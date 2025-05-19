РУС
Путин и Трамп не обсуждали "временные рамки" соглашения о прекращении огня в Украине, - Ушаков

Разговор Трампа и Путина: Ушаков рассказал о прекращении огня

В сегодняшнем разговоре президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным речь не шла о сроках возможного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.

"Речь о временных рамках по достижению возможной договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре не шла", - сказал он.

В то же время Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США, высказались за их "дальнейшую нормализацию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп согласовал с Зеленским позиции перед звонком Путину, - WSJ

Также, по словам Ушакова, Россия и США обсудили вопрос обмена заключенными. В Кремле сообщили об обсуждении планов по обмену гражданами по формуле 9 на 9.

"Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США. Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине", - говорит помощник диктатора.

Также он утверждает, что руководители США и РФ не исключают проведения личной встречи, но место и срок пока не определены.

"Президенты России США обращались друг к другу по имени: Дональд и Владимир и никто из них не хотел класть первым трубку во время телефонного разговора", - добавил Ушаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны, - Трамп

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

+6
показать весь комментарий
19.05.2025 21:34 Ответить
+5
Цікаво, є такі, хто вірив, що імотент Трамп щось міг досягнути у розмові з пуйлом?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:38 Ответить
+2
Вся брехня рижого під. поступово вилазить на поверхню. Всьо по плану пуйла.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:35 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 21:34 Ответить
"Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія й Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден",

Він точно з хйлом розмовляв?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:24 Ответить
Вся брехня рижого під. поступово вилазить на поверхню. Всьо по плану пуйла.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:35 Ответить
По пиці )(уйла,видно що воно не задоволене розмовою з Трампом
показать весь комментарий
19.05.2025 21:35 Ответить
Бо Трамп донаїздився за хабарями так, що вже не 70 голосів у Сентаі на підтримку санкцій, а 80 - більшість готова голосувати санкції, поки Трамп літачками кишеньки собі набиває...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:28 Ответить
Цікаво, є такі, хто вірив, що імотент Трамп щось міг досягнути у розмові з пуйлом?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:38 Ответить
ну так без припинення вогню і не буде ніякої нормалізації відносин. Тим паче, що перед цим дзвінком на сайті Білого дому появилося повідомлення із закликом до безумовного припинення вогню... ніякого прориву не відбулося. Так що, пане Чуб, випускайте Кракена Ліндсі Грема, бо давно вже пора.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:41 Ответить
Це ж уже було , - Розговори , про переговори і все на засадах путіна , тільки з другого ракурса. Як можна бути такому наївному.???.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:41 Ответить
Это потому, что они оба играют в одни ворота.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:41 Ответить
Хто хоче щоб русня здохла, донатьте на СЗУ.

50-100-300 грн. Кидайте донати, на будь якій підрозділ який вам подобається.
Там де вбивають русню, а не ведуть переговори.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:42 Ответить
Як кидати і кому, гарантії що то не аферисти даєте??
показать весь комментарий
19.05.2025 22:04 Ответить
Дикі Шершні, 47 Магура, Мадяр, К2, 3 Штурмова - далі продовжувати ?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:52 Ответить
Самое интересное, до Трампа вообще дойдёт как **** об него ноги вытирает или нет?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:43 Ответить
Саме смішне в цій порожній розмові "не хто не хотів класти перший трубку". Голубки *****.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:44 Ответить
Ясен пень не обговаривали временные рамки, это Украина и Европа идут на переговоры, русаки едут бычить и чисто на ********, прислали когото и уже спасибо скажите!
показать весь комментарий
19.05.2025 21:48 Ответить
Ушастий здав Трампа з потрохами
показать весь комментарий
19.05.2025 21:50 Ответить
Якщо мовчать про теми розмови значить якийсь договорняк, а Україна побоку. Не здивуюсь, якщо Трамп відмінить допомого Україні і зніме санкції.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:02 Ответить
Ахах. ***** знову насрав Тампону вже в рот.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:08 Ответить
МАСТУРБАЦІЇ Трампа З ПУ більше нічого додати
показать весь комментарий
19.05.2025 22:17 Ответить
 
 