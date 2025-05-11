РУС
Мир ждет от РФ однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня, - Туск

Туск о мирных переговорах

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал предложение РФ начать мирные переговоры 15 мая, подчеркнув, что мир ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня.

Об этом Туск написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на наше обращение россияне предложили начать мирные переговоры с 15 мая. Однако мир ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Топ комментарии
+8
Тільки куля у голові кацапа примусить його до миру (с)
показать весь комментарий
11.05.2025 14:42 Ответить
+5
З початку світ побачить удар балістичними ракетами по Україні 12 , або 13 травня ...
Ті жертви , які завтра будуть - будуть в тому числі і на совісті тих , хто за 3 роки недав Україні потрібного озброєння !
показать весь комментарий
11.05.2025 14:46 Ответить
+3
У путлєра клямка впала - шо від нього ждати
показать весь комментарий
11.05.2025 14:44 Ответить
Тільки куля у голові кацапа примусить його до миру (с)
показать весь комментарий
11.05.2025 14:42 Ответить
1000%!!!Кацапи оці заклики сприймають як страх перед ними і небажання воювати з ними!!!Вони ж бидлораби,поки рило не розбити в криваву кашу,вони навіть не вважають за потрібне прислухатись до свого візаві
показать весь комментарий
11.05.2025 22:53 Ответить
У путлєра клямка впала - шо від нього ждати
показать весь комментарий
11.05.2025 14:44 Ответить
Можна підказати - все дуже просто .
Наприклад - арешт закордонних рахунків і нерухомості всього його оточення і його родичів . Депортація їх всіх в рашу ...
Якщо добре вдарити по його оточенню - вони самі ***** швидко прихлопнуть !
показать весь комментарий
11.05.2025 14:55 Ответить
Навіть не не знаю чи були хочаб заморожені рахунки верхівки Гітлера в Швейцарії
показать весь комментарий
11.05.2025 15:01 Ответить
Ні в кого не заморожені...
показать весь комментарий
11.05.2025 15:22 Ответить
З початку світ побачить удар балістичними ракетами по Україні 12 , або 13 травня ...
Ті жертви , які завтра будуть - будуть в тому числі і на совісті тих , хто за 3 роки недав Україні потрібного озброєння !
показать весь комментарий
11.05.2025 14:46 Ответить
Не дочекається. Що далі робити? А хрен його знає. У так званого "цивілізованого світу" немає відповіді на це питання. Тільки опосередкований примус України до капітуляції. Все. Тупик.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:57 Ответить
ждуни
показать весь комментарий
11.05.2025 15:01 Ответить
Світ чекає від РФ однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню, - Туск

Только не долго
показать весь комментарий
11.05.2025 15:03 Ответить
Лучше бы ЕС так проснулась в 2014-ом или хотя бы в 2022-ом.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:11 Ответить
саме тому у ***** більше зброї ніж у сша та єс разом взятих
саме тому ***** кожен день просувається
саме тому ***** б,є по містах,
саме тому ***** ставить нереальні вимоги
бо світ *****, вже одинадцятий рік чекає
та переслідує свої ****, шкурні інтереси...
показать весь комментарий
11.05.2025 15:13 Ответить
Незрозуміло навіщо Європі наше перемир'я?
показать весь комментарий
11.05.2025 15:40 Ответить
Світ міг би посприяти цьому рішенню, а не чекати, як той ждун з мема.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:51 Ответить
Обіцяного три роки чекають, а необіцяного можна не дочекатися взагалі. ***** не приховує, що буде воювати далі і ніяке перемир'я йому не впало. А ці дурні думками багатіють
показать весь комментарий
11.05.2025 15:56 Ответить
 
 