РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
1 509 17

Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры, - Мерц

Мерц о переговорах

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня, что сделает возможными реальные переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мерц написал в соцсети Х.

Так, он отметил, что вчера, 10 мая, в Киеве "мы и наши партнеры призвали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина согласилась на это без всяких "если" или "но"".

В то же время Мерц отметил, что сигналы РФ о готовности к переговорам, являются хорошим знаком, но этого отнюдь не достаточно.

Также читайте: Мерц призвал к прекращению огня и пригрозил Путину санкциями

"Мы ожидаем, что Москва сейчас согласится на прекращение огня, что сделает возможными реальные переговоры. Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры", - добавил он.

Мерц о переговорах

Также читайте: Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров, - Эрдоган в разговоре с Путиным

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Автор: 

переговоры с Россией (1280) Фридрих Мерц (206) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Я поражаюсь тупому ідиотизму західних політиків. ***** їм в очі каже що не збирається зупинятись, і ставить Сосію на військові рейки, а ці все мріють про якийсь мир. Що ще ***** повинен зробити щоб ви побачили що воно не зупиниться? Спочатку має здохнути ***** і рашисти. Інакше миру не буде.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:10 Ответить
+4
Полетіли потужні заяви від "коаліції охочих поговорити", а мали б полетіти ракети...
показать весь комментарий
11.05.2025 16:07 Ответить
+3
Доки рухається бабло - ніякі ракети не полетять !
показать весь комментарий
11.05.2025 16:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а баба яга проти
показать весь комментарий
11.05.2025 15:59 Ответить
ой, Київ нарешті правильно написали, як у словнику Брокхауз стоїть.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:00 Ответить
Полетіли потужні заяви від "коаліції охочих поговорити", а мали б полетіти ракети...
показать весь комментарий
11.05.2025 16:07 Ответить
Доки рухається бабло - ніякі ракети не полетять !
показать весь комментарий
11.05.2025 16:09 Ответить
Герр Мерц, найкраще вести переговори через месенжер TAURUS (Target Adaptive Unitary) !!!
показать весь комментарий
11.05.2025 16:09 Ответить
Я поражаюсь тупому ідиотизму західних політиків. ***** їм в очі каже що не збирається зупинятись, і ставить Сосію на військові рейки, а ці все мріють про якийсь мир. Що ще ***** повинен зробити щоб ви побачили що воно не зупиниться? Спочатку має здохнути ***** і рашисти. Інакше миру не буде.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:10 Ответить
Думаю навіть тактичний ядерний удар викличе занепокоєння(((
показать весь комментарий
11.05.2025 16:31 Ответить
Та не тупі вони. Все прекрасно розуміють. Але якось же треба спонукати Україну відмовитись від переговорів.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:35 Ответить
Знаєте чого саме більше боїться *****? Коли балістичні і крилаті ракети будуть щодня бити по моцкві а не тільки по Сосії чи як там моцквичі її називають, Замкадьєм. Не дарма ж ***** стягнуло все ПВО для захисту себе і свого оточення.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:12 Ответить
Скоро виготовимо 100500 ракет і бахнемо.Зе анонсує постійно нові ракети,тихенько виготовляють для удару .Настільки все секретно,що навіть ніхто ще їх не бачив
показать весь комментарий
11.05.2025 16:27 Ответить
Ще раз: за 3 роки по Україні куйло запустив більше 10 ТИСЯЧ різних ракет. І що? Всі українці вже злякались, капітулювали і прийняли умови куйла? Ні? То чому куйло має злякатись? І скільки тисяч ракет треба, щоб він злякався? І де їх взяти? Напиши, скільки тисяч ракет виготовляють щомісяця потужні європейські економіки.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:40 Ответить
Найкращим "сигналом" буде бібікання Тауруса перед опорою Кримського мосту!
показать весь комментарий
11.05.2025 19:27 Ответить
 
 