Мир ждет от РФ однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал предложение РФ начать мирные переговоры 15 мая, подчеркнув, что мир ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня.

Об этом Туск написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на наше обращение россияне предложили начать мирные переговоры с 15 мая. Однако мир ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.