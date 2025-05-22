Продюсера Бардаша засудили заочно до 10 років ув’язнення за пропаганду війни РФ проти України

Суд в Україні виніс вирок продюсеру, співаку та хореографу Юрію Бардашу, який отримав російський паспорт. Його засудили до 10 років увʼязнення за підтримку агресії РФ проти України.

Про це повідомив Вінницький міський суд Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі не називають імені засудженого, однак зі справи випливає, що йдеться саме про Бардаша.

Як зазначається, обвинувачений – продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час проживав та отримував дохід від цієї діяльності в Україні, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

Водночас він, вважають судді, усвідомлював, що може впливати на думку людей в українському та російському суспільстві.

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Для збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності у РФ Бардаш давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України.

Також він публікував у соцмережах матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ, розпалювали національну і релігійну ворожнечу.

Його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1, ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Суд заочно призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Нині вирок не набрав законної сили.

Довідково

Бардаш — артист родом із Луганщини — був продюсером низки музичних проєктів, серед яких Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Wellboy та Луна.

У 2015 році Бардаш отримав російський паспорт. У 2022 році він закликав Україну до капітуляції, розповідав про "нацистів" в країні та заявив, що йому не шкода українців.

Наразі зрадник переховуються від слідства у Росії. У квітні 2025 року щодо нього запровадили санкції РНБО.

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