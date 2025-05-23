Лыховий об отставке командира 59 ОШБр Шевчука: Командование допустило просчеты в обороне на Покровском направлении

Подполковника Богдана Шевчука уволили с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем из-за осложнения ситуации в ее полосе обороны.

Об этом Суспільному сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, командование бригады допустило просчеты и передавало недостоверные доклады о состоянии войск, что создавало угрозу жизни личного состава. В результате на должность командира назначили полковника Александра Сака, который ранее возглавлял 53-ю бригаду и имеет значительный боевой опыт.

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"В то же время подполковник Богдан Шевчук является перспективным командиром и после отдыха будет назначен на другую должность. Принятие такого кадрового решения на уровне Главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами (отдельными родами) войск", - сообщил спикер.

В комментарии Шевчук отметил, что приказ о его увольнении поступил ночью 16 мая без предупреждения.

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - заявил Шевчук.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53 бригаду.

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