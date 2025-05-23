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Новини Виведення військ США з Південної Кореї
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США розглядають можливість виведення близько 4,5 тисяч військових з Південної Кореї, - WSJ

США розглядають часткове виведення військ з Південної Кореї

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення близько 4 500 військовослужбовців з Південної Кореї, для передислокації в інших частини Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, на острові Гуам.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Джерела видання розповіли про один із варіантів, який нині опрацьовується Пентагоном, передбачає виведення приблизно 4 500 військовослужбовців зі складу 28 500-го контингенту ЗС США в Кореї та передислокацію їх до інших пунктів Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема на Гуам, повідомили чиновники та інші поінформовані особи.

Це питання готується до розгляду президентом Трампом у межах неформального перегляду політики щодо Північної Кореї. Водночас рішення ще не ухвалене й перебуває серед низки варіантів, які обговорюють високопосадовці.

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Що кажуть офіційні представники США

Речник Пентагону відмовився коментувати можливість скорочення контингенту. Представник Ради нацбезпеки Піт Нгуєн не відповів безпосередньо на питання щодо виведення військ, але запевнив, що Трамп прихильний до "повної денуклеаризації" Північної Кореї. У Міноборони Південної Кореї від коментарів утрималися.

Зазначається, що ще з першого президентського терміну Трамп неодноразово заявляв про намір переглянути військову присутність США в Кореї. Однак у квітні цього року американські військові керівники в Азії застерегли Конгрес від скорочення сил, назвавши це ризиком у контексті протидії Північній Кореї, Китаю та Росії.

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Генерал армії США Ксав’є Бранссон, командувач військами в Кореї, заявив, що скорочення "створює проблеми". Адмірал Самуель Папаро, головнокомандувач Індо-Тихоокеанського командування, також наголосив, що зменшення контингенту "зменшує здатність перемагати в конфліктах".

Вплив України на ситуацію та її можливі наслідки

Американські чиновники заявили, що остаточне рішення щодо кількості військових у Кореї буде ухвалене після того, як стане зрозумілим напрям війни в Україні та чи продовжить адміністрація підтримку Києва.

Видання пише, що виведення сил з Корейського півострова може викликати занепокоєння серед союзників у регіоні, зокрема в Японії та на Філіппінах, які залежать від тісної військової співпраці зі США. Американська присутність в Азії розглядається як стримувальний фактор проти агресії Китаю, який претендує на Південно-Китайське море та погрожує Тайваню.

Переміщення військ на Гуам частково знімає напруження: острів розташований ближче до потенційних гарячих точок, але важче доступний для китайських ракет.

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На початку цього року міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту до Азії заявив про необхідність "безпрецедентного" переорієнтування американських сил у регіоні для відновлення стримування.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі ще до свого призначення наголошував, що Південна Корея має взяти на себе більшу частину оборони від КНДР за допомогою звичайних сил, а США — зосередитись на стримуванні Китаю.

"Я не підтримую повне виведення військ з Південної Кореї, але виступаю за їхню перебудову для фокусування на Китаї, тоді як Сеул має посилити свою оборону від Пхеньяна", — писав Колбі на платформі X ще до свого призначення.

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Автор: 

США (23290) Південна Корея (467)


