Европейские лидеры поговорят с Трампом перед тем, как он позвонит Путину, - Мерц

Лидеры Великобритании, Франции, Польши и Германии планируют вместе позвонить президенту США Дональду Трампу до того, как тот проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным в понедельник.

Об этом немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил журналистам в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, этот вопрос он обсудил с госсекретарем США Марко Рубио на инаугурационной мессе Папы Льва XIV. Также немецкий канцлер рассказал, что подробно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности относительно телефонного разговора завтра. Мы договорились, что еще раз поговорим с лидерами четырех государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору", - рассказал Мерц.

Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.