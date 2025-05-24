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Новости Ракетная атака на Киев
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Лемми отреагировал на удар РФ по Киеву: Это не действия страны, которая стремится к миру

Атака на Киев ночью 24 мая

Сегодняшний ночной комбинированный удар РФ по территории Украины свидетельствует о нежелании России заключать мирное соглашение.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью Россия снова нанесла удар по Украине - 14 ракетами и выпустила сотни беспилотников на территорию страны. Еще одна ночь ужаса для украинских мирных жителей, еще больше раненых и разрушенных домов. Это не действия страны, которая стремится к миру", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это ответ России на международные усилия по достижению мира, - Сибига о ночной атаке на Киев

Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БПЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.

Автор: 

Киев (25649) обстрел (27626) Лемми Дэвид (61)


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Топ комментарии
+5
Можна подумати, українські безпілотники вчора не літали.
Просто після атак русні гинуть люди, виникають пожежі і руйнуються будівлі, а після атак українських безпілотників з 2-18 кг вибухівки - б'ються шибки і зупиняються аеропорти, і на цьому все.
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24.05.2025 16:45
+4
глибоке занепокоєння, максимальне розуміння, потужна рішучість, нуль дій.
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24.05.2025 16:44
+4
Чергова потужна заява без діла.
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24.05.2025 16:46
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ТА ТИ ШО))) А взагалі уже все ясно - весь "запад" як каже про них РФ - блаблалологи. Мусульмани їх гвалтують і ріжуть - вони айайайаай, війна 4 роки - вони такі ойййййййй а так не можна
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24.05.2025 16:43 Ответить
глибоке занепокоєння, максимальне розуміння, потужна рішучість, нуль дій.
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24.05.2025 16:44 Ответить
Мізки в них зависли на слові мир.
Вони прикидуються дурачками чи ними є?
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25.05.2025 01:00 Ответить
Можна подумати, українські безпілотники вчора не літали.
Просто після атак русні гинуть люди, виникають пожежі і руйнуються будівлі, а після атак українських безпілотників з 2-18 кг вибухівки - б'ються шибки і зупиняються аеропорти, і на цьому все.
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24.05.2025 16:45 Ответить
ти не дефіцит потужності-ти дефіцит мозхів
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24.05.2025 16:47 Ответить
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24.05.2025 18:07 Ответить
вони там всі якісь дерев'яні - ришастостан хоче війни
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24.05.2025 16:46 Ответить
Чергова потужна заява без діла.
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24.05.2025 16:46 Ответить
Це не дії країни, яка прагне миру

Чому кожен з політиків вважає своїм священним обов'язком раз у раз повторювати цю тупу банальщину? І скіко ще це буде продовжуватись?
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24.05.2025 16:47 Ответить
Рашисти це варвари яких треба тільки знищувати ,ця погань сама не вміє жити і іншим не дає.
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24.05.2025 16:47 Ответить
Потужно! Продолжаєм смотрєть в очько міра!
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24.05.2025 16:51 Ответить
Ну після заглядання у вічко ***** тобі іншого не залишилося !
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24.05.2025 17:13 Ответить
Ти заглядав?
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24.05.2025 18:16 Ответить
Прагнеш знайти собі подібного ?
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24.05.2025 20:29 Ответить
А ти собі подібних у "вічкові *****" вишукуєш?
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24.05.2025 20:40 Ответить
У мене інша орієнтація , це ти у нас по анусах спец .
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24.05.2025 20:49 Ответить
У вас по анусах...?
твоя "інша орієнтація" така "інша"...🤣
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24.05.2025 21:31 Ответить
Ти не тільки анусний , а іще і тупий Ну нічого страшного , серед шлюшок зелених це швидше перевага аніж недолік , там тупий на тупому і тупим поганяє , біжи далі по вічках заглядай
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24.05.2025 21:56 Ответить
Нет-нет, дадим им ещё один шанс. Подождём, чтобы не вредить переговорам.
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24.05.2025 17:04 Ответить
Дрони і ракети по Британії влучили ? Чи даси Британії ще один шанс замість втраченого власного у 2019 ?
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24.05.2025 17:16 Ответить
Дебіли..так й чекають - що ЗАЕС вибухне..наші фермери нічого не виростять..у фермерів все передохне..пшекам ж не стане приводу кордони перекривати! А у вас негри в Африці передохнуть..
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24.05.2025 17:48 Ответить
Ах *****,,, капітан ачєвідность..
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24.05.2025 19:10 Ответить
Краще б мовчали.
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24.05.2025 21:20 Ответить
 
 