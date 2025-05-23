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Новини Відставка командира 59 ОШБр
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Лиховій про відставку командира 59 ОШБр Шевчука: Командування допустило прорахунки в обороні на Покровському напрямку

Екскомандир 59 ОШБр Богдан Шевчук

Підполковника Богдана Шевчука звільнили з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем через ускладнення ситуації в її смузі оборони.

Про це Суспільному повідомив речник Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу. Внаслідок цього на посаду командира призначили полковника Олександра Сака, який раніше очолював 53-ю бригаду і має значний бойовий досвід.

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"Водночас підполковник Богдан Шевчук є перспективним командиром та після відпочинку буде призначений на іншу посаду. Ухвалення такого кадрового рішення на рівні Головнокомандувача ЗСУ пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ", - повідомив речник.

У коментарі Шевчук зазначив, що наказ про його звільнення надійшов уночі 16 травня без попередження. 

"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", - заявив Шевчук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що у 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський змінив командира 59 ОШБр. Її очолив полковник Сак, - ЗМІ

Автор: 

відставка (1470) Донецька область (8724) 59 окрема мотопіхотна бригада (130) Лиховій Дмитро (76) Покровський район (672)


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Топ коментарі
+20
У нас на посаді Верховного Головнокомандувача поц сплошний ПРОРАХУНОК який постійно бреше все своє смердюче житті, то може його знімите?
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23.05.2025 13:09
+13
Почитайте интервью военнослужащего Олега Сенцова про треш, который сейчас твориться на некоторых участках. Там просто сюр.
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23.05.2025 13:08
+13
Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось

тобто, як би всі захисники загинули або потрапили у полон, як це зробив сирський чєгоізволітє, під бахмутом, то шевчук би отримав нагороду!
на ставках в затишних владних кабінетах з зеленими шкіряними кріслами, не хочуть чути про командирів, які бережуть особовий склад!
тцк, ще напакує!
а, самому зе!надверховному як серпом по яйцях, коли пан генерал батько залужний каже, що сирський тупий кретин м'ясник і треба більше технологій, а не солдат, яких, до речі збирають, саме з тих, хто міг би ці технології запровадити.
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23.05.2025 13:19
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Почитайте интервью военнослужащего Олега Сенцова про треш, который сейчас твориться на некоторых участках. Там просто сюр.
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23.05.2025 13:08 Відповісти
Олег Сенцов:
"Бригадний генерал наказував нам взяти позицію 2 км 36 людьми, я відповів що це не можливо, можемо 300 метрів. Генерал відповів, що не треба боятися, вони включать через ретранслятори вій вовків і росіяни втечуть з позицій.
Я зрозумів, що я потрапив в дурдом. І це не
одиничний приклад. Вій вовків включали, не допомогло, половина бійців не повернулась з бою. Зараз в армії для командирів не найстрашніше втратити людей, а найстрашніше це відмовитися від виконання будь-яких наказів. Командири хочуть захоплення точок будь-якої ціною не розуміючи, що ми втрачаємо людей, техніку, ресурси, БК, час і не отримуємо нічого."
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23.05.2025 13:22 Відповісти
Олег Сенцов: бригадний генерал наказував нам взяти позицію 2 км 36 людьми, я відповів що це не можливо, можемо 300 метрів. Генерал відповів, що не треба боятися, вони включать через ретранслятори вій вовків і росіяни втечуть з позицій. Я зрозумів, що я потрапив в дурдом. І це не одиничний приклад. Вій вовків включали, не допомогло, половина бійців не повернулась з бою. Зараз в армії для командирів не найстрашніше втратити людей, а найстрашніше це відмовитися від виконання будь-яких наказів. Командири хочуть захоплення точок будь-якої ціною не розуміючи, що ми втрачаємо людей, техніку, ресурси, БК, час і не отримуємо нічого.
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23.05.2025 13:22 Відповісти
Де знайти?
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23.05.2025 13:45 Відповісти
У нас на посаді Верховного Головнокомандувача поц сплошний ПРОРАХУНОК який постійно бреше все своє смердюче житті, то може його знімите?
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23.05.2025 13:09 Відповісти
Клоуни не повинні рулити армією. Треба повернути в Генштаб команду професіоналів.
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23.05.2025 13:13 Відповісти
Я вірю в нашу Перемогу на чолі з ЗЄлєнським !

