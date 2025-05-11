Всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів, - Ердоган у розмові з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що з’явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.
Так, зазначається, що Ердоган привітав заяву Путіна про відновлення мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі і підтвердив, що Туреччина готова прийняти у себе переговори, які приведуть до довгострокового рішення.
Крім того, президент Туреччини заявив, що "з’явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".
Також під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.
