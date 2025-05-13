РУС
За 8-10 мая Россия нанесла по Украине 115 авиаударов и осуществила 12,1 тыс. обстрелов, запустила 7,3 тыс. дронов, - Зеленский

Зеленский об обстрелах РФ

Во время так называемого "перемирия" 8-10 мая Россия не прекращала обстрелы и авиабомбардировки Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни Россия нанесла 115 авиационных ударов в Украине, сбросила 197 управляемых авиабомб, осуществила 12 тысяч 100 обстрелов, 187 из них были из реактивных систем залпового огня, а также поразила нашу гражданскую инфраструктуру в размере 7 303 дронов-камикадзе. Вот такое было прекращение огня с их стороны",- сказал глава государства.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

