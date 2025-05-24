Пентагон опроверг, что США планируют вывести свои войска из Южной Кореи

Министерство обороны США опровергло информацию издания The Wall Street Journal о том, что Вашингтон якобы намерен уменьшить численность американских войск в Южной Корее.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, реагируя на материал газеты The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда оцениваем наличие войск. Однако США остаются твердо преданными Республике Корея. Наш альянс нерушим", - написал Парнелл.

Представитель Пентагона подчеркнул, что информация о том, что Министерство обороны США сократит количество американских войск в Южной Корее, не соответствует действительности.

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Напомним, 23 мая WSJ со ссылкой на неназванных собеседников писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода около 4 500 военнослужащих из Южной Кореи, для передислокации в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности, на острове Гуам.

Эта идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках пересмотра политики в отношении Северной Кореи, сообщили двое американских чиновников.

Предложение еще не поступило к американскому лидеру и является одной из нескольких идей, обсуждаемых высокопоставленными чиновниками.

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