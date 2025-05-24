Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Міністерство оборони США заперечило інформацію видання The Wall Street Journal про те, що Вашингтон нібито має намір зменшити чисельність американських військ у Південній Кореї.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, реагуючи на матеріал газети The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", - написав Парнелл.

Речник Пентагону наголосив, що інформація про те, що Міністерство оборони США скоротить кількість американських військ у Південній Кореї, не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, 23 травня WSJ із посиланням на неназваних співрозмовників писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення близько 4 500 військовослужбовців з Південної Кореї, для передислокації в інших частини Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, на острові Гуам.

Ця ідея готується до розгляду Трампом у межах перегляду політики щодо Північної Кореї, повідомили двоє американських посадовців.

Пропозиція ще не надійшла до американського лідера і є однією з кількох ідей, що обговорюються високопосадовцями.

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