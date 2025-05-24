УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Виведення військ США з Південної Кореї
791 10

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Пентагон: США не виводитимуть війська з Південної Кореї

Міністерство оборони США заперечило інформацію видання The Wall Street Journal про те, що Вашингтон нібито має намір зменшити чисельність американських військ у Південній Кореї.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, реагуючи на матеріал газети The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", - написав Парнелл.

Речник Пентагону наголосив, що інформація про те, що Міністерство оборони США скоротить кількість американських військ у Південній Кореї, не відповідає дійсності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп скорочує штат Ради з нацбезпеки США, - Reuters

Нагадаємо, 23 травня WSJ із посиланням на неназваних співрозмовників писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення близько 4 500 військовослужбовців з Південної Кореї, для передислокації в інших частини Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, на острові Гуам.

Ця ідея готується до розгляду Трампом у межах перегляду політики щодо Північної Кореї, повідомили двоє американських посадовців.

Пропозиція ще не надійшла до американського лідера і є однією з кількох ідей, що обговорюються високопосадовцями.

Читайте також: Валюти Кореї, Сінгапуру та Китаю виграють від втрати довіри до долара, – Goldman Sachs

Автор: 

Пентагон (1435) США (23280) Південна Корея (467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
І шо маємо з цим робити?
показати весь коментар
24.05.2025 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо маємо з цим робити?
показати весь коментар
24.05.2025 14:52 Відповісти
Як вони там опинилися?
защіщаліродіну за океаном?
показати весь коментар
24.05.2025 20:43 Відповісти
дивно це видання Мердока - головного медіамагната респів ій підтримувача Трампа на виборах - але вони вже почали активно його критикувати , то може й цей вкид зробили як провокацію...Або в кулуарах вже йде бунт?
показати весь коментар
24.05.2025 14:53 Відповісти
Хегсет ніби-то висить на волосині , перестарався у своїх виконаннях планів по методиці хйла для маганарциста після останньої їхньої тусовки по телефону? Там вже раду нацбезпеки скорочують- теж за методичкою? ЄС душать тарифами жорсткіше ніж з Китаєм? Теж за методичкою?
показати весь коментар
24.05.2025 14:56 Відповісти
"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", - написав Парнелл. ЯКИЙ ХРИН В СВІТІ,ЩЕ ВІРИТЬ АМЕРИКАНСЬКИМ 3,14ЗДУНАМ У СВІТЛІ БУДАПЕШТСЬКИХ ПАПЕРІВ І ВІЙНИ В УКРАЇНІ,???ЦЕ ПРОЖЕКТОР.КОТРИЙ ВИСВІТЛЮЄ БРЕХЛИВО-АВАНТЮРИСТИЧНУ СУТЬ США І ЇХ КЕРМАНИЧІВ...
показати весь коментар
24.05.2025 14:57 Відповісти
А може таки "завдяки вибору американцями трампа " настане таки епоха знову розкодувати каміння , куди треба й з більшим розумом ... Їм уроку запізнілого включення до знищення Гітлера мало було... Он на Мерца нехай дивляться з Капітолійських пагорбів, та як Трамп мститься Європі котра вже сидитьна пороховій діжці... Прада кому там дивитися - старці одні та політичні флюгери.
показати весь коментар
24.05.2025 15:06 Відповісти
США,РУКАМИ РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА".РОЗКИДУЄ КАМІННЯ ПО ТИХ,ХТО ЩЕ НЕ ДАВНО БУЛИ ДРУЗЯМИ США .НАЖИВАЮЧИ СОБІ В ЇХНЬОМУ ЛИЦІ , ВОРОГІВ, І РОБИТЬ ДРУЗЯМИ ТИХ, ХТО Є ВОРОГОМ І США І Є ВОРОГОМ ТИХ ,КОГО США РОБИТЬ В ЇХНЬОМУ ЛИЦІ ДЛЯ СЕБЕ ВОРОГОМ...
показати весь коментар
24.05.2025 15:28 Відповісти
Черговий поділ світу відбувся.
Омєрікє - Омєріка (північна), все інше - Кєтаю (Европа - через тимчасову прокладку росію).
показати весь коментар
24.05.2025 15:11 Відповісти
Світу про це не повідомили... А коли стався? В якій газєті про це написала? Уточни. 🤔
І що тепер Україна це Китай... чи Європа? Я не зрозумів - можна поконкретніше.
показати весь коментар
24.05.2025 20:44 Відповісти
Штати посипались...Не може довго триматись у світовий лідерах країна яка по суті є світовим лихварем.Свого виробництва - нема,валюта - дута,народ - лінивий і поліетнічний навіть полірасовий а ідея - збагачуйся за будь яку ціну.
показати весь коментар
24.05.2025 18:00 Відповісти
 
 