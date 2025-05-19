Путін та Трамп не обговорювали "тимчасові рамки" угоди про припинення вогню в Україні, - Ушаков

У сьогоднішній розмові президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним не йшлося про терміни можливої угоди про припинення вогню між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив радник російського диктатора з національної безпеки Юрій Ушаков.

"Мова про тимчасові рамки щодо досягнення можливої ​​домовленості про припинення вогню між Росією та Україною в розмові не йшлося", - сказав він.

Водночас Путін та Трамп обговорили стан відносин Росії та США, висловилися за їхню "подальшу нормалізацію".

Також, за словами Ушакова, Росія та США обговорили питання обміну ув'язненими. У Кремлі повідомили про обговорення планів щодо обміну громадянами за формулою 9 на 9.

"Трамп бачить Росію як одного з найважливіших партнерів США. Путін та Трамп домовилися продовжити діалог з усіх питань, у тому числі щодо України", - каже помічник диктатора.

Також він стверджує, що очільники США та РФ не виключають проведення особистої зустрічі, але місце та термін поки не визначено.

"Президенти Росії США зверталися один до одного на ім'я: Дональд і Володимир і ніхто з них не хотів класти першим слухавку під час телефонної розмови", - додав Ушаков.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.