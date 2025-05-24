Лемми отреагировал на удар РФ по Киеву: Это не действия страны, которая стремится к миру

Сегодняшний ночной комбинированный удар РФ по территории Украины свидетельствует о нежелании России заключать мирное соглашение.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью Россия снова нанесла удар по Украине - 14 ракетами и выпустила сотни беспилотников на территорию страны. Еще одна ночь ужаса для украинских мирных жителей, еще больше раненых и разрушенных домов. Это не действия страны, которая стремится к миру", - написал он.

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Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БПЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.