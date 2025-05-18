УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7797 відвідувачів онлайн
Новини Дзвінок Трампа Путіну
1 547 18

Європейські лідери поговорять з Трампом перед тим, як він зателефонує Путіну, - Мерц

Мерц про розмову з Трампом

Лідери Британії, Франції, Польщі та Німеччини планують разом зателефонувати президенту США Дональду Трампу до того, як той проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром  Путіним у понеділок.

Про це німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив журналістам у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, це питання він обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV. Також німецький канцлер розповів, що детально розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські партнери розчаровані позицією Росії щодо України, - Мерц про переговори у Стамбулі

"Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо телефонної розмови завтра. Ми домовилися, що ще раз поговоримо з лідерами чотирьох держав та президентом США в рамках підготовки до цієї розмови", - розповів Мерц.

Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

путін володимир (24668) Трамп Дональд (6985) Мерц Фрідріх (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Дебілу неможна пояснити , що він дебіл(тому що він дебіл)
показати весь коментар
18.05.2025 17:05 Відповісти
+5
Нарцис все одно зробить так, якої температури сеча в голову вдарить, обісреться і подасть як велику перемогу.
показати весь коментар
18.05.2025 17:04 Відповісти
+2
А він когось слухає?
показати весь коментар
18.05.2025 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарцис все одно зробить так, якої температури сеча в голову вдарить, обісреться і подасть як велику перемогу.
показати весь коментар
18.05.2025 17:04 Відповісти
А він когось слухає?
показати весь коментар
18.05.2025 17:05 Відповісти
Таких же как он ************* чмошников.
показати весь коментар
19.05.2025 04:03 Відповісти
Дебілу неможна пояснити , що він дебіл(тому що він дебіл)
показати весь коментар
18.05.2025 17:05 Відповісти
Дебілу неможна пояснити , що він не дебіл(тому що він дебіл).
показати весь коментар
18.05.2025 17:40 Відповісти
Він не дебіл, він уинічна мразота, в якої ціль життя жерти поки не здохне
показати весь коментар
18.05.2025 17:50 Відповісти
Треба отримати вказiвки вiд ШЕФА!
показати весь коментар
18.05.2025 17:07 Відповісти
По попі шльопать будуть?
показати весь коментар
18.05.2025 17:10 Відповісти
Дебіли ше не зрозуміли на кого той працює, як можно було 80 років після війни відбудовуватися так, шоб без сша і шагу не зробити??? Чім менше знає трамп, тім менше знає *****!
показати весь коментар
18.05.2025 17:17 Відповісти
говорили і курили ,потім знову закурили
показати весь коментар
18.05.2025 17:24 Відповісти
Они другого и не заслуживают
показати весь коментар
18.05.2025 18:01 Відповісти
будуть лизати сраку рижому дурачку, він це дуже любить
показати весь коментар
18.05.2025 17:29 Відповісти
Тільки поговорять...? А пуйло каже в***е ЯРСом вночі, так для зав'язки розговору мабуть...Може час від балачок переходити до дій?
показати весь коментар
18.05.2025 17:36 Відповісти
Где санкции 12 мая потужные наши незламные союзнички?
показати весь коментар
18.05.2025 18:00 Відповісти
не розмову з дебілом продовжувати, а війська свої треба заводити на Україну, поки московське військо разом є українцями \чи якесь інше слово\ не прийшли до Вас.
показати весь коментар
18.05.2025 18:07 Відповісти
Трамп мале дитя? Йому потрібно поясняти? Воно саме не може?
показати весь коментар
18.05.2025 18:30 Відповісти
Пусть передадут Трампу, что он рыжее ************ чмо.
показати весь коментар
19.05.2025 04:00 Відповісти
 
 