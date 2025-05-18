Європейські лідери поговорять з Трампом перед тим, як він зателефонує Путіну, - Мерц

Лідери Британії, Франції, Польщі та Німеччини планують разом зателефонувати президенту США Дональду Трампу до того, як той проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним у понеділок.

Про це німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив журналістам у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, це питання він обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV. Також німецький канцлер розповів, що детально розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо телефонної розмови завтра. Ми домовилися, що ще раз поговоримо з лідерами чотирьох держав та президентом США в рамках підготовки до цієї розмови", - розповів Мерц.

Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.