він готовий зробити все можливе, щоб скористатися можливістю для припинення вогню і подальших мирних переговорів щодо України", - зазначив Мерц.

Водночас він підкреслив, що вимагати від України нових поступок на фоні нинішньої ситуації є неприйнятним. Німеччина, запевнив він, готова підтримувати Україну у військовому плані стільки, скільки буде потрібно.

"Ніхто з нас не готовий прийняти, що військова сила змінить кордони в Європі. Якщо ми допустимо це, то станемо свідками подальшої військової агресії проти інших європейських країн", - додав Мерц.

Нагадаємо, зранку 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцеголова Бундестагу Нуріпур закликав Мерца якнайшвидше передати Україні Taurus

тауруси, пане Мерце, тауруси
13.05.2025 17:30 Відповісти
Тихо, они уже в Украине (надеюсь) и ждут отмашки из Бундесвера
13.05.2025 17:37 Відповісти
Забув додати "незламної потужної".
13.05.2025 17:37 Відповісти
три ультиматуми кацапам від Європи за два дні- сигнал рішучої підтримки
13.05.2025 17:49 Відповісти
А на выходе -- большой пук.
13.05.2025 17:58 Відповісти
сигнал рішучої підтримки

Хто скаже, чим конкретно відрізняється просто підтримка від рішучої підтримки?
13.05.2025 18:14 Відповісти
Ага. Язиками приїхали поляпать, зашиьісь підтримка. Це як відспівування покійника. Повчіться як Іран, і північна корея підтримують Сосію, без жодного базікання і анонсів тисячі вагонів зброї навезли рашистам
13.05.2025 18:36 Відповісти
правильно казати потужний сігнал
13.05.2025 18:36 Відповісти
Ещё вчера он был как все, сегодня вдруг решительно решает....
13.05.2025 23:37 Відповісти
 
 