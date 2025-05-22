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Новости Приговор Юрию Бардашу
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Продюсера Бардаша заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за пропаганду войны РФ против Украины

Юрий Бардаш получил 10 лет в Украине за поддержку России

Суд в Украине вынес приговор продюсеру, певцу и хореографу Юрию Бардашу, который получил российский паспорт. Его приговорили к 10 годам заключения за поддержку агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил Винницкий городской суд Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе не называют имени осужденного, однако из дела следует, что речь идет именно о Бардаше.

Как отмечается, обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины.

В то же время он, считают судьи, осознавал, что может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе.

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Для сохранения своих активов и возможности осуществления деятельности в РФ Бардаш давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины.

Также он публиковал в соцсетях материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ, разжигали национальную и религиозную вражду.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Суд заочно назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Справочно

Бардаш - артист родом из Луганщины - был продюсером ряда музыкальных проектов, среди которых Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy и Луна.

В 2015 году Бардаш получил российский паспорт. В 2022 году он призывал Украину к капитуляции, рассказывал о "нацистах" в стране и заявил, что ему не жалко украинцев.

Сейчас предатель скрываются от следствия в России. В апреле 2025 года в отношении него ввели санкции СНБО.

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Автор: 

музыка (797) приговор (1232) пропаганда (3691) суд (25135) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+8
Якщо постаратися, то і на раші все можна зорганізувати.
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22.05.2025 22:50
+6
старий збочинець!
як від туда заліз.... !

.
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22.05.2025 23:06
+5
Яке ж воно гнида!
Накштал лоречки, повалій, баскова, кобздона та інших мерзотних гнид, що професійно зросли на Святій землі України й так по-сволотному її зрадили!
Горіти всім вам у пеклі, кляті кацапські чорти!
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23.05.2025 00:01
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В іспанії пошукайте. Там хоч є що поскубти
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22.05.2025 22:30 Ответить
Якщо постаратися, то і на раші все можна зорганізувати.
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22.05.2025 22:50 Ответить
старий збочинець!
як від туда заліз.... !

.
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22.05.2025 23:06 Ответить
Такой же вопрос возник, как эту новость прочитала... На форумах люди пишут, что в голове смотровая площадка для "особых" посетителей оборудована. "Патриот" заслужил премию Дарвина...
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23.05.2025 00:13 Ответить
майбутній небіжчик часом не замовляв чогось Аліекспресом ?
наприклад, самокат ?

.
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22.05.2025 23:05 Ответить
пане Малюк, дарую ідею....

.
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22.05.2025 23:07 Ответить
Треба його до портнова в гості відправити.
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22.05.2025 23:28 Ответить
Яке ж воно гнида!
Накштал лоречки, повалій, баскова, кобздона та інших мерзотних гнид, що професійно зросли на Святій землі України й так по-сволотному її зрадили!
Горіти всім вам у пеклі, кляті кацапські чорти!
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23.05.2025 00:01 Ответить
Весь український шоу- бізнес складається у кращому разі " какая разніца".
Повалій, Куйок, Лобода, Потап, " візьми мене в полон", продюсери, режисери, сценаристи, артисти Зеленьського і йому подібних. І нарід, який споживає цю макулатуру..
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23.05.2025 00:21 Ответить
Якби у 2005 засудили за з'їзд у Донецьку, з янукєвічами та азіровами, то у 2014 не треба було б судити штепу і не було б 2022, але, що у 2005, що у 2014 нікого не покарали! Тому такі виродки зараз або в Іспанії валяються, або на московії! І треба зробити так, щоб жодна така гнида, після закінчення війни, ніколи не повернулася в Україну без кайданів!
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23.05.2025 08:39 Ответить
 
 