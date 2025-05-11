УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9457 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
1 509 17

Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори, - Мерц

Мерц про переговори

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподіється, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню, що зробить можливими реальні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мерц написав у соцмережі Х.

Так, він зазначив, що вчора, 10 травня, в Києві "ми та наші партнери закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна погодилася на це без жодних "якщо" чи "але"".

Водночас Мерц наголосив, що сигнали РФ про готовність до переговорів, є хорошим знаком, але цього аж ніяк не достатньо.

Також читайте: Мерц закликав до припинення вогню і пригрозив Путіну санкціями

"Ми очікуємо, що Москва зараз погодиться на припинення вогню, що зробить можливими реальні переговори. Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори", - додав він.

Мерц про переговори

Також читайте: Всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів, - Ердоган у розмові з Путіним

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Автор: 

переговори з Росією (1400) Мерц Фрідріх (211) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Я поражаюсь тупому ідиотизму західних політиків. ***** їм в очі каже що не збирається зупинятись, і ставить Сосію на військові рейки, а ці все мріють про якийсь мир. Що ще ***** повинен зробити щоб ви побачили що воно не зупиниться? Спочатку має здохнути ***** і рашисти. Інакше миру не буде.
показати весь коментар
11.05.2025 16:10 Відповісти
+4
Полетіли потужні заяви від "коаліції охочих поговорити", а мали б полетіти ракети...
показати весь коментар
11.05.2025 16:07 Відповісти
+3
Доки рухається бабло - ніякі ракети не полетять !
показати весь коментар
11.05.2025 16:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а баба яга проти
показати весь коментар
11.05.2025 15:59 Відповісти
ой, Київ нарешті правильно написали, як у словнику Брокхауз стоїть.
показати весь коментар
11.05.2025 16:00 Відповісти
Полетіли потужні заяви від "коаліції охочих поговорити", а мали б полетіти ракети...
показати весь коментар
11.05.2025 16:07 Відповісти
Доки рухається бабло - ніякі ракети не полетять !
показати весь коментар
11.05.2025 16:09 Відповісти
Герр Мерц, найкраще вести переговори через месенжер TAURUS (Target Adaptive Unitary) !!!
показати весь коментар
11.05.2025 16:09 Відповісти
Я поражаюсь тупому ідиотизму західних політиків. ***** їм в очі каже що не збирається зупинятись, і ставить Сосію на військові рейки, а ці все мріють про якийсь мир. Що ще ***** повинен зробити щоб ви побачили що воно не зупиниться? Спочатку має здохнути ***** і рашисти. Інакше миру не буде.
показати весь коментар
11.05.2025 16:10 Відповісти
Думаю навіть тактичний ядерний удар викличе занепокоєння(((
показати весь коментар
11.05.2025 16:31 Відповісти
Та не тупі вони. Все прекрасно розуміють. Але якось же треба спонукати Україну відмовитись від переговорів.
показати весь коментар
11.05.2025 16:35 Відповісти
Знаєте чого саме більше боїться *****? Коли балістичні і крилаті ракети будуть щодня бити по моцкві а не тільки по Сосії чи як там моцквичі її називають, Замкадьєм. Не дарма ж ***** стягнуло все ПВО для захисту себе і свого оточення.
показати весь коментар
11.05.2025 16:12 Відповісти
Скоро виготовимо 100500 ракет і бахнемо.Зе анонсує постійно нові ракети,тихенько виготовляють для удару .Настільки все секретно,що навіть ніхто ще їх не бачив
показати весь коментар
11.05.2025 16:27 Відповісти
Ще раз: за 3 роки по Україні куйло запустив більше 10 ТИСЯЧ різних ракет. І що? Всі українці вже злякались, капітулювали і прийняли умови куйла? Ні? То чому куйло має злякатись? І скільки тисяч ракет треба, щоб він злякався? І де їх взяти? Напиши, скільки тисяч ракет виготовляють щомісяця потужні європейські економіки.
показати весь коментар
11.05.2025 16:40 Відповісти
Найкращим "сигналом" буде бібікання Тауруса перед опорою Кримського мосту!
показати весь коментар
11.05.2025 19:27 Відповісти
 
 