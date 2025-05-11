Світ чекає від РФ однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пропозицію РФ розпочати мирні переговори 15 травня, наголосивши, що світ чекає однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню.

Про це Туск написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на наше звернення росіяни запропонували розпочати мирні переговори з 15 травня. Однак світ чекає однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Жертв більше не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.