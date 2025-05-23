Лиховій про відставку командира 59 ОШБр Шевчука: Командування допустило прорахунки в обороні на Покровському напрямку
Підполковника Богдана Шевчука звільнили з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем через ускладнення ситуації в її смузі оборони.
Про це Суспільному повідомив речник Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу. Внаслідок цього на посаду командира призначили полковника Олександра Сака, який раніше очолював 53-ю бригаду і має значний бойовий досвід.
"Водночас підполковник Богдан Шевчук є перспективним командиром та після відпочинку буде призначений на іншу посаду. Ухвалення такого кадрового рішення на рівні Головнокомандувача ЗСУ пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ", - повідомив речник.
У коментарі Шевчук зазначив, що наказ про його звільнення надійшов уночі 16 травня без попередження.
"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", - заявив Шевчук.
Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що у 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Бригадний генерал наказував нам взяти позицію 2 км 36 людьми, я відповів що це не можливо, можемо 300 метрів. Генерал відповів, що не треба боятися, вони включать через ретранслятори вій вовків і росіяни втечуть з позицій.
Я зрозумів, що я потрапив в дурдом. І це не
одиничний приклад. Вій вовків включали, не допомогло, половина бійців не повернулась з бою. Зараз в армії для командирів не найстрашніше втратити людей, а найстрашніше це відмовитися від виконання будь-яких наказів. Командири хочуть захоплення точок будь-якої ціною не розуміючи, що ми втрачаємо людей, техніку, ресурси, БК, час і не отримуємо нічого."
.
тобто, як би всі захисники загинули або потрапили у полон, як це зробив сирський чєгоізволітє, під бахмутом, то шевчук би отримав нагороду!
на ставках в затишних владних кабінетах з зеленими шкіряними кріслами, не хочуть чути про командирів, які бережуть особовий склад!
тцк, ще напакує!
а, самому зе!надверховному як серпом по яйцях, коли пан генерал батько залужний каже, що сирський тупий кретин м'ясник і треба більше технологій, а не солдат, яких, до речі збирають, саме з тих, хто міг би ці технології запровадити.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
🤓👀
у нас в штабах, всі полковники, штабні сов'єтські криси.
що ще?
і, прикинь, наш світогляд може відрізнятися від твого.
чи ми не такі кристально чисті українці, як ти?
ми не маємо існувати, як українці?
не маніпулюй і не приписуй мені свої недолуго-невігласні і хворі фантазії.
судячи з дописів тутки, то це 73% не є громадянами України, як і ті кого вони обрали, бо мабуть не такі кристально чисті українці?
бувай і ======>>>>>>
І знову ж таки, якщо командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу, то як можна вважати командира перспективним?