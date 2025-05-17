Зеленский об ударе по автобусу в Белополье: Все погибшие - гражданские, россияне убили целую семью. Ждем от партнеров сильных санкций против РФ. ФОТОрепортаж

В больницах по состоянию на сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке в Белополье Сумской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у людей ожоги, переломы, контузии.

"Все получают необходимую помощь. К сожалению, есть погибшие - девять человек. Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", - отметил Зеленский.









Он также напоминает, что вчера, как и в любой день этой войны, была возможность прекратить огонь.

"Украина давно это предлагает - полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизни. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше.

Надо давить на Россию, чтобы убийства прекратились. Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает - не словами, а силой. Мир нужен", - отмечает глава государства.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.