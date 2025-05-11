РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
3 505 16

Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров, - Эрдоган в разговоре с Путиным

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что появилось окно возможностей для достижения мира и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение администрации президента Турции в соцсети Х.

Так, отмечается, что Эрдоган приветствовал заявление Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и подтвердил, что Турция готова принять у себя переговоры, которые приведут к долгосрочному решению.

Кроме того, президент Турции заявил, что "появилось окно возможностей для достижения мира и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин четко сказал: сначала переговоры, а там и о перемирии можно будет поговорить, - Захарова

Также во время разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган поговорил с Путиным

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов переговоров 2022 года и ситуации "на земле", - помощник Путина Ушаков

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что Турция готова принять мирные переговоры между Украиной и РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Автор: 

путин владимир (31964) Эрдоган Реджеп Тайип (938) переговоры с Россией (1280) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ну якщо цитувати Ердогана, то тоді виходить, що ДО.

Крім того, президент Туреччини заявив, що "з'явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".
показать весь комментарий
11.05.2025 15:27 Ответить
+3
Пусті балачки.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:24 Ответить
+2
важливо що скаже трамп, а він - лох, тому всі знають що завтра буде: ні санкцій, ні зупинки вогню, а скоріше за все буде потужна атака на Київ. А після неї: знов дамо росіянам 100 днів показати справжні наміри, і лицемірні фрази до українців "от чому важливо рухатись до миру"
показать весь комментарий
11.05.2025 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, ДО перемовин припинення, чи ні???
показать весь комментарий
11.05.2025 15:17 Ответить
ну якщо цитувати Ердогана, то тоді виходить, що ДО.

Крім того, президент Туреччини заявив, що "з'явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".
показать весь комментарий
11.05.2025 15:27 Ответить
а яка різниця? Мадяр сказав що порве будь-кого хто піде на переговори з рашкою.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:29 Ответить
важливо що скаже трамп, а він - лох, тому всі знають що завтра буде: ні санкцій, ні зупинки вогню, а скоріше за все буде потужна атака на Київ. А після неї: знов дамо росіянам 100 днів показати справжні наміри, і лицемірні фрази до українців "от чому важливо рухатись до миру"
показать весь комментарий
11.05.2025 15:19 Ответить
Що трамп, в України є свій начебто президент. Нездара який зробив з країни поле бою і розмінну монету між сходом і заходом.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:26 Ответить
Чтобы Путин стал тёплым, его надо подогреть.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:23 Ответить
Пусті балачки.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:24 Ответить
Вихлоп розмови - припинення вогню не буде
показать весь комментарий
11.05.2025 15:32 Ответить
Затягування часу та маніпуляції.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:32 Ответить
Переговоры будут, а обстрел ракетами продолжат. Только военная операция может положить конец путинскому режиму .
показать весь комментарий
11.05.2025 15:34 Ответить
Ми зараз спостерігаєм фарс століття.
Пуйло проти війни. Ага як бджоли проти меду
показать весь комментарий
11.05.2025 15:36 Ответить
На це ***.о не піде, бо таким чином втрачає можливість тиснути на переговорний процес.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:44 Ответить
«З'явилося вікно можливостей для досягнення миру»…
А трамповское окно возможностей куда делось ???
Через пару месяцев, увидим китайское окно возможностей …
показать весь комментарий
11.05.2025 15:53 Ответить
Чумгурбашканимиз, воїстину!
показать весь комментарий
11.05.2025 16:40 Ответить
Не буде ніяких мирних переговорів, немає що переговорювати з кацапстаном та з кацапами, ЗСУ закінчать цю війну і тільки вони будуть вести ці переговори за допомогою свинцю!
показать весь комментарий
11.05.2025 20:42 Ответить
 
 