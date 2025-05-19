УКР
3 670 19

Путін та Трамп не обговорювали "тимчасові рамки" угоди про припинення вогню в Україні, - Ушаков

Розмова Трампа і Путіна: Ушаков розповів про припинення вогню

У сьогоднішній розмові президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним не йшлося про терміни можливої угоди про припинення вогню між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив радник російського диктатора з національної безпеки Юрій Ушаков.

"Мова про тимчасові рамки щодо досягнення можливої ​​домовленості про припинення вогню між Росією та Україною в розмові не йшлося", - сказав він. 

Водночас Путін та Трамп обговорили стан відносин Росії та США, висловилися за їхню "подальшу нормалізацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп узгодив із Зеленським позиції перед дзвінком Путіну, - WSJ

Також, за словами Ушакова, Росія та США обговорили питання обміну ув'язненими. У Кремлі повідомили про обговорення планів щодо обміну громадянами за формулою 9 на 9.

"Трамп бачить Росію як одного з найважливіших партнерів США. Путін та Трамп домовилися продовжити діалог з усіх питань, у тому числі щодо України", - каже помічник диктатора.

Також він стверджує, що очільники США та РФ не виключають проведення особистої зустрічі, але місце та термін поки не визначено.

"Президенти Росії США зверталися один до одного на ім'я: Дональд і Володимир і ніхто з них не хотів класти першим слухавку під час телефонної розмови", - додав Ушаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни, - Трамп

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Автор: 

путін володимир (24676) Трамп Дональд (6986) війна в Україні (5833) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+6
19.05.2025 21:34 Відповісти
19.05.2025 21:34 Відповісти
+5
Цікаво, є такі, хто вірив, що імотент Трамп щось міг досягнути у розмові з пуйлом?
показати весь коментар
19.05.2025 21:38 Відповісти
+2
Вся брехня рижого під. поступово вилазить на поверхню. Всьо по плану пуйла.
показати весь коментар
19.05.2025 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.05.2025 21:34 Відповісти
"Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія й Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден",

Він точно з хйлом розмовляв?
показати весь коментар
19.05.2025 22:24 Відповісти
Вся брехня рижого під. поступово вилазить на поверхню. Всьо по плану пуйла.
показати весь коментар
19.05.2025 21:35 Відповісти
По пиці )(уйла,видно що воно не задоволене розмовою з Трампом
показати весь коментар
19.05.2025 21:35 Відповісти
Бо Трамп донаїздився за хабарями так, що вже не 70 голосів у Сентаі на підтримку санкцій, а 80 - більшість готова голосувати санкції, поки Трамп літачками кишеньки собі набиває...
показати весь коментар
19.05.2025 22:28 Відповісти
Цікаво, є такі, хто вірив, що імотент Трамп щось міг досягнути у розмові з пуйлом?
показати весь коментар
19.05.2025 21:38 Відповісти
ну так без припинення вогню і не буде ніякої нормалізації відносин. Тим паче, що перед цим дзвінком на сайті Білого дому появилося повідомлення із закликом до безумовного припинення вогню... ніякого прориву не відбулося. Так що, пане Чуб, випускайте Кракена Ліндсі Грема, бо давно вже пора.
показати весь коментар
19.05.2025 21:41 Відповісти
Це ж уже було , - Розговори , про переговори і все на засадах путіна , тільки з другого ракурса. Як можна бути такому наївному.???.
показати весь коментар
19.05.2025 21:41 Відповісти
Это потому, что они оба играют в одни ворота.
показати весь коментар
19.05.2025 21:41 Відповісти
Хто хоче щоб русня здохла, донатьте на СЗУ.

50-100-300 грн. Кидайте донати, на будь якій підрозділ який вам подобається.
Там де вбивають русню, а не ведуть переговори.
показати весь коментар
19.05.2025 21:42 Відповісти
Як кидати і кому, гарантії що то не аферисти даєте??
показати весь коментар
19.05.2025 22:04 Відповісти
Дикі Шершні, 47 Магура, Мадяр, К2, 3 Штурмова - далі продовжувати ?
показати весь коментар
19.05.2025 22:52 Відповісти
Самое интересное, до Трампа вообще дойдёт как **** об него ноги вытирает или нет?
показати весь коментар
19.05.2025 21:43 Відповісти
Саме смішне в цій порожній розмові "не хто не хотів класти перший трубку". Голубки *****.
показати весь коментар
19.05.2025 21:44 Відповісти
Ясен пень не обговаривали временные рамки, это Украина и Европа идут на переговоры, русаки едут бычить и чисто на ********, прислали когото и уже спасибо скажите!
показати весь коментар
19.05.2025 21:48 Відповісти
Ушастий здав Трампа з потрохами
показати весь коментар
19.05.2025 21:50 Відповісти
Якщо мовчать про теми розмови значить якийсь договорняк, а Україна побоку. Не здивуюсь, якщо Трамп відмінить допомого Україні і зніме санкції.
показати весь коментар
19.05.2025 22:02 Відповісти
Ахах. ***** знову насрав Тампону вже в рот.
показати весь коментар
19.05.2025 22:08 Відповісти
МАСТУРБАЦІЇ Трампа З ПУ більше нічого додати
показати весь коментар
19.05.2025 22:17 Відповісти
 
 