Від початку доби - 70 боєзіткнень, на кількох напрямках ворог атакує, однак ЗСУ дають відсіч, - Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 70.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя, Клюси Чернігівської області; Біла Береза, Попівка, Степок Сумської області.

Обстановка на Харківщині

Сьогодні ворог один раз атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, крім того, завдав авіаудару в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в напрямку Нової Кругляківки.

Також читайте: Генштаб створить робочу групу для вивчення обставин, про які заявив комбат 47-ї ОМБр "Маґура" Ширшин

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Торське та в напрямку Карпівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ, триває один бій.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок. Всі п’ять атак підрозділи Сили оборони відбили.

На Торецькому напрямку ворог атакував у районах Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби. Одна атака триває, три штурмових дії загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки, ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Попів Яр та Покровськ.

Також читайте: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Курському напрямку

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили сім штурмових дій ворожих військ, ще шість боєзіткнень на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя. Авіаційного удару зазнала Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Під авіаударом опинилася Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала ударів некерованими авіаракетами по Одрадокам’янці, крім цього ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено бронемашину та щонайменше 20 окупантів у Часовому Яру. Уражено 3 автомобілі і 17 мотоциклів у Гродівці, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Курщині

На Курському напрямку українські воїни за сьогодні відбили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала 10 ударів, скинувши при цьому 22 КАБ. Крім того, ворог здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.