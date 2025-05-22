Продюсера Бардаша заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за пропаганду войны РФ против Украины

Суд в Украине вынес приговор продюсеру, певцу и хореографу Юрию Бардашу, который получил российский паспорт. Его приговорили к 10 годам заключения за поддержку агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил Винницкий городской суд Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе не называют имени осужденного, однако из дела следует, что речь идет именно о Бардаше.

Как отмечается, обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины.

В то же время он, считают судьи, осознавал, что может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам тюрьмы приговорен агент РФ, которая шпионила за украинской ПВО в Донецкой области, - СБУ

Для сохранения своих активов и возможности осуществления деятельности в РФ Бардаш давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины.

Также он публиковал в соцсетях материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ, разжигали национальную и религиозную вражду.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 1, ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры с Украиной в Стамбуле

Суд заочно назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Справочно

Бардаш - артист родом из Луганщины - был продюсером ряда музыкальных проектов, среди которых Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy и Луна.

В 2015 году Бардаш получил российский паспорт. В 2022 году он призывал Украину к капитуляции, рассказывал о "нацистах" в стране и заявил, что ему не жалко украинцев.

Сейчас предатель скрываются от следствия в России. В апреле 2025 года в отношении него ввели санкции СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывал к захвату Украины: житель Николаева приговорен к 12 годам заключения