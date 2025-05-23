США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч военных из Южной Кореи, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода около 4 500 военнослужащих из Южной Кореи, для передислокации в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности, на острове Гуам.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания рассказали об одном из вариантов, который сейчас прорабатывается Пентагоном, предусматривает вывод примерно 4 500 военнослужащих из состава 28 500-го контингента ВС США в Корее и передислокацию их в другие пункты Индо-Тихоокеанского региона, в частности на Гуам, сообщили чиновники и другие информированные лица.

Этот вопрос готовится к рассмотрению президентом Трампом в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи. В то же время решение еще не принято и находится среди ряда вариантов, которые обсуждают чиновники.

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Что говорят официальные представители США

Представитель Пентагона отказался комментировать возможность сокращения контингента. Представитель Совета нацбезопасности Пит Нгуен не ответил непосредственно на вопрос о выводе войск, но заверил, что Трамп привержен "полной денуклеаризации" Северной Кореи. В Минобороны Южной Кореи от комментариев воздержались.

Отмечается, что еще с первого президентского срока Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть военное присутствие США в Корее. Однако в апреле этого года американские военные руководители в Азии предостерегли Конгресс от сокращения сил, назвав это риском в контексте противодействия Северной Корее, Китаю и России.

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Генерал армии США Ксавье Бранссон, командующий войсками в Корее, заявил, что сокращение "создает проблемы". Адмирал Самуэль Папаро, главнокомандующий Индо-Тихоокеанского командования, также отметил, что уменьшение контингента "уменьшает способность побеждать в конфликтах".

Влияние Украины на ситуацию и ее возможные последствия

Американские чиновники заявили, что окончательное решение по количеству военных в Корее будет принято после того, как станет понятным направление войны в Украине и продолжит ли администрация поддержку Киева.

Издание пишет, что вывод сил с Корейского полуострова может вызвать беспокойство среди союзников в регионе, в частности в Японии и на Филиппинах, которые зависят от тесного военного сотрудничества с США. Американское присутствие в Азии рассматривается как сдерживающий фактор против агрессии Китая, который претендует на Южно-Китайское море и угрожает Тайваню.

Перемещение войск на Гуам частично снимает напряжение: остров расположен ближе к потенциальным горячим точкам, но труднее доступен для китайских ракет.

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В начале этого года министр обороны США Пит Гегсет во время визита в Азию заявил о необходимости "беспрецедентной" переориентации американских сил в регионе для восстановления сдерживания.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби еще до своего назначения отмечал, что Южная Корея должна взять на себя большую часть обороны от КНДР с помощью обычных сил, а США - сосредоточиться на сдерживании Китая.

"Я не поддерживаю полный вывод войск из Южной Кореи, но выступаю за их перестройку для фокусировки на Китае, тогда как Сеул должен усилить свою оборону от Пхеньяна", - писал Колби на платформе X еще до своего назначения.

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