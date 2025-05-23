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Новости Вывод войск США из Южной Кореи
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США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч военных из Южной Кореи, - WSJ

США рассматривают частичный вывод войск из Южной Кореи

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода около 4 500 военнослужащих из Южной Кореи, для передислокации в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности, на острове Гуам.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания рассказали об одном из вариантов, который сейчас прорабатывается Пентагоном, предусматривает вывод примерно 4 500 военнослужащих из состава 28 500-го контингента ВС США в Корее и передислокацию их в другие пункты Индо-Тихоокеанского региона, в частности на Гуам, сообщили чиновники и другие информированные лица.

Этот вопрос готовится к рассмотрению президентом Трампом в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи. В то же время решение еще не принято и находится среди ряда вариантов, которые обсуждают чиновники.

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Что говорят официальные представители США

Представитель Пентагона отказался комментировать возможность сокращения контингента. Представитель Совета нацбезопасности Пит Нгуен не ответил непосредственно на вопрос о выводе войск, но заверил, что Трамп привержен "полной денуклеаризации" Северной Кореи. В Минобороны Южной Кореи от комментариев воздержались.

Отмечается, что еще с первого президентского срока Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть военное присутствие США в Корее. Однако в апреле этого года американские военные руководители в Азии предостерегли Конгресс от сокращения сил, назвав это риском в контексте противодействия Северной Корее, Китаю и России.

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Генерал армии США Ксавье Бранссон, командующий войсками в Корее, заявил, что сокращение "создает проблемы". Адмирал Самуэль Папаро, главнокомандующий Индо-Тихоокеанского командования, также отметил, что уменьшение контингента "уменьшает способность побеждать в конфликтах".

Влияние Украины на ситуацию и ее возможные последствия

Американские чиновники заявили, что окончательное решение по количеству военных в Корее будет принято после того, как станет понятным направление войны в Украине и продолжит ли администрация поддержку Киева.

Издание пишет, что вывод сил с Корейского полуострова может вызвать беспокойство среди союзников в регионе, в частности в Японии и на Филиппинах, которые зависят от тесного военного сотрудничества с США. Американское присутствие в Азии рассматривается как сдерживающий фактор против агрессии Китая, который претендует на Южно-Китайское море и угрожает Тайваню.

Перемещение войск на Гуам частично снимает напряжение: остров расположен ближе к потенциальным горячим точкам, но труднее доступен для китайских ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп резко изменил свое мнение относительно того, насколько легко будет прекратить войну между Россией и Украиной, - The Washington Post

В начале этого года министр обороны США Пит Гегсет во время визита в Азию заявил о необходимости "беспрецедентной" переориентации американских сил в регионе для восстановления сдерживания.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби еще до своего назначения отмечал, что Южная Корея должна взять на себя большую часть обороны от КНДР с помощью обычных сил, а США - сосредоточиться на сдерживании Китая.

"Я не поддерживаю полный вывод войск из Южной Кореи, но выступаю за их перестройку для фокусировки на Китае, тогда как Сеул должен усилить свою оборону от Пхеньяна", - писал Колби на платформе X еще до своего назначения.

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Автор: 

США (27043) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+17
Руда потвора отримує вказівки не тільки з *******,но і з ******..
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23.05.2025 02:09
+15
США здулись. Трамп - це нерон і він похоронить США
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23.05.2025 02:10
+12
Скоро Південна Корея сильно пожалкує що в них немає ядерних боєголовок! А а нею всі інші хто розраховував на США!
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23.05.2025 02:33
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Правила форума Совет форумчан
Намечается эпический движняк.
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23.05.2025 02:08 Ответить
Руда потвора отримує вказівки не тільки з *******,но і з ******..
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23.05.2025 02:09 Ответить
ТРАМП ПОКАЗАВ ФОТО «ВБИТИХ БІЛИХ ФЕРМЕРІВ», ЯКЕ НАСПРАВДІ ЗНЯЛИ В КОНГО, А НЕ В ПАР
Насправді ж ідеться про відео, опубліковане Reuters 3 лютого і підтверджене командою фактчекінгу агентства. Воно показує гуманітарних працівників, які переносять мішки з тілами загиблих у місті Гома https://zn.ua/ukr/WORLD/u-dr-konho-ponad-160-zhinok-buli-zgvaltovani-ta-vbiti-koli-sotni-uvjaznenikh-vtekli-z-vjaznitsi-v-homi-bbc-z-posilannjam-na-oon.html після нападів бойовиків М23, яких підтримує Руанда. Фото було взяте зі зйомки, зробленої Reuters під час поховань жертв.
.......................

Два лідора відзначилися...Чорний білому дотепно відрубав- шкода що в мене немає для Вас літака в подарунок... На що білий не розгубившись відповів - ТАК ШКОДА!
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23.05.2025 06:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3_2fewQ8tIM&t=2536s
про те як Трамп долає деменцію й як йому відповів літачком ЛІДОР ПАР - див на відео починаючи з 24хв-24сек
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23.05.2025 06:41 Ответить
США здулись. Трамп - це нерон і він похоронить США
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23.05.2025 02:10 Ответить
ок. треба надіятись тільки на самих себе. ти вже оновив дані?
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23.05.2025 07:08 Ответить
рудий ******* нескінчений...
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23.05.2025 02:16 Ответить
а попереджали ж люди...
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23.05.2025 02:21 Ответить
Скоро Південна Корея сильно пожалкує що в них немає ядерних боєголовок! А а нею всі інші хто розраховував на США!
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23.05.2025 02:33 Ответить
Гроші виводить звідусіль, тотально лочить країну митами, виводить війська, розформовує бюджети, тотальний ізоляціонізм. До чого вони готуються?
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23.05.2025 02:53 Ответить
Увійти в склад рф
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23.05.2025 10:56 Ответить
Хехе..мага шмага нехай йдуть,немає сили немає довіри немає у долара майбутнього.
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23.05.2025 02:57 Ответить
то продавайте доллари на руплі, якшо вони, доллари, в вас є...
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23.05.2025 04:54 Ответить
якби тцкашніки з митниками перестали брати хабарі в доларах то я б повірив.
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23.05.2025 07:17 Ответить
Так отож
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23.05.2025 07:35 Ответить
посони, а шє 3.5 років попереду - не всі доживуть.
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23.05.2025 03:03 Ответить
Хоче повторити позорний відхід США із Афгану
І золотий купол над США будувати , бо домовився з хутиним що той окупує Америку.
Цеж треба так ненавидить свою країну
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23.05.2025 04:32 Ответить
фіцо!
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23.05.2025 04:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3_2fewQ8tIM https://www.youtube.com/watch?v=Трампу ставят ультиматум из-за Путина. Он может стать президентом-изгоем / №949 / Юрий Швец

Є надії що респи проснуться? Чи Трампа врятують ?
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23.05.2025 05:55 Ответить
США розглядають можливість виведення близько 4,5 тисяч військових з Південної Кореї

Думу думають, ***...
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23.05.2025 06:23 Ответить
Хвороба прогресує...
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23.05.2025 06:33 Ответить
А якже слова Рубіо: що Далекий схід і Тихоокеанський регіон в пріоритеті? Що : «… ми маємо сконцентруватися проти основної загрози…»!!!😳
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23.05.2025 07:08 Ответить
трампон і пухляш друзья навєкі
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23.05.2025 07:33 Ответить
А чого на Гуам? Трампон хоче нову індустриалізацію? Звільнити з армії та всіх у сині комірці. Мабуть це така нова американська мрія - працювати на заводі, бажано по 12 годин на день за 1000 баксів на місяць.
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23.05.2025 12:26 Ответить
 
 