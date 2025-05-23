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Новости Отставка командира 59 ОШБр
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Лыховий об отставке командира 59 ОШБр Шевчука: Командование допустило просчеты в обороне на Покровском направлении

Экскомандир 59 ОШБр Богдан Шевчук

Подполковника Богдана Шевчука уволили с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем из-за осложнения ситуации в ее полосе обороны.

Об этом Суспільному сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, командование бригады допустило просчеты и передавало недостоверные доклады о состоянии войск, что создавало угрозу жизни личного состава. В результате на должность командира назначили полковника Александра Сака, который ранее возглавлял 53-ю бригаду и имеет значительный боевой опыт.

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"В то же время подполковник Богдан Шевчук является перспективным командиром и после отдыха будет назначен на другую должность. Принятие такого кадрового решения на уровне Главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами (отдельными родами) войск", - сообщил спикер.

В комментарии Шевчук отметил, что приказ о его увольнении поступил ночью 16 мая без предупреждения.

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - заявил Шевчук.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53 бригаду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский сменил командира 59 ОШБр. Ее возглавил полковник Сак, - СМИ

Автор: 

отставка (3160) Донецкая область (9910) 59 отдельная мотопехотная бригада (127) Лыховий Дмитрий (75) Покровский район (660)


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Топ комментарии
+20
У нас на посаді Верховного Головнокомандувача поц сплошний ПРОРАХУНОК який постійно бреше все своє смердюче житті, то може його знімите?
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23.05.2025 13:09
+13
Почитайте интервью военнослужащего Олега Сенцова про треш, который сейчас твориться на некоторых участках. Там просто сюр.
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23.05.2025 13:08
+13
Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось

тобто, як би всі захисники загинули або потрапили у полон, як це зробив сирський чєгоізволітє, під бахмутом, то шевчук би отримав нагороду!
на ставках в затишних владних кабінетах з зеленими шкіряними кріслами, не хочуть чути про командирів, які бережуть особовий склад!
тцк, ще напакує!
а, самому зе!надверховному як серпом по яйцях, коли пан генерал батько залужний каже, що сирський тупий кретин м'ясник і треба більше технологій, а не солдат, яких, до речі збирають, саме з тих, хто міг би ці технології запровадити.
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23.05.2025 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Почитайте интервью военнослужащего Олега Сенцова про треш, который сейчас твориться на некоторых участках. Там просто сюр.
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23.05.2025 13:08 Ответить
Олег Сенцов:
"Бригадний генерал наказував нам взяти позицію 2 км 36 людьми, я відповів що це не можливо, можемо 300 метрів. Генерал відповів, що не треба боятися, вони включать через ретранслятори вій вовків і росіяни втечуть з позицій.
Я зрозумів, що я потрапив в дурдом. І це не
одиничний приклад. Вій вовків включали, не допомогло, половина бійців не повернулась з бою. Зараз в армії для командирів не найстрашніше втратити людей, а найстрашніше це відмовитися від виконання будь-яких наказів. Командири хочуть захоплення точок будь-якої ціною не розуміючи, що ми втрачаємо людей, техніку, ресурси, БК, час і не отримуємо нічого."
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23.05.2025 13:22 Ответить
Олег Сенцов: бригадний генерал наказував нам взяти позицію 2 км 36 людьми, я відповів що це не можливо, можемо 300 метрів. Генерал відповів, що не треба боятися, вони включать через ретранслятори вій вовків і росіяни втечуть з позицій. Я зрозумів, що я потрапив в дурдом. І це не одиничний приклад. Вій вовків включали, не допомогло, половина бійців не повернулась з бою. Зараз в армії для командирів не найстрашніше втратити людей, а найстрашніше це відмовитися від виконання будь-яких наказів. Командири хочуть захоплення точок будь-якої ціною не розуміючи, що ми втрачаємо людей, техніку, ресурси, БК, час і не отримуємо нічого.
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23.05.2025 13:22 Ответить
Де знайти?
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23.05.2025 13:45 Ответить
У нас на посаді Верховного Головнокомандувача поц сплошний ПРОРАХУНОК який постійно бреше все своє смердюче житті, то може його знімите?
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23.05.2025 13:09 Ответить
Клоуни не повинні рулити армією. Треба повернути в Генштаб команду професіоналів.
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23.05.2025 13:13 Ответить
Я вірю в нашу Перемогу на чолі з ЗЄлєнським !

