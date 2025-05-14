На данный момент произошло 83 боестолкновения: россияне активно атакуют на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 83 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сергеевское Черниговской области; Порозок, Славгород, Степок, Дмитровка, Хлебороб Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

Атаку врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районе Волчанска, еще один бой пока продолжается.

На Купянском направлении украинцы отбивают штурм вблизи Глушковки.

Также смотрите: Выдавали себя за бойцов ВСУ: двух рашистов взяли в плен на Купянском направлении. ВИДЕО

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции наших войск вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодязей, Ямполовки и в направлении Григорьевки. Два из них еще продолжаются.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки на Северском направлении. Успешно отражены две вражеские атаки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Часова Яра, Григорьевки, Белой Горы и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении наши защитники отбили 15 штурмовых действий агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Покровск, Филиал, Зверево, Дачное.

Также читайте: Рашисты атаковали бронетехникой Часов Яр. Вся техника с личным составом уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополье и Свободное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Высокому.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.

Обстановка в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло три боестолкновения, из которых два - продолжаются. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, и совершил 140 артиллерийских обстрелов.

Также смотрите: Героизм 25-й Сичеславской бригады: как десантники сдержали наступление РФ на Покровском направлении