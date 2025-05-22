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Новини Вирок Юрію Бардашу
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Продюсера Бардаша засудили заочно до 10 років ув’язнення за пропаганду війни РФ проти України

Юрій Бардаш отримав 10 років в Україні за підтримку Росії

Суд в Україні виніс вирок продюсеру, співаку та хореографу Юрію Бардашу, який отримав російський паспорт. Його засудили до 10 років увʼязнення за підтримку агресії РФ проти України. 

Про це повідомив Вінницький міський суд Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі не називають імені засудженого, однак зі справи випливає, що йдеться саме про Бардаша.

Як зазначається, обвинувачений – продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час проживав та отримував дохід від цієї діяльності в Україні, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

Водночас він, вважають судді, усвідомлював, що може впливати на думку людей в українському та російському суспільстві.

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Для збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності у РФ Бардаш давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України.

Також він публікував у соцмережах матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ, розпалювали національну і релігійну ворожнечу.

Його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Суд заочно призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Нині вирок не набрав законної сили. 

Довідково

Бардаш — артист родом із Луганщини — був продюсером низки музичних проєктів, серед яких Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Wellboy та Луна.

У 2015 році Бардаш отримав російський паспорт. У 2022 році він закликав Україну до капітуляції, розповідав про "нацистів" в країні та заявив, що йому не шкода українців.

Наразі зрадник переховуються від слідства у Росії. У квітні 2025 року щодо нього запровадили санкції РНБО.

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Автор: 

музика (497) вирок (1087) пропаганда (2818) суд (11729) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+8
Якщо постаратися, то і на раші все можна зорганізувати.
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22.05.2025 22:50
+6
старий збочинець!
як від туда заліз.... !

.
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22.05.2025 23:06
+5
Яке ж воно гнида!
Накштал лоречки, повалій, баскова, кобздона та інших мерзотних гнид, що професійно зросли на Святій землі України й так по-сволотному її зрадили!
Горіти всім вам у пеклі, кляті кацапські чорти!
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23.05.2025 00:01
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В іспанії пошукайте. Там хоч є що поскубти
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22.05.2025 22:30 Відповісти
Якщо постаратися, то і на раші все можна зорганізувати.
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22.05.2025 22:50 Відповісти
старий збочинець!
як від туда заліз.... !

.
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22.05.2025 23:06 Відповісти
Такой же вопрос возник, как эту новость прочитала... На форумах люди пишут, что в голове смотровая площадка для "особых" посетителей оборудована. "Патриот" заслужил премию Дарвина...
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23.05.2025 00:13 Відповісти
майбутній небіжчик часом не замовляв чогось Аліекспресом ?
наприклад, самокат ?

.
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22.05.2025 23:05 Відповісти
пане Малюк, дарую ідею....

.
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22.05.2025 23:07 Відповісти
Треба його до портнова в гості відправити.
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22.05.2025 23:28 Відповісти
Яке ж воно гнида!
Накштал лоречки, повалій, баскова, кобздона та інших мерзотних гнид, що професійно зросли на Святій землі України й так по-сволотному її зрадили!
Горіти всім вам у пеклі, кляті кацапські чорти!
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23.05.2025 00:01 Відповісти
Весь український шоу- бізнес складається у кращому разі " какая разніца".
Повалій, Куйок, Лобода, Потап, " візьми мене в полон", продюсери, режисери, сценаристи, артисти Зеленьського і йому подібних. І нарід, який споживає цю макулатуру..
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23.05.2025 00:21 Відповісти
Якби у 2005 засудили за з'їзд у Донецьку, з янукєвічами та азіровами, то у 2014 не треба було б судити штепу і не було б 2022, але, що у 2005, що у 2014 нікого не покарали! Тому такі виродки зараз або в Іспанії валяються, або на московії! І треба зробити так, щоб жодна така гнида, після закінчення війни, ніколи не повернулася в Україну без кайданів!
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23.05.2025 08:39 Відповісти
 
 