.
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23.05.2025 13:17 Ответить
У якім цирку буде ця перемога?
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23.05.2025 13:21 Ответить
Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось

тобто, як би всі захисники загинули або потрапили у полон, як це зробив сирський чєгоізволітє, під бахмутом, то шевчук би отримав нагороду!
на ставках в затишних владних кабінетах з зеленими шкіряними кріслами, не хочуть чути про командирів, які бережуть особовий склад!
тцк, ще напакує!
а, самому зе!надверховному як серпом по яйцях, коли пан генерал батько залужний каже, що сирський тупий кретин м'ясник і треба більше технологій, а не солдат, яких, до речі збирають, саме з тих, хто міг би ці технології запровадити.
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23.05.2025 13:19 Ответить
Поки дебіли керують державою і АРМІЄЮ прорахунки будуть постійні!
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23.05.2025 13:40 Ответить
Конституція України - Стаття 60 https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

🤓👀
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23.05.2025 13:46 Ответить
у сов'єтській армії трактували, що: наказ виконай, а вже потім оскаржуй! але, по уставу, через голову не можна.
у нас в штабах, всі полковники, штабні сов'єтські криси.
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23.05.2025 14:00 Ответить
де саме служив в савецькій армії і коли? 🤓
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23.05.2025 14:21 Ответить
ага!
що ще?
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23.05.2025 14:47 Ответить
зрозуміло, все як завжди і не тільки у Hrysha Hlyba #582024. 😂
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23.05.2025 14:50 Ответить
нас багато! нас не подолати!
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23.05.2025 14:53 Ответить
в тім то і справа.
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23.05.2025 14:57 Ответить
і прикинь, ми всі громадяни україни.
і, прикинь, наш світогляд може відрізнятися від твого.
чи ми не такі кристально чисті українці, як ти?
ми не маємо існувати, як українці?
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23.05.2025 15:34 Ответить
нащадок комсомольсько-комуністичного виховання є теж громадянином України зі своїм світоглядом, який змінити можна лише через 5 поколінь, якщо водити по пустелі, оскільки світогляд - не освіта і не вчені звання навіть..
не маніпулюй і не приписуй мені свої недолуго-невігласні і хворі фантазії.
судячи з дописів тутки, то це 73% не є громадянами України, як і ті кого вони обрали, бо мабуть не такі кристально чисті українці?
бувай і ======>>>>>>


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23.05.2025 16:49 Ответить
а Hrysha виявися ПарнємОченьЦенним.
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23.05.2025 18:48 Ответить
Коли вже Zєльонського знімуть за всі його п р о й о б и ?
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23.05.2025 14:08 Ответить
Зеленського не можна зняти, його можна тільки демонтувати: він же пам'ятник.
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23.05.2025 14:27 Ответить
Доволі суперечливе рішення. Прорив москалів до Покровська відбувся у районі Очеретиного і просування залізницею у квітні-вересні минулого року. Смуга відповідальності 59-ї ОШБ ( на той час ОМПБр) була набагато південніше і бригада тримала позиції аж до того часу, поки їй не зайшли у тил з півночі.
І знову ж таки, якщо командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу, то як можна вважати командира перспективним?
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23.05.2025 14:56 Ответить
Це той Сак, який про.бав 47 бригаду, який разом з лампасоносим гандоном під час "великого контрнаступу" верещав "впєрьод, впєрьод" і обзивав підорами своїх штурмовиків.
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23.05.2025 20:11 Ответить
 
 