Европейские лидеры поговорят с Трампом перед тем, как он позвонит Путину, - Мерц

Мерц о разговоре с Трампом

Лидеры Великобритании, Франции, Польши и Германии планируют вместе позвонить президенту США Дональду Трампу до того, как тот проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным в понедельник.

Об этом немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил журналистам в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, этот вопрос он обсудил с госсекретарем США Марко Рубио на инаугурационной мессе Папы Льва XIV. Также немецкий канцлер рассказал, что подробно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские партнеры разочарованы позицией России по Украине, - Мерц о переговорах в Стамбуле

"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности относительно телефонного разговора завтра. Мы договорились, что еще раз поговорим с лидерами четырех государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору", - рассказал Мерц.

Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

путин владимир (32061) Трамп Дональд (6464) Фридрих Мерц (215)
Дебілу неможна пояснити , що він дебіл(тому що він дебіл)
Нарцис все одно зробить так, якої температури сеча в голову вдарить, обісреться і подасть як велику перемогу.
А він когось слухає?
18.05.2025 17:05 Ответить
Таких же как он ************* чмошников.
Дебілу неможна пояснити , що він не дебіл(тому що він дебіл).
Він не дебіл, він уинічна мразота, в якої ціль життя жерти поки не здохне
Треба отримати вказiвки вiд ШЕФА!
По попі шльопать будуть?
Дебіли ше не зрозуміли на кого той працює, як можно було 80 років після війни відбудовуватися так, шоб без сша і шагу не зробити??? Чім менше знає трамп, тім менше знає *****!
говорили і курили ,потім знову закурили
Они другого и не заслуживают
будуть лизати сраку рижому дурачку, він це дуже любить
Тільки поговорять...? А пуйло каже в***е ЯРСом вночі, так для зав'язки розговору мабуть...Може час від балачок переходити до дій?
Где санкции 12 мая потужные наши незламные союзнички?
не розмову з дебілом продовжувати, а війська свої треба заводити на Україну, поки московське військо разом є українцями \чи якесь інше слово\ не прийшли до Вас.
Трамп мале дитя? Йому потрібно поясняти? Воно саме не може?
Пусть передадут Трампу, что он рыжее ************ чмо.
