На данный момент произошло 83 боестолкновения: россияне активно атакуют на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 83 боевых столкновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сергеевское Черниговской области; Порозок, Славгород, Степок, Дмитровка, Хлебороб Сумской области.
Обстановка на Харьковщине
Атаку врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районе Волчанска, еще один бой пока продолжается.
На Купянском направлении украинцы отбивают штурм вблизи Глушковки.
Ситуация на Востоке
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции наших войск вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодязей, Ямполовки и в направлении Григорьевки. Два из них еще продолжаются.
Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки на Северском направлении. Успешно отражены две вражеские атаки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Часова Яра, Григорьевки, Белой Горы и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении наши защитники отбили 15 штурмовых действий агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Крымского и Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Покровск, Филиал, Зверево, Дачное.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополье и Свободное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подвергся Новополь.
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Высокому.
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Степного.
На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.
Обстановка в Курской области
На Курском направлении с начала суток произошло три боестолкновения, из которых два - продолжаются. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, и совершил 140 артиллерийских обстрелов.
