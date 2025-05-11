Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров, - Эрдоган в разговоре с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что появилось окно возможностей для достижения мира и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение администрации президента Турции в соцсети Х.

Так, отмечается, что Эрдоган приветствовал заявление Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и подтвердил, что Турция готова принять у себя переговоры, которые приведут к долгосрочному решению.

Кроме того, президент Турции заявил, что "появилось окно возможностей для достижения мира и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".

Также во время разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что Турция готова принять мирные переговоры между Украиной и РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.