Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры, - Мерц
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня, что сделает возможными реальные переговоры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мерц написал в соцсети Х.
Так, он отметил, что вчера, 10 мая, в Киеве "мы и наши партнеры призвали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина согласилась на это без всяких "если" или "но"".
В то же время Мерц отметил, что сигналы РФ о готовности к переговорам, являются хорошим знаком, но этого отнюдь не достаточно.
"Мы ожидаем, что Москва сейчас согласится на прекращение огня, что сделает возможными реальные переговоры. Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры", - добавил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
