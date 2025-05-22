Продюсера Бардаша заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за пропаганду войны РФ против Украины
Суд в Украине вынес приговор продюсеру, певцу и хореографу Юрию Бардашу, который получил российский паспорт. Его приговорили к 10 годам заключения за поддержку агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщил Винницкий городской суд Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
В пресс-службе не называют имени осужденного, однако из дела следует, что речь идет именно о Бардаше.
Как отмечается, обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины.
В то же время он, считают судьи, осознавал, что может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе.
Для сохранения своих активов и возможности осуществления деятельности в РФ Бардаш давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины.
Также он публиковал в соцсетях материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ, разжигали национальную и религиозную вражду.
Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 1, ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Суд заочно назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Сейчас приговор не вступил в законную силу.
Справочно
Бардаш - артист родом из Луганщины - был продюсером ряда музыкальных проектов, среди которых Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy и Луна.
В 2015 году Бардаш получил российский паспорт. В 2022 году он призывал Украину к капитуляции, рассказывал о "нацистах" в стране и заявил, что ему не жалко украинцев.
Сейчас предатель скрываются от следствия в России. В апреле 2025 года в отношении него ввели санкции СНБО.
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як від туда заліз.... !
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наприклад, самокат ?
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Накштал лоречки, повалій, баскова, кобздона та інших мерзотних гнид, що професійно зросли на Святій землі України й так по-сволотному її зрадили!
Горіти всім вам у пеклі, кляті кацапські чорти!
Повалій, Куйок, Лобода, Потап, " візьми мене в полон", продюсери, режисери, сценаристи, артисти Зеленьського і йому подібних. І нарід, який споживає цю макулатуру..