За 8-10 травня Росія завдала по Україні 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис. дронів, - Зеленський

Під час так званого "перемир'я" 8-10 травня Росія не припиняла обстріли та авіабомбардування України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"В ці дні Росія завдала 115 авіаційних ударів у Україні, скинула 197 керованих авіабомб, здійснила 12 тисяч 100 обстрілів, 187 з них були з реактивних систем залпу вогню, а також вразила нашу цивільну інфраструктуру у розмірі 7 303 дронів-камікадзе. Ось таке було припинення вогню з їхнього боку",- сказав глава держави.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

