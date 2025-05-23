США розглядають можливість виведення близько 4,5 тисяч військових з Південної Кореї, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення близько 4 500 військовослужбовців з Південної Кореї, для передислокації в інших частини Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, на острові Гуам.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Джерела видання розповіли про один із варіантів, який нині опрацьовується Пентагоном, передбачає виведення приблизно 4 500 військовослужбовців зі складу 28 500-го контингенту ЗС США в Кореї та передислокацію їх до інших пунктів Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема на Гуам, повідомили чиновники та інші поінформовані особи.

Це питання готується до розгляду президентом Трампом у межах неформального перегляду політики щодо Північної Кореї. Водночас рішення ще не ухвалене й перебуває серед низки варіантів, які обговорюють високопосадовці.

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Що кажуть офіційні представники США

Речник Пентагону відмовився коментувати можливість скорочення контингенту. Представник Ради нацбезпеки Піт Нгуєн не відповів безпосередньо на питання щодо виведення військ, але запевнив, що Трамп прихильний до "повної денуклеаризації" Північної Кореї. У Міноборони Південної Кореї від коментарів утрималися.

Зазначається, що ще з першого президентського терміну Трамп неодноразово заявляв про намір переглянути військову присутність США в Кореї. Однак у квітні цього року американські військові керівники в Азії застерегли Конгрес від скорочення сил, назвавши це ризиком у контексті протидії Північній Кореї, Китаю та Росії.

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Генерал армії США Ксав’є Бранссон, командувач військами в Кореї, заявив, що скорочення "створює проблеми". Адмірал Самуель Папаро, головнокомандувач Індо-Тихоокеанського командування, також наголосив, що зменшення контингенту "зменшує здатність перемагати в конфліктах".

Вплив України на ситуацію та її можливі наслідки

Американські чиновники заявили, що остаточне рішення щодо кількості військових у Кореї буде ухвалене після того, як стане зрозумілим напрям війни в Україні та чи продовжить адміністрація підтримку Києва.

Видання пише, що виведення сил з Корейського півострова може викликати занепокоєння серед союзників у регіоні, зокрема в Японії та на Філіппінах, які залежать від тісної військової співпраці зі США. Американська присутність в Азії розглядається як стримувальний фактор проти агресії Китаю, який претендує на Південно-Китайське море та погрожує Тайваню.

Переміщення військ на Гуам частково знімає напруження: острів розташований ближче до потенційних гарячих точок, але важче доступний для китайських ракет.

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На початку цього року міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту до Азії заявив про необхідність "безпрецедентного" переорієнтування американських сил у регіоні для відновлення стримування.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі ще до свого призначення наголошував, що Південна Корея має взяти на себе більшу частину оборони від КНДР за допомогою звичайних сил, а США — зосередитись на стримуванні Китаю.

"Я не підтримую повне виведення військ з Південної Кореї, але виступаю за їхню перебудову для фокусування на Китаї, тоді як Сеул має посилити свою оборону від Пхеньяна", — писав Колбі на платформі X ще до свого призначення.

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