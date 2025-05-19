Путин и Трамп не обсуждали "временные рамки" соглашения о прекращении огня в Украине, - Ушаков
В сегодняшнем разговоре президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным речь не шла о сроках возможного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.
"Речь о временных рамках по достижению возможной договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре не шла", - сказал он.
В то же время Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США, высказались за их "дальнейшую нормализацию".
Также, по словам Ушакова, Россия и США обсудили вопрос обмена заключенными. В Кремле сообщили об обсуждении планов по обмену гражданами по формуле 9 на 9.
"Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США. Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине", - говорит помощник диктатора.
Также он утверждает, что руководители США и РФ не исключают проведения личной встречи, но место и срок пока не определены.
"Президенты России США обращались друг к другу по имени: Дональд и Владимир и никто из них не хотел класть первым трубку во время телефонного разговора", - добавил Ушаков.
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
