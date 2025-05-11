УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 485 18

Світ чекає від РФ однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню, - Туск

Туск про мирні переговори

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пропозицію РФ розпочати мирні переговори 15 травня, наголосивши, що світ чекає однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню.

Про це Туск написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на наше звернення росіяни запропонували розпочати мирні переговори з 15 травня. Однак світ чекає однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Жертв більше не буде", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ, - Ердоган

Туск про мирні переговори

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Автор: 

Туск Дональд (559) переговори з Росією (1395)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тільки куля у голові кацапа примусить його до миру (с)
показати весь коментар
11.05.2025 14:42 Відповісти
+5
З початку світ побачить удар балістичними ракетами по Україні 12 , або 13 травня ...
Ті жертви , які завтра будуть - будуть в тому числі і на совісті тих , хто за 3 роки недав Україні потрібного озброєння !
показати весь коментар
11.05.2025 14:46 Відповісти
+3
У путлєра клямка впала - шо від нього ждати
показати весь коментар
11.05.2025 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки куля у голові кацапа примусить його до миру (с)
показати весь коментар
11.05.2025 14:42 Відповісти
1000%!!!Кацапи оці заклики сприймають як страх перед ними і небажання воювати з ними!!!Вони ж бидлораби,поки рило не розбити в криваву кашу,вони навіть не вважають за потрібне прислухатись до свого візаві
показати весь коментар
11.05.2025 22:53 Відповісти
У путлєра клямка впала - шо від нього ждати
показати весь коментар
11.05.2025 14:44 Відповісти
Можна підказати - все дуже просто .
Наприклад - арешт закордонних рахунків і нерухомості всього його оточення і його родичів . Депортація їх всіх в рашу ...
Якщо добре вдарити по його оточенню - вони самі ***** швидко прихлопнуть !
показати весь коментар
11.05.2025 14:55 Відповісти
Навіть не не знаю чи були хочаб заморожені рахунки верхівки Гітлера в Швейцарії
показати весь коментар
11.05.2025 15:01 Відповісти
Ні в кого не заморожені...
показати весь коментар
11.05.2025 15:22 Відповісти
З початку світ побачить удар балістичними ракетами по Україні 12 , або 13 травня ...
Ті жертви , які завтра будуть - будуть в тому числі і на совісті тих , хто за 3 роки недав Україні потрібного озброєння !
показати весь коментар
11.05.2025 14:46 Відповісти
Не дочекається. Що далі робити? А хрен його знає. У так званого "цивілізованого світу" немає відповіді на це питання. Тільки опосередкований примус України до капітуляції. Все. Тупик.
показати весь коментар
11.05.2025 14:57 Відповісти
ждуни
показати весь коментар
11.05.2025 15:01 Відповісти
Світ чекає від РФ однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню, - Туск

Только не долго
показати весь коментар
11.05.2025 15:03 Відповісти
Лучше бы ЕС так проснулась в 2014-ом или хотя бы в 2022-ом.
показати весь коментар
11.05.2025 15:11 Відповісти
саме тому у ***** більше зброї ніж у сша та єс разом взятих
саме тому ***** кожен день просувається
саме тому ***** б,є по містах,
саме тому ***** ставить нереальні вимоги
бо світ *****, вже одинадцятий рік чекає
та переслідує свої ****, шкурні інтереси...
показати весь коментар
11.05.2025 15:13 Відповісти
Незрозуміло навіщо Європі наше перемир'я?
показати весь коментар
11.05.2025 15:40 Відповісти
Світ міг би посприяти цьому рішенню, а не чекати, як той ждун з мема.
показати весь коментар
11.05.2025 15:51 Відповісти
Обіцяного три роки чекають, а необіцяного можна не дочекатися взагалі. ***** не приховує, що буде воювати далі і ніяке перемир'я йому не впало. А ці дурні думками багатіють
показати весь коментар
11.05.2025 15:56 Відповісти
 
 