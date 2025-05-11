УКР
Всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів, - Ердоган у розмові з Путіним

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що з’явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

Так, зазначається, що Ердоган привітав заяву Путіна про відновлення мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі і підтвердив, що Туреччина готова прийняти у себе переговори, які приведуть до довгострокового рішення.

Крім того, президент Туреччини заявив, що "з’явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ чекає від РФ однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню, - Туск

Також під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

Ердоган поговорив з Путіним

Читайте: Путін чітко сказав: спочатку переговори, а там і про перемир’я можна буде поговорити, - Захарова

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

путін володимир (24566) Ердоган Реджеп Таїп (973) переговори з Росією (1400) припинення вогню (327)
Топ коментарі
+6
ну якщо цитувати Ердогана, то тоді виходить, що ДО.

показати весь коментар
11.05.2025 15:27 Відповісти
+3
Пусті балачки.
показати весь коментар
11.05.2025 15:24 Відповісти
+2
важливо що скаже трамп, а він - лох, тому всі знають що завтра буде: ні санкцій, ні зупинки вогню, а скоріше за все буде потужна атака на Київ. А після неї: знов дамо росіянам 100 днів показати справжні наміри, і лицемірні фрази до українців "от чому важливо рухатись до миру"
показати весь коментар
11.05.2025 15:19 Відповісти
Тобто, ДО перемовин припинення, чи ні???
показати весь коментар
11.05.2025 15:17 Відповісти
ну якщо цитувати Ердогана, то тоді виходить, що ДО.

показати весь коментар
11.05.2025 15:27 Відповісти
а яка різниця? Мадяр сказав що порве будь-кого хто піде на переговори з рашкою.
показати весь коментар
11.05.2025 15:29 Відповісти
важливо що скаже трамп, а він - лох, тому всі знають що завтра буде: ні санкцій, ні зупинки вогню, а скоріше за все буде потужна атака на Київ. А після неї: знов дамо росіянам 100 днів показати справжні наміри, і лицемірні фрази до українців "от чому важливо рухатись до миру"
11.05.2025 15:19 Відповісти
Що трамп, в України є свій начебто президент. Нездара який зробив з країни поле бою і розмінну монету між сходом і заходом.
показати весь коментар
11.05.2025 15:26 Відповісти
Чтобы Путин стал тёплым, его надо подогреть.
показати весь коментар
11.05.2025 15:23 Відповісти
Пусті балачки.
11.05.2025 15:24 Відповісти
Вихлоп розмови - припинення вогню не буде
показати весь коментар
11.05.2025 15:32 Відповісти
Затягування часу та маніпуляції.
показати весь коментар
11.05.2025 15:32 Відповісти
Переговоры будут, а обстрел ракетами продолжат. Только военная операция может положить конец путинскому режиму .
показати весь коментар
11.05.2025 15:34 Відповісти
Ми зараз спостерігаєм фарс століття.
Пуйло проти війни. Ага як бджоли проти меду
показати весь коментар
11.05.2025 15:36 Відповісти
На це ***.о не піде, бо таким чином втрачає можливість тиснути на переговорний процес.
показати весь коментар
11.05.2025 15:44 Відповісти
«З'явилося вікно можливостей для досягнення миру»…
А трамповское окно возможностей куда делось ???
Через пару месяцев, увидим китайское окно возможностей …
показати весь коментар
11.05.2025 15:53 Відповісти
Чумгурбашканимиз, воїстину!
показати весь коментар
11.05.2025 16:40 Відповісти
Не буде ніяких мирних переговорів, немає що переговорювати з кацапстаном та з кацапами, ЗСУ закінчать цю війну і тільки вони будуть вести ці переговори за допомогою свинцю!
показати весь коментар
11.05.2025 20:42 Відповісти
 
 