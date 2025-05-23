Лиховій про відставку командира 59 ОШБр Шевчука: Командування допустило прорахунки в обороні на Покровському напрямку

Підполковника Богдана Шевчука звільнили з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем через ускладнення ситуації в її смузі оборони.

Про це Суспільному повідомив речник Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу. Внаслідок цього на посаду командира призначили полковника Олександра Сака, який раніше очолював 53-ю бригаду і має значний бойовий досвід.

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"Водночас підполковник Богдан Шевчук є перспективним командиром та після відпочинку буде призначений на іншу посаду. Ухвалення такого кадрового рішення на рівні Головнокомандувача ЗСУ пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ", - повідомив речник.

У коментарі Шевчук зазначив, що наказ про його звільнення надійшов уночі 16 травня без попередження.

"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", - заявив Шевчук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що у 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду.

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