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Топ коментарі
+17
Руда потвора отримує вказівки не тільки з *******,но і з ******..
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23.05.2025 02:09
+15
США здулись. Трамп - це нерон і він похоронить США
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23.05.2025 02:10
+12
Скоро Південна Корея сильно пожалкує що в них немає ядерних боєголовок! А а нею всі інші хто розраховував на США!
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23.05.2025 02:33
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Намечается эпический движняк.
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23.05.2025 02:08 Відповісти
Руда потвора отримує вказівки не тільки з *******,но і з ******..
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23.05.2025 02:09 Відповісти
ТРАМП ПОКАЗАВ ФОТО «ВБИТИХ БІЛИХ ФЕРМЕРІВ», ЯКЕ НАСПРАВДІ ЗНЯЛИ В КОНГО, А НЕ В ПАР
Насправді ж ідеться про відео, опубліковане Reuters 3 лютого і підтверджене командою фактчекінгу агентства. Воно показує гуманітарних працівників, які переносять мішки з тілами загиблих у місті Гома https://zn.ua/ukr/WORLD/u-dr-konho-ponad-160-zhinok-buli-zgvaltovani-ta-vbiti-koli-sotni-uvjaznenikh-vtekli-z-vjaznitsi-v-homi-bbc-z-posilannjam-na-oon.html після нападів бойовиків М23, яких підтримує Руанда. Фото було взяте зі зйомки, зробленої Reuters під час поховань жертв.
.......................

Два лідора відзначилися...Чорний білому дотепно відрубав- шкода що в мене немає для Вас літака в подарунок... На що білий не розгубившись відповів - ТАК ШКОДА!
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23.05.2025 06:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3_2fewQ8tIM&t=2536s
про те як Трамп долає деменцію й як йому відповів літачком ЛІДОР ПАР - див на відео починаючи з 24хв-24сек
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23.05.2025 06:41 Відповісти
США здулись. Трамп - це нерон і він похоронить США
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23.05.2025 02:10 Відповісти
ок. треба надіятись тільки на самих себе. ти вже оновив дані?
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23.05.2025 07:08 Відповісти
рудий ******* нескінчений...
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23.05.2025 02:16 Відповісти
а попереджали ж люди...
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23.05.2025 02:21 Відповісти
Скоро Південна Корея сильно пожалкує що в них немає ядерних боєголовок! А а нею всі інші хто розраховував на США!
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23.05.2025 02:33 Відповісти
Гроші виводить звідусіль, тотально лочить країну митами, виводить війська, розформовує бюджети, тотальний ізоляціонізм. До чого вони готуються?
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23.05.2025 02:53 Відповісти
Увійти в склад рф
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23.05.2025 10:56 Відповісти
Хехе..мага шмага нехай йдуть,немає сили немає довіри немає у долара майбутнього.
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23.05.2025 02:57 Відповісти
то продавайте доллари на руплі, якшо вони, доллари, в вас є...
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23.05.2025 04:54 Відповісти
якби тцкашніки з митниками перестали брати хабарі в доларах то я б повірив.
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23.05.2025 07:17 Відповісти
Так отож
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23.05.2025 07:35 Відповісти
посони, а шє 3.5 років попереду - не всі доживуть.
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23.05.2025 03:03 Відповісти
Хоче повторити позорний відхід США із Афгану
І золотий купол над США будувати , бо домовився з хутиним що той окупує Америку.
Цеж треба так ненавидить свою країну
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23.05.2025 04:32 Відповісти
фіцо!
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23.05.2025 04:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3_2fewQ8tIM https://www.youtube.com/watch?v=Трампу ставят ультиматум из-за Путина. Он может стать президентом-изгоем / №949 / Юрий Швец

Є надії що респи проснуться? Чи Трампа врятують ?
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23.05.2025 05:55 Відповісти
США розглядають можливість виведення близько 4,5 тисяч військових з Південної Кореї

Думу думають, ***...
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23.05.2025 06:23 Відповісти
Хвороба прогресує...
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23.05.2025 06:33 Відповісти
А якже слова Рубіо: що Далекий схід і Тихоокеанський регіон в пріоритеті? Що : «… ми маємо сконцентруватися проти основної загрози…»!!!😳
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23.05.2025 07:08 Відповісти
трампон і пухляш друзья навєкі
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23.05.2025 07:33 Відповісти
А чого на Гуам? Трампон хоче нову індустриалізацію? Звільнити з армії та всіх у сині комірці. Мабуть це така нова американська мрія - працювати на заводі, бажано по 12 годин на день за 1000 баксів на місяць.
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23.05.2025 12:26 Відповісти
 
 