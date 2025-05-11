Мир ждет от РФ однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал предложение РФ начать мирные переговоры 15 мая, подчеркнув, что мир ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня.
Об этом Туск написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на наше обращение россияне предложили начать мирные переговоры с 15 мая. Однако мир ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
Наприклад - арешт закордонних рахунків і нерухомості всього його оточення і його родичів . Депортація їх всіх в рашу ...
Якщо добре вдарити по його оточенню - вони самі ***** швидко прихлопнуть !
Ті жертви , які завтра будуть - будуть в тому числі і на совісті тих , хто за 3 роки недав Україні потрібного озброєння !
Только не долго
саме тому ***** кожен день просувається
саме тому ***** б,є по містах,
саме тому ***** ставить нереальні вимоги
бо світ *****, вже одинадцятий рік чекає
та переслідує свої ****, шкурні інтереси...