Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори, - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподіється, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню, що зробить можливими реальні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мерц написав у соцмережі Х.

Так, він зазначив, що вчора, 10 травня, в Києві "ми та наші партнери закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна погодилася на це без жодних "якщо" чи "але"".

Водночас Мерц наголосив, що сигнали РФ про готовність до переговорів, є хорошим знаком, але цього аж ніяк не достатньо.

"Ми очікуємо, що Москва зараз погодиться на припинення вогню, що зробить можливими реальні переговори. Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.