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Новости Вывод войск США из Южной Кореи
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Пентагон опроверг, что США планируют вывести свои войска из Южной Кореи

Пентагон: США не будут выводить войска из Южной Кореи

Министерство обороны США опровергло информацию издания The Wall Street Journal о том, что Вашингтон якобы намерен уменьшить численность американских войск в Южной Корее.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, реагируя на материал газеты The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда оцениваем наличие войск. Однако США остаются твердо преданными Республике Корея. Наш альянс нерушим", - написал Парнелл.

Представитель Пентагона подчеркнул, что информация о том, что Министерство обороны США сократит количество американских войск в Южной Корее, не соответствует действительности.

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Напомним, 23 мая WSJ со ссылкой на неназванных собеседников писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода около 4 500 военнослужащих из Южной Кореи, для передислокации в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности, на острове Гуам.

Эта идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках пересмотра политики в отношении Северной Кореи, сообщили двое американских чиновников.

Предложение еще не поступило к американскому лидеру и является одной из нескольких идей, обсуждаемых высокопоставленными чиновниками.

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Автор: 

Пентагон (1467) США (27034) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
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І шо маємо з цим робити?
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24.05.2025 14:52
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І шо маємо з цим робити?
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24.05.2025 14:52 Ответить
Як вони там опинилися?
защіщаліродіну за океаном?
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24.05.2025 20:43 Ответить
дивно це видання Мердока - головного медіамагната респів ій підтримувача Трампа на виборах - але вони вже почали активно його критикувати , то може й цей вкид зробили як провокацію...Або в кулуарах вже йде бунт?
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24.05.2025 14:53 Ответить
Хегсет ніби-то висить на волосині , перестарався у своїх виконаннях планів по методиці хйла для маганарциста після останньої їхньої тусовки по телефону? Там вже раду нацбезпеки скорочують- теж за методичкою? ЄС душать тарифами жорсткіше ніж з Китаєм? Теж за методичкою?
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24.05.2025 14:56 Ответить
"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", - написав Парнелл. ЯКИЙ ХРИН В СВІТІ,ЩЕ ВІРИТЬ АМЕРИКАНСЬКИМ 3,14ЗДУНАМ У СВІТЛІ БУДАПЕШТСЬКИХ ПАПЕРІВ І ВІЙНИ В УКРАЇНІ,???ЦЕ ПРОЖЕКТОР.КОТРИЙ ВИСВІТЛЮЄ БРЕХЛИВО-АВАНТЮРИСТИЧНУ СУТЬ США І ЇХ КЕРМАНИЧІВ...
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24.05.2025 14:57 Ответить
А може таки "завдяки вибору американцями трампа " настане таки епоха знову розкодувати каміння , куди треба й з більшим розумом ... Їм уроку запізнілого включення до знищення Гітлера мало було... Он на Мерца нехай дивляться з Капітолійських пагорбів, та як Трамп мститься Європі котра вже сидитьна пороховій діжці... Прада кому там дивитися - старці одні та політичні флюгери.
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24.05.2025 15:06 Ответить
США,РУКАМИ РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА".РОЗКИДУЄ КАМІННЯ ПО ТИХ,ХТО ЩЕ НЕ ДАВНО БУЛИ ДРУЗЯМИ США .НАЖИВАЮЧИ СОБІ В ЇХНЬОМУ ЛИЦІ , ВОРОГІВ, І РОБИТЬ ДРУЗЯМИ ТИХ, ХТО Є ВОРОГОМ І США І Є ВОРОГОМ ТИХ ,КОГО США РОБИТЬ В ЇХНЬОМУ ЛИЦІ ДЛЯ СЕБЕ ВОРОГОМ...
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24.05.2025 15:28 Ответить
Черговий поділ світу відбувся.
Омєрікє - Омєріка (північна), все інше - Кєтаю (Европа - через тимчасову прокладку росію).
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24.05.2025 15:11 Ответить
Світу про це не повідомили... А коли стався? В якій газєті про це написала? Уточни. 🤔
І що тепер Україна це Китай... чи Європа? Я не зрозумів - можна поконкретніше.
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24.05.2025 20:44 Ответить
Штати посипались...Не може довго триматись у світовий лідерах країна яка по суті є світовим лихварем.Свого виробництва - нема,валюта - дута,народ - лінивий і поліетнічний навіть полірасовий а ідея - збагачуйся за будь яку ціну.
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24.05.2025 18:00 Ответить
 
 