.
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23.05.2025 13:17 Відповісти
У якім цирку буде ця перемога?
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23.05.2025 13:21 Відповісти
Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось

тобто, як би всі захисники загинули або потрапили у полон, як це зробив сирський чєгоізволітє, під бахмутом, то шевчук би отримав нагороду!
на ставках в затишних владних кабінетах з зеленими шкіряними кріслами, не хочуть чути про командирів, які бережуть особовий склад!
тцк, ще напакує!
а, самому зе!надверховному як серпом по яйцях, коли пан генерал батько залужний каже, що сирський тупий кретин м'ясник і треба більше технологій, а не солдат, яких, до речі збирають, саме з тих, хто міг би ці технології запровадити.
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23.05.2025 13:19 Відповісти
Поки дебіли керують державою і АРМІЄЮ прорахунки будуть постійні!
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23.05.2025 13:40 Відповісти
Конституція України - Стаття 60 https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

🤓👀
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23.05.2025 13:46 Відповісти
у сов'єтській армії трактували, що: наказ виконай, а вже потім оскаржуй! але, по уставу, через голову не можна.
у нас в штабах, всі полковники, штабні сов'єтські криси.
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23.05.2025 14:00 Відповісти
де саме служив в савецькій армії і коли? 🤓
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23.05.2025 14:21 Відповісти
ага!
що ще?
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23.05.2025 14:47 Відповісти
зрозуміло, все як завжди і не тільки у Hrysha Hlyba #582024. 😂
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23.05.2025 14:50 Відповісти
нас багато! нас не подолати!
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23.05.2025 14:53 Відповісти
в тім то і справа.
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23.05.2025 14:57 Відповісти
і прикинь, ми всі громадяни україни.
і, прикинь, наш світогляд може відрізнятися від твого.
чи ми не такі кристально чисті українці, як ти?
ми не маємо існувати, як українці?
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23.05.2025 15:34 Відповісти
нащадок комсомольсько-комуністичного виховання є теж громадянином України зі своїм світоглядом, який змінити можна лише через 5 поколінь, якщо водити по пустелі, оскільки світогляд - не освіта і не вчені звання навіть..
не маніпулюй і не приписуй мені свої недолуго-невігласні і хворі фантазії.
судячи з дописів тутки, то це 73% не є громадянами України, як і ті кого вони обрали, бо мабуть не такі кристально чисті українці?
бувай і ======>>>>>>


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23.05.2025 16:49 Відповісти
а Hrysha виявися ПарнємОченьЦенним.
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23.05.2025 18:48 Відповісти
Коли вже Zєльонського знімуть за всі його п р о й о б и ?
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23.05.2025 14:08 Відповісти
Зеленського не можна зняти, його можна тільки демонтувати: він же пам'ятник.
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23.05.2025 14:27 Відповісти
Доволі суперечливе рішення. Прорив москалів до Покровська відбувся у районі Очеретиного і просування залізницею у квітні-вересні минулого року. Смуга відповідальності 59-ї ОШБ ( на той час ОМПБр) була набагато південніше і бригада тримала позиції аж до того часу, поки їй не зайшли у тил з півночі.
І знову ж таки, якщо командування бригади допустило прорахунки та передавало недостовірні доповіді щодо стану військ, що створювало загрозу життю особового складу, то як можна вважати командира перспективним?
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23.05.2025 14:56 Відповісти
Це той Сак, який про.бав 47 бригаду, який разом з лампасоносим гандоном під час "великого контрнаступу" верещав "впєрьод, впєрьод" і обзивав підорами своїх штурмовиків.
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23.05.2025 20:11 Відповісти
 
 