На цей час відбулося 83 боєзіткнення: росіяни активно атакують на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 83 бойових зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ

Удари РФ по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сергіївське Чернігівської області; Порозок, Славгород, Степок, Дмитрівка, Хлібороб Сумської області.

Обстановка на Харківщині

Атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, ще один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку українці відбивають штурм поблизу Глушківки.

Також дивіться: Видавали себе за бійців ЗСУ: двох рашистів взято у полон на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції наших військ поблизу Нової Кругляківки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Григорівки. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбито дві ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру, Григорівки, Білої Гори та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 15 штурмових дій агресора. Противник намагався просуватися вперед в районах Торецька, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Покровськ, Філія, Звірове, Дачне.

Також читайте: Рашисти атакували бронетехнікою Часів Яр. Усю техніку з особовим складом знищено, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Високому.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районі Степового.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз намагалися просуватись до позицій українських підрозділів, отримали відсіч.

Обстановка в Курській області

На Курському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення, з яких два - тривають. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, та здійснив 140 артилерійських обстрілів.

Також дивіться: Героїзм 25-ї Січеславської бригади: як десантники стримали наступ РФ на Покровському напрямку