С начала суток - 70 боевых столкновений, на нескольких направлениях враг атакует, однако ВСУ дают отпор, - Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 70.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Заречье, Клюсы Черниговской области; Белая Береза, Поповка, Степок Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

Сегодня враг один раз атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска, кроме того, нанес авиаудар в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки в направлении Новой Кругляковки.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Торское и в направлении Карповки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск, продолжается один бой.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и Ступочек. Все пять атак подразделения Силы обороны отразили.

На Торецком направлении враг атаковал в районах Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Одна атака продолжается, три штурмовых действия захватчиков наши защитники уже отразили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Попового Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 22 атаки, еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам подверглись Попов Яр и Покровск.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск, еще шесть боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя. Авиационному удару подверглась Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Под авиаударом оказалась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по Отрадокаменке, кроме этого, вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отражена.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении украинские воины за сегодня отразили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла 10 ударов, сбросив при этом 22 КАБа. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.