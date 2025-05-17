РУС
Новости
5 392 42

Зеленский об ударе по автобусу в Белополье: Все погибшие - гражданские, россияне убили целую семью. Ждем от партнеров сильных санкций против РФ. ФОТОрепортаж

В больницах по состоянию на сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке в Белополье Сумской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у людей ожоги, переломы, контузии.

"Все получают необходимую помощь. К сожалению, есть погибшие - девять человек. Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", - отметил Зеленский.

Он также напоминает, что вчера, как и в любой день этой войны, была возможность прекратить огонь.

Также смотрите: Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Украина давно это предлагает - полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизни. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше.

Надо давить на Россию, чтобы убийства прекратились. Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает - не словами, а силой. Мир нужен", - отмечает глава государства.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белополье на Сумщине объявили трехдневный траур

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) обстрел (29119) Сумская область (3595) Сумский район (378) Белополье (22)
Топ комментарии
+32
Віслюче, не шмарклі жуй, а щоночі ×ерач кацарські НПЗ - це у підсумку забезпечить мир краще за будь-які папірці.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:51 Ответить
+25
Про беспеку громадян дбає держава!!!
показать весь комментарий
17.05.2025 11:50 Ответить
+24
Ракета по Москві, ось відповідь, а не балабольство. Але в тебе їх немає. Ну чекай від когось, може отримаешь бусікі та дзеркальця.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та нашим партнерам до дупи скільки загине українців!
показать весь комментарий
17.05.2025 11:47 Ответить
Про беспеку громадян дбає держава!!!
показать весь комментарий
17.05.2025 11:50 Ответить
Держава чомусь знає про обовязки громадян,а про свої чомусь чи не памятає,чи забуває.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:53 Ответить
Їм головне не кількість, а швидкість, щоб не надто швидко було.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:28 Ответить
Вас сильно интересовало происходящее в Сирии или в Афгане? То-то и оно. Это проблема не кого-то где-то там, а нашей беззубой власти. Видосиками и мемчиками пи@аров не уничтожить.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:56 Ответить
Як ти здогадався? Невже не знав, що будь кому абсолютно похрен, скільки загине українців?
показать весь комментарий
18.05.2025 01:05 Ответить
Віслюче, не шмарклі жуй, а щоночі ×ерач кацарські НПЗ - це у підсумку забезпечить мир краще за будь-які папірці.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:51 Ответить
Ракета по Москві, ось відповідь, а не балабольство. Але в тебе їх немає. Ну чекай від когось, може отримаешь бусікі та дзеркальця.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:55 Ответить
бусікі і дзеркальця він уже отримав, рояль також!
показать весь комментарий
18.05.2025 01:06 Ответить
Трамп заохочує вбивства плєшивцем. Всі носяться з рижим придурком, як з писаною торбою і ніхто не скаже що він співучасник.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:59 Ответить
12-го мали ввести санкції. Але ти, ішачило, по першому гудку Трампа побіг виконувати завідомо нереальні "переговори" в Стамбулі. ЕС, після цього, сидів як обісраний зі своїм ультиматумом.
Кулі ти тепер від них вимагаєш ще чогось? Іди Трампу жопу поліруй...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:07 Ответить
Янелох же.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:09 Ответить
Якби не загинули люди то смішно було слухати цього віслюка ***@ного..
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
"Санкції" повині мати балістичну траекторію, дальності ураження до 1000км, бойовою частиною не менше 300кг. І ці санкції повинен запровадити ти, а не безпомічно скиглити..
показать весь комментарий
17.05.2025 12:12 Ответить
Коли будуть сильні санкції проти тіньового нафтогону «Дружба»?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:22 Ответить
Не від партнерів чекай,а сам щось роби мразота, окрім як гроші від партнерів *****..ти ,та відосіки дебільні викладати ти ні на що не здатен
показать весь комментарий
17.05.2025 12:23 Ответить
знову погані партнери мають щось робити...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:26 Ответить
а хто має робити? після 2019 року на українців надій нема!
показать весь комментарий
18.05.2025 01:08 Ответить
Недомірок знову, щось вимагає 🤬
показать весь комментарий
17.05.2025 12:41 Ответить
Так може самому перестати качати московську нафту через Україну тим самим збагачувати московію грошима
показать весь комментарий
17.05.2025 13:15 Ответить
а може краще давати відповідь де наші дрони ало зелений п....р
показать весь комментарий
17.05.2025 13:25 Ответить
Цей продажний злодюжний брехливий мерзотник з Банкової тільки й уміє чекати, очікувати, сподіватися, жебрати, закликати, дякувати... гастролювати і знімати відосіки і монологи про себе любимого. І НІЧОГО НЕ РОБИТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Ось і зараз він усоте "чекає від партнерів". А кацапи тим часом добивають Україну і Армію. А партнери теж "чакають" ... коли це станеться.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:35 Ответить
Да начинай уже всех бомбить, шмаркля зеленая. У тебя враг не путлер, а Порох, ЗСУ и патриоты!
показать весь комментарий
17.05.2025 13:51 Ответить
Зеленський скотина,де ті ракети та дрони котрі ти демонстрував,піарився на фоні цих речей?Чому нема відповіді,помсти?Ти після кожного прильота і загибелі українців обіцяв що буде відповідь!.Ти тріпло,ти не голова держави, ти болтун.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:51 Ответить
Очікун янелох.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:33 Ответить
Ти нічого не робиш що б ворог відчув хоч якесь покарання ,для тебе понад усе піар і оплески ,саме на твоїй совісті загиблі люди і це відбуваєтся кожен день ,ворог знищує народ ,а ти навіть злочинця путіна убивцею не назвеш ,називаєш "русскіє" а не злочинці варвари.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:52 Ответить
Йди у відставку нездара! Трамп каже, що тобі немає чим відповісти путіну !
показать весь комментарий
17.05.2025 15:12 Ответить
Шість років триває шоу для лохів, воно претворило адміністрацію президента на знімальний майданчик шоу програм. Українці самі подумайте, що нас очікує з таким "президентом".
показать весь комментарий
17.05.2025 15:15 Ответить
А що нас очікує, якщо прийде путін?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:21 Ответить
Так а хто ж веде сюди путіна?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:31 Ответить
До України путіна перш за все веде його власне населення, яке вже десятиріччями підтримує його.
показать весь комментарий
18.05.2025 02:22 Ответить
А серед українських політиків?
показать весь комментарий
18.05.2025 09:28 Ответить
На щастя медведчука вже знешкодили, мерзота мураєв виїхав, багато їх виїхало, шуфріч сидить, дехто залишився, але їх також посадять. Знайдуть також і провокаторів серед населення і соц. мереж.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:57 Ответить
А з ким там разом бойки голосують? І в кого охфіс президента з колишніх 'маладих риґіонаф"?
показать весь комментарий
18.05.2025 10:09 Ответить
Так це ж неминуче станеться, з тим неспроможним керманичем. Я не вірю, що рашка сама випарується як роса на сонці.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:19 Ответить
От скільки ватних провокаторів повилазило, які намагаються провину з терористичної рашки перекласти на будь-кого.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:20 Ответить
Навпаки, ватниці вибілюють головного ватника зєльонкіна.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:33 Ответить
А що там, свати ще показують нп росії?
показать весь комментарий
18.05.2025 10:17 Ответить
 
 