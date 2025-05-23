Лыховий об отставке командира 59 ОШБр Шевчука: Командование допустило просчеты в обороне на Покровском направлении
Подполковника Богдана Шевчука уволили с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем из-за осложнения ситуации в ее полосе обороны.
Об этом Суспільному сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, командование бригады допустило просчеты и передавало недостоверные доклады о состоянии войск, что создавало угрозу жизни личного состава. В результате на должность командира назначили полковника Александра Сака, который ранее возглавлял 53-ю бригаду и имеет значительный боевой опыт.
"В то же время подполковник Богдан Шевчук является перспективным командиром и после отдыха будет назначен на другую должность. Принятие такого кадрового решения на уровне Главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами (отдельными родами) войск", - сообщил спикер.
В комментарии Шевчук отметил, что приказ о его увольнении поступил ночью 16 мая без предупреждения.
"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - заявил Шевчук.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53 бригаду.
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"Бригадний генерал наказував нам взяти позицію 2 км 36 людьми, я відповів що це не можливо, можемо 300 метрів. Генерал відповів, що не треба боятися, вони включать через ретранслятори вій вовків і росіяни втечуть з позицій.
Я зрозумів, що я потрапив в дурдом. І це не
одиничний приклад. Вій вовків включали, не допомогло, половина бійців не повернулась з бою. Зараз в армії для командирів не найстрашніше втратити людей, а найстрашніше це відмовитися від виконання будь-яких наказів. Командири хочуть захоплення точок будь-якої ціною не розуміючи, що ми втрачаємо людей, техніку, ресурси, БК, час і не отримуємо нічого."
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тобто, як би всі захисники загинули або потрапили у полон, як це зробив сирський чєгоізволітє, під бахмутом, то шевчук би отримав нагороду!
на ставках в затишних владних кабінетах з зеленими шкіряними кріслами, не хочуть чути про командирів, які бережуть особовий склад!
тцк, ще напакує!
а, самому зе!надверховному як серпом по яйцях, коли пан генерал батько залужний каже, що сирський тупий кретин м'ясник і треба більше технологій, а не солдат, яких, до речі збирають, саме з тих, хто міг би ці технології запровадити.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
🤓👀
у нас в штабах, всі полковники, штабні сов'єтські криси.
що ще?
і, прикинь, наш світогляд може відрізнятися від твого.
чи ми не такі кристально чисті українці, як ти?
ми не маємо існувати, як українці?
не маніпулюй і не приписуй мені свої недолуго-невігласні і хворі фантазії.
судячи з дописів тутки, то це 73% не є громадянами України, як і ті кого вони обрали, бо мабуть не такі кристально чисті українці?
бувай і ======>>>>>>
І знову ж таки, якщо командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу, то як можна вважати командира перспективним?