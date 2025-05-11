Всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів, - Ердоган у розмові з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що з’явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

Так, зазначається, що Ердоган привітав заяву Путіна про відновлення мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі і підтвердив, що Туреччина готова прийняти у себе переговори, які приведуть до довгострокового рішення.

Крім того, президент Туреччини заявив, що "з’явилося вікно можливостей для досягнення миру і всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ чекає від РФ однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню, - Туск

Також під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

Читайте: Путін чітко сказав: спочатку переговори, а там і про перемир’я можна буде поговорити, - Захарова

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.